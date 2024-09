“¡Me acusó de llevar una bomba!”: la experiencia “surrealista” de un legislador libertario en un vuelo de Aerolíneas Argentinas

Escuchar

Este domingo, un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Ushuaia con destino a la ciudad de Buenos Aires debió regresar a tierra fueguina de emergencia. Mientras los pasajeros intentaban entender qué ocurría, el periodista Marcelo Polino y la comediante Carmen Barbieri decían que la tripulación les habló sobre una amenaza de bomba. El acusado resultó ser el legislador libertario, Agustín Coto, quien a través de sus redes contó cómo fue la experiencia “surrealista”. “Un brasilero colifa y fisura me acusó de hombre bomba en un avión. No fue un gran día”, escribió.

“Hoy me pasó algo surrealista”, comenzó su relato Coto en una extensa publicación en X. Él, como otras personas, viajaba en el AR 1883 con destino al centro porteño. Su asiento era el 24 C. Cuando todo parecía correr con normalidad, el avión despegó: “El sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levantó y se fue corriendo para atrás”. “Volvió, se sentó de nuevo, volvió a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así”, prosiguió con su anécdota.

Un brasilero colifa y fisura me acusó DE HOMBRE BOMBA en un avión. No fue un gran domingo. — Agustín Coto (@agustcot) September 2, 2024

Luego de transcurrir algunos minutos de esa particular situación, Coto indicó que el comandante de la aeronave les anunció que debían volver al aeropuerto de Ushuaia “sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido)”. “Volvemos, aterrizaje y… a esperar en la pista”, dijo el edil fueguino.

Hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno.

Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del… pic.twitter.com/zu6ZdaVTkG — Agustín Coto (@agustcot) September 2, 2024

Contó que “el tipo raro seguía atrás, con las azafatas”.“¡Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba!”, dijo y siguió: “Entre asustado y nervioso esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros; llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a los minutos y se llevaron a un tipo que resulté ser ¡YO!”.

“Operativo, protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera. Todo bien. Falsa alarma. Me retuvieron, pregunté por qué y me dijeron que mi vecino de asiento ¡me acusó de llevar una bomba! Surrealista. Declaraciones, espera, nervios, risas”, prosiguió Coto en su relato. Finalmente, el vuelo volvió a salir. Según el legislador, “al turista brasilero inventor de situaciones bombísticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión”. “Despegamos sin inconvenientes alrededor de las 20″, contó.

Agustín Coto: “¡Me acusó de llevar una bomba!”: la experiencia “surrealista” de un legislador libertario en un vuelo de Aerolíneas Argentinas X: @agustcot

La noticia del incidente con el avión de Aerolíneas se viralizó rápidamente cuando el periodista Polino subió a sus redes un video de él y el resto de los pasajeros, entre ellos Barbieri, evacuados de la aeronave blanquiceleste en un paraje descampado.

Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires Nos bajaron @Carmen_LaLeona

No dan info está la PSA y Fuerza aérea pic.twitter.com/rWsS6MAqrB — Marcelo Polino (@MarceloPolino) September 1, 2024

Efectivamente, y tal como pudo saber LA NACION de fuentes de Aerolíneas, el aterrizaje de emergencia se dio luego de que un pasajero contara que vio a otro buscando información sobre el armado de una bomba en su teléfono celular. “Se asustó y le avisó a una azafata, dieron el alerta y volvieron a escala. Todo por protocolo”, indicaron desde la empresa.

