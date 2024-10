Ricardo Quintela aseguró que lo llamaron para que se baje de la interna con Cristina Kirchner

Luego de denunciar que la Junta Electoral tuvo “una fuerte parcialidad” hacia la lista de Cristina Kirchner porque “de 15 miembros, 12 pertenecen a la otra lista”, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que “concretamente, no querían ir a elecciones, querían ganar el partido desde el escritorio, desde las oficinas, no desde la cancha”.

“La lista de Cristina no quiere ir a elecciones. Yo la saco un poco a Cristina de esto, necesito sacarla por su envergadura, por su volumen, porque la necesita el peronismo. No la quiero involucrar, a pesar de que ella dio la orden a la Junta Electoral de que resolvieran ‘los problemas menores que hay’”, comenzó, en diálogo con Futurock. Al mismo tiempo, se refirió a los llamados que recibió en las últimas horas a fines de lograr una lista de unidad: “Hasta las ocho de la noche de ayer estaban hablando conmigo, tratando de que yo, entre comillas, reflexionara y pudiera aceptar el tema de la lista de unidad y le dije que no. En los tres intentos, dije que no”.

Según reveló quien fue “el integrante de la Junta, referenciado de Cristina” que se comunicó con él para persuadirlo. “El compañero Juan Manuel Olmos me llamó con buena fe, yo le agradecí sus buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Trataba de juntarnos para establecer el procedimiento que íbamos a adoptar para la lista de unidad. Yo le dije, ‘Juan Manuel, si ustedes tiene el dream team, si tiene los mejores jugadores, supuestamente, ¿cuál es el problema? vayamos a las elecciones y listo, que la gente se expida”.

Consultado acerca de por qué cree que ellos no quieren ir a elecciones, dijo: “No sé, hay que preguntarles a ellos, me guardo lo que pienso, lo más sano es que la gente se pueda expedir y pueda determinar quien quiere que los conduzca porque hay métodos, hay procedimientos, hay gestos, hay actitudes, hay formas de trabajo que hay que modificar, creo que muchas veces generan rechazos, acá en Capital Federal se arma todo”.

La “ventaja” de Milei por la interna en el PJ

Sobre la ventaja con la que cuenta la gestión libertaria por la interna en el Partido Justicialista (PJ): “Se va a acabar rápidamente, si hay elecciones, quedate tranquilo que rápidamente se salva”. Si no hay elecciones, “nosotros vamos a presentar un recurso, vamos a recusar a la Junta. La Junta, evidentemente, tiene una parcialidad absoluta. No dio garantía para nada. Mínimamente pido tener las reglas del juego claras. Estamos cansados también. Yo soy gobernador por segundo mandato, entonces no puedo estar aceptando cosas que no corresponden”.

Preguntado por la posibilidad de reunificar nuevamente el partido, planteó: “Yo tengo la mejor voluntad, por supuesto, tengo la mejor voluntad para sentarme a conversar pero sentarme a conversar”, remarcó y aclaró: “Acordar, no sentarme a conversar para que me impongan cosas. Hay muchísimos dirigentes”.

Al hablar acerca de su diálogo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Quintela dijo que no habló en las últimas horas y afirmó nunca le preguntó por su posición. “Yo me quedo con el acto de Berisso, donde dijo claramente que él se ponía por encima, que no está de acuerdo con la interna, que pedía lista de unidad y que no participaba. Por lo tanto, no lo voy a comprometer. Pidió lista de unidad, señaló.

Kicillof y Quintela en La Rioja Diego Nasello

Por último, el gobernador riojano subrayó que nunca buscó que lo favoreciera una situación particular de Buenos Aires, “que no conozco, que no domino”, en alusión al conflicto entre Axel y Cristina. “Por lo tanto, no puedo tener una opinión fundada. En Capital Federal se arman todas las cosas, nosotros tenemos que empezar a federalizar todas las cosas. No puede ser que me comuniquen ‘Quintela, sos el consejero del PJ’, bien, gracias, yo no decido por mí. En el PJ, nosotros buscamos un partido justicialista dinámico, vigoroso, activo, que se mueva por las provincias, que escuche, fundamentalmente a la dirigencia del interior”, cerró.

Las “irregularidades” en la presentación de los avales

Durante la entrevista, Quintela también se refirió a las “irregularidades” en la presentación de los avales. “Los avales se presentaron el 19 (de octubre), que era la última fecha para presentarlos. Nosotros presentamos casi 71 mil avales. Estaba todos bien”, explicó.

“Veíamos una fuerte parcialidad de la Junta que no nos dejó ni siquiera tener un espacio entre partido. Para que se den una idea, nosotros habíamos quedado de llevar los avales a la Casa de La Rioja y ellos al Instituto Patria”, sin embargo, “ellos los llevaron directamente al Partido, donde tenían un espacio físico”. “Cuando nosotros llevamos todas las cajas el 19, obviamente no nos dejaron tener un espacio físico, ni nos contestaron cuando lo pedimos, entonces, no podíamos garantizar la verdadera custodia del control de las cajas”, expresó.

LA NACION