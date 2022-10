Patricia Bullrich explicó cómo debe resolverse la toma de colegios

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, habló esta mañana y se refirió a los jóvenes que tomaron los colegios durante las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires: “La toma de colegios es una acción política muy clara del kirchnerismo”. Si bien remarcó que no quiere pelear con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la forma en la que se deberían controlar los colegios, dijo que “la manera en la que se resuelvan los problemas te da la impronta”. Además, arremetió contra el Gobierno nacional, por haber entregado a la Argentina: “Creo que hay que controlar la calle, con un país en orden donde no se puede regalar el sur, ni tener la calle tomada como ocurre hace años”.

Consultada esta mañana en Radio Mitre sobre el conflicto desatado entre los alumnos de más de 10 colegios de la ciudad de Buenos Aires que fueron tomados exigiendo mejoras en la viandas y en la educación, la exministra de Seguridad de la Nación opinó: “La toma es una acción política muy clara del kirchnerismo. ¿Cómo se resuelve? de dos formas: dejando que siga o de otra manera, como por ejemplo en Mendoza donde se definió que a la noche no se puede quedar nadie”. Insinuó que la forma en la que enfrentó las tomas su par en Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, no fue la mejor y que “la manera en la que se resuelvan los problemas te da la impronta”.

Por otra parte, cuestionó el manejo de la calle que hace tanto el gobierno de la Ciudad como el nacional, y recordó que durante su paso en la cartera de seguridad nacional, ella sí dio pelea en la calle. “Creo que hay que controlar la calle, con un país en orden donde no se puede regalar el sur, ni tener la calle tomada como ocurre hace años”, dijo y agregó: “Yo liberaría las calles, lo hice y lo volvería a hacer. Liberé siempre las autopistas, no hubo cortes en la panamerica, ni la gente bajando las valijas en ezeiza. Hay que tener una decisión política de liberar a la sociedad de la vida en la que estamos”.

Pese a sus marcadas diferencias con el jefe de Gobierno, insistió: “No quiero compararme con Horacio, ni quiero peleas, sé lo que para la gente es el valor de la unidad”. Y en ese sentido, señaló: “Yo tengo mis ideas, Larreta las suyas y [Gerardo] Morales las suyas, pero será la sociedad la que decida si quiere una mirada más valiente para al futuro o más dialoguista con quienes han puesto tantas trabas al país”. Se posicionó como la “valiente” en esa elección: “Yo soy valiente, y lo he sido en toda mi vida política. No quiero definir a Larreta y no quiero pelear con él porque estamos en el mismo barco. No es momento de una pelea, hay que tirar todos del carro”.

En el mismo pasaje, esgrimió que su objetivo desde que lidera el Pro “fue darle una impronta muy fuerte de cambio y valentía” porque “si hacemos las mismas cosas y lo hacemos muy light no vamos a tener la posibilidad de que ese cambio sea fuerte”.

Por otro lado, habló sobre el rol que cumple el expresidente, Mauricio Macri, para la unidad de JxC y el Pro. Se necesita “un cambio sistémico en las relaciones productivas, en la educación y en la seguridad, los temas más fuertes en los que la Argentina está tan trabada y no avanza y por eso, el debate que plantea Macri y que me parece bien es saber cuál es el grado de profundidad del cambio” de cada uno de los candidatos, porque “cuando fuimos tan lentos en el cambio no nos fue tan bien”.

Asimismo, despotricó contra los manifestantes que cortan las calles en el centro de la Ciudad y que provocan que los comercios estén “destruidos”. Dijo: “Los planes sociales han sido lo más reaccionario que ha tenido la Argentina. Hay que darle a la sociedad una dinámica de transformación, y enfrentar los conflictos con cambios”.

A su vez señaló: “No es solamente pensar en el momento de la manifestación. Las personas que están cobrando un plan tienen una responsabilidad, que es devolver en trabajo lo que la sociedad les está dando con impuestos, porque sino es viva la pepa”.

Criticó la gestión del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, porque “dijeron que había planes sociales dobles y que iban a hacer una auditoría para que no haya superposiciones, pero lo apretaron un poquito y volvió para atrás”.

Especuló que una posible solución sería que “a los 6 meses te quedas sin prestación si no trabajas”. “El que recibe un plan está inactivo, si no puede trabajar tiene que aprender un oficio y si no va al horario no cobrará”, especificó y se preguntó: “A vos te parece que no es maltrato infantil llevar a los chicos y que les den un choripan de porquería, debajo del agua y el frío, ¿no van al colegio?”.