LA PLATA.- La Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires difundió hoy un protocolo de actuación ante un eventual faltante de boletas durante la jornada electoral de mañana, motivado en la escasa entrega de papeletas de Libertad Avanza, para ser repartidas por la franquicia que tiene a cargo la la justicia.

De acuerdo a una resolución firmada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres; el titular del juzgado federal N°1 Alejo Ramos Padilla, y el presidente de la Cámara de Apelaciones de esta capital, Roberto Lemos Arias, ante un faltante de boletas los pasos a seguir son los siguientes: requerir al fiscal que reponga las boletas. En caso que no tuviera o no este el fiscal se llamará a un fiscal general. Si no hubiera boletas o no está el fiscal se pedirá al delegado electoral que facilite las bolsas de contingencia. En caso que el delegado no tenga boletas en las bolsas de contingencia se dará aviso a la Junta Electoral y se pedirán boletas a otras mesas de votación.

Mientras se trata de solucionar el faltante no se detendrá el funcionamiento de la votación en la mesa pero se avisará a los electores que estén en la fila sobre el faltante . No se considerará voto cantado en caso que haya sólo una boleta dentro del cuarto oscuro ya que el elector – advertido del faltante- puede haber llevado su boleta. Y aún si elector lo revelara abiertamente el voto cantado no es motivo de impugnación o nulidad.

operativo de distribución de urnas en Rosario Marcelo Manera

La Junta recordó que la reposición de las papeletas es responsabilidad de los partidos políticos -que reciben fondos del Estado para su confección- y destacó que la agrupación Libertad Avanza ha resuelto presentar “una escasa cantidad de boletas a la Junta Electoral para ser remitidas con las urnas y restante material electoral en cada local de votación”. Y por tanto en las bolsas de contingencia “se notará una cantidad sensiblemente menor de boletas de esa agrupación e incluso en algunas no habrá boletas de la misma”.

Libertad Avanza afirmó que serán sus fiscales los encargados de reponer las boletas en los 52.000 locales de votación dispuestos en la provincia de Buenos Aires.

Ante las denuncias sobre un posible “fraude colosal” por parte de esta agrupación, según la advertencia que hicieron, la Junta Electoral nacional con asiento en la provincia difundió el jueves último una resolución para maximizar el control del escrutinio en este distrito, que concentra la mayor cantidad de electores de todo el país.

En concreto la Junta Electoral integrada por Torres, Ramos Padilla y Lemos Arias ordenó que los partidos políticos presenten 24 horas antes una nómina de los fiscales generales y de los fiscales por escuelas que actúan hoy en cada uno de los 135 municipios.

El secretario electoral , Leandro Luppi; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Lemos Arias y el juez federal N1 Alejo Ramos Padilla.

Dispuso que los fiscales deberán tener una acreditación visible el día del balotaje y que concluida la recepción de sufragio un fiscal de cada agrupación podrá participar del operativo del escaneo y trasmisión de resultados para el escrutinio provisorio a cargo de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Argentino “a efectos de presenciar y fiscalizar dicha operación”.

Además se garantizó la presencia de un fiscal en cada aula o recinto donde se efectúe la trasmisión de los votos a fin de que se verifique la operación, pudiendo este fiscal acompañar al personal del correo a la recolección previa de telegramas.

Los fiscales designados a este efecto “ no podrán tomar contacto físico con los telegramas, debiendo limitarse a su visualización , lo que no le podrá ser denegada o restringida de modo alguno, en ninguna de las etapas de la operación”. Sin perjuicio de ello los fiscales sí podrán tomar fotografías de la documentación.

Además se garantizó el derecho de las agrupaciones políticas a designar a un fiscal en la sede del Correo Argentino donde se efectúe el escaneo y trasmisión de telegramas, debiendo el correo informar a la Junta sobre los nombres de los fiscales acreditados, antes de las 13.30 de mañana viernes 17.

La Junta recordó que los fiscales no pueden participar del operativo de acomodamiento de urnas dentro de las aulas o locales de votación. Y que los fiscales deben cumplir con “elementales normas de educación y convivencia para con todos los actores del proceso, en particular con los delegados electorales”.

Finalmente advirtió que: “ante el reporte de cualquier delegado electoral o por el personal del comando electoral de cualquier inconducta o trato inadecuado que de modo temerario o malicioso interrumpa, demore o obstaculice de cualquier forma el normal desarrollo de los comicios, o afecte el normal desempeño de las autoridades de mesa del delegado o de los fiscales, esta Junta podrá comunicar la inconducta a la agrupación de que se tratare, a través de sus apoderados, a fin de que proceda a la inmediata remoción y reemplazo del o de la fiscal en cuestión bajo apercibimiento de disponerse de lo que por derecho corresponde (…)”.

