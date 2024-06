Martín Lousteau arremetió contra Milei y anunció que votará en contra de la Ley Bases

Escuchar

El senador nacional Martín Lousteau, que tiene un dictamen propio de Ley Bases, expuso su proyecto con duras críticas a la gestión de Javier Milei. Más temprano, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires había colaborado con el oficialismo con el quorum, cuando bajó al recinto, pero luego adelantó que votará en contra del proyecto de la Casa Rosada.

“Voy a votar en contra de la Ley Bases como está. Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar, por eso presentamos un dictamen alternativo, que tiene 100 páginas”, indicó Lousteau, que acotó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado, la Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”.

Seguro de que la Argentina pasó de un modelo de Estado “elefanteásico” a uno “ínfimo y odiado desde adentro”, el radical sostuvo que en realidad se necesitan corregir las “deformidades”, y hacerlo de forma inteligente y justa.

Antes había hecho una fuerte arremetida contra la gestión de Milei. “El Gobierno sostiene que esta Ley Bases es un punto de despegue, que es lo que hace falta para que la Argentina crezca definitivamente. Lo dijo con el DNU, que era lo que hacía falta, está vigente pero no pasó nada de eso: subieron las prepagas, la nafta y desapareció el financiamiento universitario”, enumeró el senador, que votó contra ese decreto, y se preguntó: “¿Hay algo de esta ley que le cambie la vida a la clase media, a las Pymes, a los jubilados? La verdad que poco y nada”.

Convencido de que el proyecto del Ejecutivo tiene “más vicios que virtudes”, el presidente del radicalismo indicó: “A las grandes empresas se les da todo y ahora, y para siempre, a los jubilados se les dice que tienen que esperar; para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años, en el paquete fiscal para los más millonarios hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben ni siquiera cuánto van a cobrar el mes que viene. Hay plata para los más ricos”.

Por otro lado, Lousteau cuestionó que el Gobierno “se llene la boca hablando de Alberdi y Roca para poner cuadros, posters y renombrar cosas”, mientras que “para redactar las leyes, la educación no entra nunca”. Asimismo, denostó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que aprobar ese punto es darle aval a “una legislación a favor de los poderosos”, e insistió con que el Gobierno hizo “cambios cosméticos” a su iniciativa.

“No somos ni una máquina de impedir ni hacemos seguidismo bobo”, sentenció.

En otro tramo de su exposición, el líder de la UCR -que con esta votación otra vez más se desprenderá del resto de su bloque- se mostró contra las facultades delegadas, a las que dijo que nunca en su carrera política apoyó, conjugado con que no hay presupuesto para este año, y defenestró a Milei.

“El Presidente ha sostenido que el Estado es una organización criminal, que él siente un profundo desprecio por el Estado porque es el enemigo. Llegó a decir que entre mafia y Estado prefiere la mafia. Dijo que cualquier redistribución es injusta porque implica trato desigual ante la ley, pero ¿el RIGI no lo es? Dijo que es minarquista, que la obra pública es un dispendio de recursos, una aberración. Acusó a la educación pública de lavar cerebros y adoctrinar. Criticó en su escuela a la educación pública diciendo que es un mecanismo de lavado de cerebros. Sostuvo que no debe haber políticas de prevención de salud mental. Más recientemente dijo que amaba ser el topo que destruye el Estado desde adentro. ¿En serio a ese Gobierno le vamos a dar facultades delegadas? Todas esas cosas que dice el Presidente para mí son un principio de revelación de lo que piensa el Gobierno con respecto al Estado”, marcó, con la idea de que la Ley Bases le da “carta a Milei para hacer cualquier cosa”.

