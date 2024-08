Se conoce el fallo contra Guillermo Moreno por la adulteración de datos del Indec

Escuchar

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) dará hoy a conocer su fallo en la causa que tiene al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno como principal acusado por manipular los datos del Indec en 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner. El fiscal Diego Luciani pidió cuatro años de prisión para el exfuncionario y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa, su absolución.

Además de Moreno, hay tres acusadas: Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo (IPC), para quien el fiscal pidió también cuatro años de prisión, y Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, ambas exempleadas del organismo. Para ellas, Luciani pidió dos años de prisión.

Primero tendrán lugar los alegatos finales, en los que los acusados harán sus últimos descargos, y tras ello, el tribunal, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Guillermo Costabel, dará a conocer su veredicto final. El presidente de Principios y Valores, exprecandidato a presidente en las últimas elecciones, está acusado por los delitos de abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica de un instrumento público .

“La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, expresó Luciani en su acusación.

Luego de que el fiscal diera a conocer su pedido de condena, Moreno se defendió de las acusaciones, alegó que no existen pruebas en su contra, y apuntó contra el fiscal: “Fueron pasando los días y no aparecían las pruebas. El fiscal Luciani fue muy inteligente: transformó el juicio penal en un juicio académico. Es muy interesante lo que hace: ‘No tengo pruebas pero no tengo dudas’. Te arma un relato”, aseguró Moreno en el programa de streaming Gelatina.

El fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, entendió que había elementos suficientes para impulsar la causa contra el exfuncionario por abuso de autoridad en el marco de una manipulación de los datos del IPC con el fin de obtener una inflación más baja de lo esperada.

