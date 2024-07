Llevan a Victoria Villarruel el reclamo para ser reconocidos como veteranos de guerra de Malvinas

Escuchar

Más de 1400 soldados que durante la guerra de Malvinas fueron movilizados en 1982 a las seis bases militares desplegadas en la costa atlántica, como integrantes de la Fuerza Aérea Sur, intensificaron en las últimas semanas sus reclamos para ser reconocidos como veteranos de guerra. El conflicto, que se arrastra desde la recuperación de la democracia, impidió que muchos de ellos participaran del desfile militar del 9 de Julio, mientras la entidad que los agrupa busca sensibilizar e interesar en el tema a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien sienten cercana por haberse autoproclamada “malvinera”.

La voz cantante del reclamo la lleva el presidente de la Asociación de Soldados Veteranos de Guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea, Julio Herrera Vidal, quien envió una nota al Senado para reclamar que el Estado reconozca la condición de “veteranos de guerra” a los soldados que fueron desplegados en las bases continentales de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande.

En diálogo con LA NACION, Herrera Vidal recordó que todos integraban el Comando de la Fuerza Aérea Sur, bajo las órdenes del brigadier Ernesto Horacio Crespo. A esas bases también fueron movilizados otros miles de conscriptos enviados por el Ejército y la Armada, conformando el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

La carta para reclamar el reconocimiento como veteranos fue dirigida al director del área de Gesta de Malvinas del Senado, el periodista y excorresponsal de guerra Nicolás Kasanzew, designado por Villarruel y quien, al ser consultado por LA NACION, ofreció enfoques diferentes.

“Los soldados movilizados de las tres armas tienen derecho a un reconocimiento, pero no a ser nombrados veteranos o excombatientes. En el continente no hubo combates”, dijo el funcionario, al revelar que recibió muchos pedidos de esa naturaleza.

Excombatientes de Malvinas en el desfile militar Marcelo Manera - LA NACION

“La condición de combatiente ha sido fijada por ley y solo otra ley podría cambiarla. Son considerados combatientes los del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y no los del TOAS”, argumentó, al descreer de la posibilidad de que el reclamo prospere.

El reclamo de Herrera Vidal y sus excompañeros de la Fuerza Aérea Sur no es aislado. El mes pasado, el comodoro retirado Pablo Marcos Carballo, veterano de Malvinas, habló en un acto de entrega de medallas en el Senado y reivindicó al personal que preparaba y artillaba los aviones en las bases aéreas del continente para que los pilotos pudieran volar y neutralizar al enemigo en la guerra.

“Fuimos a combatir en aviones. Atrás estaban los armeros, los artilleros, los radaristas, los operadores de torres […]Sin ellos, no éramos nada. Los ignoraron. No son veteranos, los ningunearon y no les permitieron desfilar”, denunció el oficial retirado. Recordó que muchos de ellos se despidieron de sus familias para “ir a la guerra”. Los aviones de la Fuerza Aérea que partieron de esas bases dejaron fuera de combate a 24 embarcaciones británicas y hundieron a siete de ellas.

Nicolás Kasanzew, periodista y director del área de Gesta de Malvinas en el Senado. Hernan Zenteno - LA NACION

La nota al Senado

En la nota a Kasanzew, Herrera Vidal se dirige al recordado enviado de Canal 7 a las islas durante el conflicto bélico, pero lamenta que ambos no ostenten el mismo reconocimiento. “Lo saludo desde la seguridad de considerarnos hermanos veteranos, a pesar del ocultamiento por parte del Estado nacional, que nunca nos incorporó al padrón nacional de veteranos de guerra”. La diferencia excede una categoría semántica, ya que el reconocimiento como veteranos comprende el acceso a una pensión vitalicia, equivalente a tres jubilaciones mínimas ($646.866).

Sin embargo, Herrera Vidal sostiene que el reconocimiento está implícito en la ley 23.118, sancionada por el Congreso en septiembre de 1984 y que dispuso la entrega de medallas y con decoraciones “a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982″.

“También el Poder Judicial reconoce a integrantes de los mismos escuadrones desplegados, pero lo hace mediante una suerte de albur, vale decir librado a la suerte de la opinión del voto de la Magistratura interviniente: algunos son declarados veteranos de guerra de Malvinas y otros, en idénticas condiciones, son rechazados, situación que sin duda constituye un escándalo jurídico”, argumenta la asociación.

El representante de la asociación que reúne a exsoldados, desliza críticas en la carta al Ministerio de Defensa y señala en que el objetivo de la dirección que Kasanzew conduce en el Senado es “la visibilización de la gesta de Malvinas y la necesidad de saldar estas verdades, pues la guerra fue una sola, el Estado nacional es uno solo y la Veteranía de Guerra y el statu quo no son divisibles, constituyendo estos extremos parte esencial de la verdad histórica a destacar”.