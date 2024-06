Ruptura: sin leales de Bullrich, el macrismo presentó una lista de “unidad” para conducir a Pro bonaerense

Escuchar

Encabezado por Cristian Ritondo, el macrismo concretó el quiebre con Patricia Bullrich al presentar una lista de “unidad” para conducir a la estructura bonaerense de Pro sin ningún alfil de la ministra de Seguridad. Fue luego de que los leales al expresidente Mauricio Macri vaciaran hace un mes el Consejo Directivo provincial, que era presidido por la senadora bonaerense Daniela Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, enrolado en las filas de Bullrich y cercano al gobierno de Javier Milei . “Identidad Pro”, es el nombre nada inocente del espacio.

La lista fue presentada antes de las 18, cuando venció el plazo legal, sin que los bullrichistas inscribieran una boleta alternativa. “No vamos a participar porque no queremos convalidar el golpe institucional, por un lado, y por otro porque no creemos que la imagen que represente la renovación ni los valores nuestros sea alguien como Ritondo”, afirmaron cerca de Bullrich, quien supo tener un buen vínculo con el diputado nacional, elogiado en más de una oportunidad por el propio Milei.

Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, durante la campaña 2023 Twitter

Ritondo es el candidato del macrismo para conducir el partido, acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vicepresidenta primera, y el intendente de Junín, Pablo Petrecca, como vicepresidente segundo. La lista, destacaron desde este sector, contó con el apoyo de los excandidatos a gobernador por el espacio Néstor Grindetti (el elegido de Bullrich en la última elección) y Diego Santilli. Soledad Martínez representa en la provincia, además, al actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al que sucedió en Vicente López.

“A partir de ahora comienza una nueva etapa donde vamos a trabajar para que Pro vuelva a recuperar su identidad . Tenemos un enorme desafío por delante para reconstruir el espacio y necesitamos el compromiso de todos los dirigentes” afirmó Ritondo, quien no se olvidó de deslizar que el partido “ estuvo desdibujado en el último año ”. “Estamos seguros que volveremos a gobernar la Provincia y cada vez más municipios van a sumarse a la principal opción de cambio que va a haber”, completó.

La lista está compuesta, entre otros, por los diputados nacionales Silvia Lospennato, Martín Yeza y María Sotolano, legisladores provinciales como Adrián Urreli, Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich, e intendentes como María José Gentile (9 de Julio), Marcelo Matzkin (Zárate) y Jorge Etcheverry (Lobos), entre otros, destacaron los macristas en un comunicado. Agregaron que también la respaldan Guillermo Montenegro (Gral. Pueyrredón), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Javier Martínez (Pergamino) y Diego Reyes (Puan), además de los legisladores Agustín Forchieri y Matías Ranzini.

Soledad Martínez, Néstor Grindetti, Ramón Lanús y Patricia Bullrich, durante la campaña electoral 2023

Valenzuela y Reich no son los únicos ausentes en la lista y el comunicado. Ramón Lanús, un actor importante en la escena provincial como intendente de San Isidro, no forma parte de la nueva conducción. El lugar equidistante que buscó ocupar entre Macri y Bullrich lo habría dejado afuera de la consideración de Ritondo. Cerca del sanisidrense, en cambio, afirmaron que le ofrecieron un lugar, pero que no quiso convalidar el proceso de fractura.

La disputa de fondo

Más allá de la conducción del partido provincial y el nacional, ahora en manos de Mauricio Macri, la disputa entre los viejos aliados está atravesada hoy no sólo por la relación con la gestión de Javier Milei, sino con la posibilidad de que La Libertad Avanza y Pro confluyan en las elecciones de 2025 y, tanto o más importante, en cómo defenderá cada espacio su peso específico en las listas de candidatos al Congreso y las legislaturas.

Bullrich encabeza la avanzada que no solo se integró a la administración libertaria, sino que ve como inevitable una integración entre ambas fuerzas, pero encabezada por el Presidente y sus elegidos. Macri, por su parte, posterga definiciones sobre una eventual alianza y, una vez que se sancione la Ley Bases (respaldada sin cortapisas por los legisladores de Pro), aspira a que el partido marque sus diferencias con los libertarios en los ejes que hacen a su identidad.

Patricia Bullrich y Javier MIlei

Sobre esas tensiones de fondo se recortan cortocircuitos coyunturales, como la eyección de Vicente Ventura Barreiro, un hombre de Ritondo, como número dos del Ministerio de Seguridad. Era el funcionario que manejaba la botonera de la cartera en la diaria y que había tenido un fuerte protagonismo en los operativos para aplicar el protocolo antipiquetes en las calles, ya que coordinaba las tareas de las fuerzas federales.

Los rivales internos de Bullrich sospechan que buscó una “excusa” para desprenderse de su número dos después de que estallara el conflicto en Buenos Aires por el control de Pro. En cambio, los colaboradores de Bullrich ataron el despido a la acusación de que Ventura Barreiro habría tratado de direccionar una licitación de alimentos del Servicio Penitenciario Federal. Allegados a Ventura Barreiro desconocen el contenido de la denuncia.

Bullrich ya había sufrido la baja de Sebastián García de Luca, exsecretario de Articulación Federal y exjefe de campaña en Buenos Aires, quien renunció a fines de febrero, apenas estalló la pelea entre Milei y los gobernadores.

Desde que asumió, Bullrich se ganó la confianza del Presidente y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia. De hecho, se mueve con autonomía en su cartera, donde aterrizaron dirigentes de Pro que responden a ella, como el exsenador Juan Pablo Allan, titular de la Anmac; Pablo Walter, Federico Angelini y Alberto Föhrig, entre otros.

LA NACION