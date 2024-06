Ley Bases | Por qué se cruzaron Victoria Villarruel y Eduardo “Wado” de Pedro en la Cámara de Senadores

Escuchar

En medio de la sesión por la Ley Bases se vivieron momentos de alta tensión adentro y afuera del Congreso. Uno de ellos fue el protagonizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el senador de Unión por la Patria (UxP) Eduardo “Wado” de Pedro. En horas de la tarde, el legislador planteó una moción de orden para que los senadores pueden interrumpir la discusión parlamentaria, dialogar con las fuerzas de seguridad e impedir que la conflictividad en las calles siguiera en aumento. El planteo de De Pedro causó un cortocircuito con Villarruel.

El cruce entre ambos tuvo su origen tras la petición de la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti. “Usted se comprometió a que si había nuevos incidentes fuera del Senado de la Nación y seguían reprimiendo gente… Nos comprometimos en salir a defender a la gente que se está manifestando. Es un operativo de seguridad que está conducido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Senado de la Nación. Todos los senadores somos responsables de la integridad física de los argentinos, sobre todo, y principalmente, la vicepresidenta. Así que le pido por favor...”, dijo mientras se dirigía a Bartolomé Abdala, que ocupaba el lugar de Victoria Villarruel.

Acto seguido, Carmen Álverez Rivero (Pro) sugirió que en cambio de conformar una comisión y que se interrumpa la sesión, que la comunicación se realizara por teléfono con quien estuviera a cargo del operativo en los alrededores del Congreso. El comentario despertó un ida y vuelta entre los senadores con micrófono apagado, hasta que Abdala insistió en que “no dialoguen entre ellos”.

Maximiliano Abad (UCR) pidió la palabra: “Tenemos que ser más operativo en estos temas. Si hay una senadora que está verificando hechos, nosotros también tenemos responsabilidad en operativos de seguridad, como cuerpo. Lo más razonable es que se conforme una comisión que vaya a verificar la situación, y nos despeje dudas mientras sigue la sesión”. Abdala respondió que se concedería la moción, pero resaltó que la responsabilidad del operativo era del cuerpo de seguridad.

Por su parte, Guadalupe Tagliaferri (Frente Pro) coincidió en la idea de la moción pero consideró que no “hay que caer en el juego de que por tanto escándalo afuera, se suspenda la sesión”. “Que se determinen dos, cuatro o seis”, dijo. En tanto, Juan Carlos Romero (Cambio Federal - JXC), con las reglas del Senado en mano, sostuvo que se trataba de algo “insólito”. “Es un tema que debería esta controlado por algún fiscal. El que quiera levantarse y hacer un show con la prensa, como lo hizo Máximo Kirchner la vez pasada, es legítimo, puede hacerse golpear si quiere, pero ir a controlar a la Policía no está entre las mociones”.

En medio de lo intercambios, Victoria Villarruel reemplazó a Abdala y volvió a presidir la sesión. Tras los intercambios que parecían coincidir, en general, con que algunos legisladores fueran a corroborar los incidentes, Wado de Pedro le indicó a la vicepresidenta que se estaba presentando la medida. “Hay una moción de orden, presidente, del senador Vischi, que es de dos senadores por cada bloque, para que puedan constituir una comisión para conversar con las autoridades para tratar de frenar la represión”, explicó.

Sin embargo, Villarruel respondió: “Senador De Pedro, esa moción de orden no existe. Si alguno quiere retirarse para chequear la situación puede hacerlo tranquilamente”. Mientras respondía, el senador insistió con su pedido, y el tono de ambos se elevó. “Mire, usted no puede reprimir la palabra. Una moción es una moción. La moción existe si un senador...”, insistió el cofundador de La Cámpora, antes de ser interrumpido por Villarruel, que enfatizó: “El que se quiere ir, puede hacerlo libremente. La sesión va a continuar como corresponde”.

“Yo se que usted reivindica un régimen distinto que no es el democrático y republicano. Hice una moción de orden votada por el presidente (Abdala)”, chicaneó De Pedro luego del planteo de Villarruel. “Senador, no me haga entrar en su historia personal. Senador, no me haga entrar en su historia personal”, le contestó la vicepresidenta con vehemencia, al tiempo que el senador opositor levantaba la voz y gritaba.

En ese sentido, Villarruel enfatizó: “A los senadores de la Nación se les paga para sesionar, no par ir a chequear la seguridad que es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad”, sentenció.

Más tarde, De Pedro replicó: “Como dice el senador Romero, tiene razón en los tecnicismos. Así que modifico la moción en base al artículo 11. Acá hay una moción presidenta, le guste o no le guste. La moción que propongo es que se pase a un cuarto intermedio, para que la comisión vaya a corroborar los hechos. La intensión no era esa, sino continuar”.

Finalmente la moción de cuarto intermedio fue votada a mano alzada y resultó rechazada. “Nuestro bloque va a ir a la calle e intentar frenar”, pronunció De Pedro mientras seguía con su uso de la palabra. “Por lo que veo el Gobierno que se presentó como algo nuevo, un gobierno que se presenta con la posibilidad de ponerle fin a una casta de políticos viene con las mismas recetas de siempre, no solo en lo económico, ideas que ya fracasaron”, criticó.

En esa línea, el senador de UxP consideró que la actitud de Villarruel en torno a su moción no es más que “una demostración de autoritarismo”. “Este cuerpo tiene un reglamento y los senadores tenemos la libertad de expresarnos. La libertad, exactamente”, cerró.

LA NACION