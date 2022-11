Tras el pedido de Cristina Kirchner, Mayra Mendoza dará un bono de $50.000 a los empleados municipales

escuchar

Mientras diferentes sectores sindicales y del kirchnerismo presionan al presidente Alberto Fernández para que otorgue una suma fija o un bono a todos los trabajadores privados y públicos, una intentende bonaerense cercana a Cristina Kirchner anunció que los empleados de su municipio recibirán un bono antes de fin de año y un aumento salarial que llevará la suba anual cercana al 95 por ciento.

En el marco del día del empleado municipal, Mayra Mendoza, la mandataria de Quilmes, anunció un paquete de medidas económicas que los beneficiarán. Durante su discurso, la Intendente hizo tres anuncios económicos: un nuevo aumento salarial del 5%, el bono de fin de año de $50.000 y una caja navideña.

“ En nuestra gestión comenzamos a distribuir las cajas navideñas para complemento de las mesas de cada una de las familias, algo que no se hacía antes habitualmente en la Municipalidad, y este es un esfuerzo que este año volveremos a hacer, porque no somos ajenos a la realidad difícil que se está viviendo. Habrá miles de cajas navideñas distribuidas en cada una de las áreas de trabajo. Además, algo que me pone muy contenta y orgullosa de poder anunciar es que en diciembre se aumentará otro 5% el sueldo. Con ese porcentaje, el aumento acumulado del año llega al 94,5%”, dijo Mendoza.

La referente de La Campora, agregó: “ A esto se suma otro anuncio importante: contaremos con un bono de fin de año de más del doble de lo que fue el del año pasado, esto ayudará a que puedan comprar regalitos, darse un gusto, ya que serán 50 mil pesos ”.

“Aprovechemos este mayor ingreso, tanto el aumento que se va a percibir como el bono, y el aguinaldo, por supuesto, para comprar en nuestra ciudad, tenemos centros comerciales hermosos, comerciantes que están dispuestos a recibir a los quilmeños, tenemos una tarjeta de descuentos que se llama Somos Quilmes, con muy buenas promociones, así que les pido que seamos solidarios y hagamos posible entre todos ese círculo virtuoso de la economía, que es muy necesario para que estemos un poco mejor”, pidió Mendoza.

Mendoza luego se lanzó a una reelección al asegurar: “Quiero que sepan que si me acompañan, voy a dejar todo para poder seguir gobernando este Municipio, para seguir solucionando de a poco muchos de los problemas, para seguir dándole dignidad a los trabajadores municipales y para recuperar, como dijo Cristina hace pocos días, la alegría. No bajemos los brazos, que necesitamos salir adelante. Del 2003 al 2015 vivimos los mejores años que se pudieron haber vivido en Argentina , volvamos a vivir en esa Argentina de la dignidad, del trabajo, de la educación, de la salud, y ustedes saben que eso se puede lograr de una sola manera y que cada uno piense con quién es”.

