La reacción de la oposición al veto presidencial de la ley de movilidad jubilatoria: “Hay que responder con un paro nacional”

La respuesta de la oposición al anuncio del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso en la tarde del jueves no se hizo esperar. Referentes de todo el arco político opositor manifestaron su repudio a la decisión del gobierno de Javier Milei de dar marcha atrás con la medida que en la Cámara de Senadores se aprobó con 61 votos a favor y solo ocho en contra.

Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño. “Ante el veto presidencial hay que responder con un paro nacional y movilización masiva. Insistir en ambas cámaras con dos tercios para rechazar el veto y que se obligue al gobierno a promulgar la Ley. Basta de ajustar a los que trabajaron toda su vida”, escribió X.

En el mismo sentido, pero sin hacer mención a la necesidad de un paro nacional, se expresó la diputada del GEN Margarita Stolbizer: “Solamente una manga de varones sinvergüenzas puede reírse por seguir jorobando a los jubilados. La ley votada por el Congreso apenas les cubre parte de la pérdida por inflación. Es tiempo de defender la democracia y la república. Es tiempo del Congreso, como lo fue ayer, para frenar el atropello a las instituciones, a los pobres y a la clase media. ¡Vamos a insistir para que la movilidad jubilatoria sea ley!”.

El exdiputado Álvaro Lamadrid criticó el veto: “Sabemos que le ley de movilidad jubilatoria no es suficiente pero es necesaria para que no se mueran de hambre los jubilados. Que el ajuste lo pague la casta corrupta que saqueó el país. No al veto”.

Antes de que fuera dado a conocer el comunicado del Gobierno, diferentes funcionarios habían replicado en sus cuentas personales de X e Instagram la foto del equipo económico libertario reunido en Olivos, cada uno con diferentes mensajes pero todos en el mismo sentido de la defensa del equilibrio fiscal. “No nos van a voltear el superávit fiscal”, escribió Milei. “Haciendo lo que hay que hacer”, indicó Manuel Adorni. “Casta, vení a tocarme el superávit fiscal”, señaló José Luis Espert. “Preparando la defensa del superávit fiscal”, anticipó Federico Sturzenegger.

El comunicado del veto completo:

“Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto de 2024. - La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno. El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará.

El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años.

Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres.

Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación.

Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable.

El proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este pais de la decadencia en la que nos han sumergido.

Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno.

Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”.

