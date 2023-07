La candidata a senadora que se quedó sin boleta en Jujuy apuntó contra La Cámpora: “Nos quieren sacar de carrera”.

escuchar

Carolina Moisés está indignada. La diputada oficialista apuntó contra la agrupación kirchnerista La Cámpora por pretender correrla del juego electoral para favorecer con una banca en el Senado a su colega Leila Chaher, quien se define como una “soldada de Cristina” en la provincia. Con ese propósito, sostuvo, instigó a la junta nacional de Unión por la Patria para que baje la lista que ella integra como candidata a senadora y que comparte con Guillermo Snopek, el mismo que ayer impidió una sesión clave para Cristina Kirchner en el Senado.

“Con esta decisión, la junta nacional de Unión por la Patria no solo puso en riesgo mi candidatura; también dejó a la fórmula presidencial que encabeza Sergio Massa y Agustín Rossi sin boleta de candidatos a diputados y senadores nacionales en Jujuy ”, advirtió Moisés, en diálogo con LA NACION.

En su versión de los hechos, Moisés explicó que la decisión de las autoridades electorales de su partido de bajar su lista no sobrevino por la decisión de Snopek de no dar quorum en la última sesión del Senado. La legisladora nacional está convencida de que obedeció al afán de La Cámpora por correrla de la competencia para que la única representante de Unión por la Patria en Jujuy sea Chaher, su rival en las primarias.

La diputada Leila Chaher Twitter

“Antes de iniciar la sesión del Senado, nos notifican que no teníamos la fórmula nacional. Por esa razón el senador Snopek, que agotó las instancias de diálogo para que no firmen esa resolución sacándonos la fórmula, no se presentó a la sesión”, explicó la diputada Moisés, quien enfatizó que sostendrá su candidatura y exigirá que se le devuelva la adhesión a la fórmula nacional.

Según Moisés, el conflicto estalló cuando ella impugnó ante la justicia electoral jujeña la lista encabezada por Chaher porque La Cámpora pretendía adherirse a las dos fórmulas presidenciales de Unión por la Patria, la que integran Massa y Rossi y la que lidera Juan Grabois junto a Paula Abal Medina. El juez electoral de Jujuy Esteban Hansen le dio la razón a Moisés e hizo lugar su reclamo: resolvió que Chaher solo podía adherir su boleta a la de Grabois. Esta decisión desató una fuerte réplica de la diputada camporista, que acusó al magistrado de “entrometerse maliciosamente” en el entuerto jujeño.

Guillermo Snopek, senador del Frente de Todos por Jujuy Captura

“Ante esta situación, La Cámpora buscó bajarme de la competencia para que Chaher, que perdía frente a mi candidatura en las primarias, sea la única referente del espacio en Jujuy”, acusó Moisés.

Moisés puso de manifiesto que su lista -junto con la de Snopek- cuenta con la “oficialización” de la Justicia Electoral, según lo dictaminado por Hansen. A su vez, acusó a la nómina de Chaher de “manipular versiones para dejar fuera a gran parte del peronismo” y de ser “funcionales al poder turno” en alusión al gobierno del radical Gerardo Morales. Señalaron, además, que la otra lista apeló la decisión de Hansen ante la Cámara Electoral con “artimañas políticas”.

Seguimos trabajando en las propuestas que llevaremos al Congreso Nacional para atender las necesidades reales de l@s jujeñ@s mientras aguardamos que la Justicia Electoral resuelva en la formalidad cómo nos encontrarán a la hora de votar.#CarolinaSenadora#MassaPresidente pic.twitter.com/vdij4XKc9z — Carolina Moises (@CarolinaMoises) July 13, 2023

El comunicado -también firmado por Snopek- llama a “la unidad de todos los sectores” y expresa un lamento por “quienes se prestan para dirimir cuestiones internas de esta manera”. Y remarcan: “Vamos a defender el peronismo jujeño y el derecho de participar electoralmente dentro de la ley llevando la bandera del proyecto de Sergio Massa y Agustín Rossi”.

Este conflicto por las listas oficialistas en Jujuy se desató en momentos en que el oficialismo intentaba ayer reunir quorum en el Senado para mantener en su cargo por cinco años más a la camarista Ana María Figueroa y evitar que la jueza, de abierta cercanía con el kirchnerismo, se vea obligada a jubilarse si antes del próximo 9 de agosto, cuando cumplirá 75 años, no consigue un nuevo acuerdo de la Cámara alta.