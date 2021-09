Se filtró un nuevo audio de Fernanda Vallejos: más críticas a Alberto Fernández, su mayor miedo y la ley que “la hicieron” votar

Ayer la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos quedó en el ojo público luego de que se filtraran unos audios en los que hacía una dura crítica a la gestión de Alberto Fernández y, lapidaria, lo tildaba de “enfermo”, “ocupa” y “mequetrefe”. En medio de la polémica generada y tras las disculpas de la legisladora y la reacción del Presidente, se dio a conocer un nuevo audio.

Tal como difundieron desde el programa “Verdad/Consecuencia”, de TN, en un mensaje que supuestamente fue grabado el martes a un tal “Marcelo”, la oficialista cuestionó la reacción del Gobierno ante la derrota electoral y dijo que, tras el resultado, se hizo “todo a contramano de lo que hubiese sido deseable para remontar esta circunstancia”. Entonces, arremetió: “Me preocupa, no por el Gobierno, porque por mi se pueden ir todos a la c... de su madre, sino porque le estamos regalando la vuelta a la derecha, y esto va a ser una catástrofe”.

En ese mismo sentido, Vallejos opinó: “Este Frankenstein nos está devorando”. Para ella, tras las elecciones, se debería haber armado “un gobierno nuevo”, y en relación a esto, propuso: “Alberto les tendría que haber pedido la renuncia a todos sus funcionarios, como Alicia Kirchner. El tipo está atornillado, y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el Gabinete. Y cuando digo todos, digo todos: de todos los colores, pelajes y orígenes. Acá no se salva nadie”.

Según advirtió, Martín Guzmán “es el primero que se tendría que ir”, dado que lo describió como “uno de los principales paladines de la derrota”. De esta manera, al criticar la política económica, la diputada cuestionó el hecho de que, desde el oficialismo (e incluso ella), se haya votado “la fórmula para el ajuste” que perjudicó a los jubilados, y cerró la idea diciendo que, con “la fórmula de Cristina”, al menos ese sector los hubiera votado. “Es todo cosmético, todo marketing”.

Al respecto, profundizó: “Nadie va a salir a militar como hay que militar porque hay que levantar este muerto. Aumentando el salario mínimo, tirándoles migajas a los que cobran la AUH y con estas medidas parche como si fuésemos una sociedad de beneficencia y no un gobierno peronista creo que no vamos a alterar ningún resultado. Lo mínimo que puede hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para la jubilaciones y para calzarla con la recaudación general”

Así, al analizar lo ocurrido en los comicios, Vallejos sostuvo que se trató de “una derrota de dimensiones catastróficas” y manifestó cuán impactante le resulta ver que “el mapa argentino es todo amarillo”. Y sentenció: “Cero autocrítica y la gente eso lo percibe. La gente no come vidrio, come un poco, pero no tanto todos los días. Tendría que haber habido una respuesta contundente”.

Además, la legisladora criticó que no hubiera “un plan de contingencia” para atajar un resultado como este. “No podés ser un improvisado cuando tenés la responsabilidad de gobernar un país”.

Ante los primeros audios que se dieron a conocer, Vallejos pidió disculpas en las redes sociales, reconoció que sus expresiones fueron “impropias” y explicó que se produjeron ante “la angustia” que le generó la derrota electoral en las PASO. Aún no se manifestó sobre los nuevos mensajes.