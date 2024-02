escuchar

En meses de alta inflación, que supera el 20% mensual, el presidente Javier Milei descartó establecer el piso del salario mínimo por decreto y dejó el tema de los ingresos en una incertidumbre tras la reunión fallida del Consejo del Salario. En esa línea, el presidente del bloque diputados Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto, aseguró este sábado que la pérdida del poder adquisitivo por inflación es “imposible” de recuperar y dijo que “no hay un mecanismo de reconstrucción” para esos sectores. “Lo que no tiene reconstrucción por ahora es el sector que trabaja, los cinco millones de trabajadores, los jubilados que han hecho toda una vida de esfuerzo” , destacó.

“Estoy preocupado por el impacto económico y la pérdida del poder adquisitivo. La pérdida por inflación me parece imposible de recuperar, el poder adquisitivo de los salarios y jubilados han sido afectados gravemente. Tiene que haber una recomposición en los dos planos para atenuar el impacto social”, indicó Pichetto en una entrevista para Radio Con Vos. “Me parece positivo el equilibrio fiscal, es importante, pero también hay que prestarle atención a todos estos sectores sociales como la clase media, trabajadora, de cara al comienzo de clases”, sostuvo el diputado.

En ese sentido, habló del rol de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y advirtió que no hay un mecanismo de recuperación para la clase media y trabajadora. “Su abordaje tiene que ver con los sectores más desprotegidos. Ha habido una atención a los más privilegiados, pero hoy los jubilados están siendo impactados junto con los sectores populares. Lo que me parece que no tiene reconstrucción por ahora es el sector que trabaja, los 5 millones de trabajadores, los jubilados que han hecho toda una vida de esfuerzo”, agregó Pichetto.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al traspié parlamentario de la ley ómnibus en el Congreso, que marcó las diferencias entre el gobierno nacional y los diputados del resto de los bloques. Tras decir que el proyecto tenía una gran extensión, el legislador adelantó que el viernes habló con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien le “ratificó la necesidad de enviar leyes más cortas”.

Además, volvió a marcar sus diferencias con Milei con respecto a la dolarización, el poco diálogo y hasta en la polémica con la cantante Lali Espósito, a quien el mandatario acusó de cobrar sumas millonarias en dólares en recitales municipales: “El Presidente puede plantear la agenda de cambio, y hay un claro consenso de la gente. Es más fuerte cuando enfrenta espacios que a individuos. No le suma”.

Martínez y Pichetto dialogan en el recinto de Diputados Hernán Zenteno - LA NACION

Tras ello, Pichetto ratificó su posición negativa a la dolarización y aseguró que el país “no tiene el marco” para hacerlo. “Argentina tiene que tener su propia moneda y libre acceso al dólar. Yo no perdería la moneda” sostuvo.

En ese sentido, deslizó un descarte sobre una fusión parlamentaria entre el bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA) y Pro, así como con la oposición “dialoguista”, compuesta también por HCF y la Unión Cívica Radical. “Hay bloques bien definidos. La tarea es tratar de convivir y respetar los disensos. Podemos establecer un número interesante para sacar las leyes”.

Luego, le envió un mensaje al Presidente en referencia a que tildó de “traidores” a los diputados que votaron en contra de algunos artículos de la ley ómnibus. “Hay que tener un marco de encuentro, no de descalificación. Jugar a todo nada en una ley…no. Tenés cuatro años, las instituciones funcionan. Puede haber alguna situación que puede aparecer. Pero de ahí a establecer que hay diputados que son lo peor de la Argentina me parece que no. Sirve como una estrategia comunicacional. Todo sirve por un tiempo”, expresó Pichetto.

Finalmente, se mostró optimista ante el futuro envío de leyes por parte del Gobierno. “Tiene que enviar en el segundo trimestre del año una ley de presupuesto, enviar la cuestión fiscal y establecer un vínculo con las provincias. Yo creo que el diálogo es el camino para resolver los problemas de la Argentina. De cara al futuro, si el Gobierno manda la parte fiscal, la va a tener, estuvimos muchos de acuerdo con eso”. Y cerró: “Hay que montar un esquema de cohesión a favor del capitalismo. Esos 144 [los que votaron a favor del proyecto en general] votos es el espacio con el que el Gobierno tiene que trabajar”.

LA NACION