La hija de Reutemann también vio “situaciones desagradables” y desistió de ser candidata

SANTA FE.- Cora Reutemann (53 años, fotógrafa), la hija mayor del fallecido senador nacional Carlos Alberto Reutemann, anunció públicamente que no competirá en las elecciones de este año como candidata a diputada nacional por “Encuentro Republicano Federal”, el espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto, como era su intención.

Y aunque parezca una coincidencia, tal cual lo expresó su padre ante Eduardo Duhalde, cuando en julio de 2001 rechazó el ofrecimiento para convertirse en candidato a presidente de la Nación, Cora también “vio algo” que fue determinante para abortar sus pretensiones de participar en la política.

“Prefiero retirarme: observé situaciones desagradables” en la política, sostuvo la hija mayor del expiloto de Fórmula Uno y de María Noemí Claudia “Mimicha” Bobbio, hija de Marcos Bobbio, un prestigioso empresario de medios en la capital santafecina.

En su posteo de Twitter, Cora Reutemann señaló: “Hace unos meses estaba entusiasmada en seguir los pasos de mi padre para defender los intereses de mi provincia. Pero después de presenciar situaciones desagradables prefiero retirarme y dejar que mi apellido brille por todo lo que hizo mi padre. No quisiera que me usen y lo opaquen”, subrayó.

Su postura tiene una directa relación con la de su padre. Debe recordarse que Reutemann sacudió el tablero político al rechazar ser el candidato presidencial del peronismo para continuar con el proceso que había iniciado Duhalde.

El presidente Eduardo Duhalde se reunió en Santa Fe con el gobernador Carlos Reutemann en la estancia "Los Guasunchos". Gobierno de Santa Fe

Así, el por entonces gobernador de Santa Fe rechazó el ofrecimiento con una frase enigmática que quedó en la historia: “Vi algo que no me gustó”, sentenció sin aportar mayores precisiones sobre la imagen que lo convenció de no pelear por el sillón de Rivadavia, a pesar de tener el respaldo del amplio arco peronista.

La negativa de “Lole” desató el malestar de Duhalde, quien lo había elegido para garantizar la continuidad del Partido Justicialista en la Casa Rosada. El entonces presidente decidió no competir en 2003 tras el escándalo y la conmoción social que generó el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

El renunciamiento del santafesino puso en estado de pánico a Duhalde, quien veía proyectarse otra vez la sombra de Carlos Menem. No renunció a la idea de convencer a Reutemann hasta finales de ese año, cuando la candidatura de José Manuel de la Sota no conseguía levantar vuelo e incluso cuando ya había iniciado conversaciones con Néstor Kirchner, finalmente ungido candidato, y más tarde presidente.

Cora Reutemann se había reunido en agosto de 2022 con Pichetto y ambos coincidieron en sus intenciones y ganas de “trabajar juntos”. Ella tenía la intención de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por ese sector, dentro de Juntos por el Cambio. No obstante, según agregaron algunos hombres cercanos a Picchetto, decidió abandonar su propósito, y explicó que desde su fundación podrá seguir trabajando por la provincia.

Miguel Ángel Pichetto y Cora Reutemann

Debe recordarse que semanas después del fallecimiento de Carlos Reutemann, el 7 de julio de 2021, Cora había expresado en sus redes su interés por involucrarse en la política, para mantener latente el legado de su padre.

“Así como papá fue de casa en casa para preguntar qué pensaba la gente si él se presentaba como gobernador, hoy les pregunto: ¿ustedes quieren que su hija siga sus pasos y sus convicciones? ¿Todo por Santa Fe?”, escribió en ese entonces. Y añadió: “Hace unos meses estaba entusiasmada en seguir los pasos de mi padre para defender los intereses de mi provincia” pero “después de presenciar situaciones desagradables prefiero retirarme y dejar que mi apellido brille por todo lo que hizo mi padre, no quisiera que me usen y lo opaquen”, resaltó.