Tuiteros y streamers: cómo funciona la militancia digital de Javier Milei que quiere incidir en las listas de 2025

Así como con el kirchnerismo existió La Cámpora, y a La Cámpora -cuando irrumpió- se la comparó con la Coordinadora radical, la juventud de Javier Milei hoy habita en las redes sociales y su militancia es digital. Es un colectivo distinto, anárquico, provocador y en muchos casos anónimo, pero sus principales referentes -aquellos que tienen más seguidores- son guardianes de la pureza del proyecto libertario y se perciben artífices del triunfo de La Libertad Avanza (LLA). Muchos preceden al fenómeno Milei. Y ahora quieren incidir en el armado electoral oficialista del año próximo.

“No queremos que se llene el partido de paracaidistas. Este espacio lo fundamos nosotros. No queremos arribistas de la política. Después somos nosotros los que tenemos que salir a bancar”, dijo a LA NACION un indiscutido referente de los tuiteros y streamers libertarios.

Que los influencers violetas quieran ser custodios de las listas de 2025 no implica que todos quieran candidaturas. Algunos -que en la intimidad se miran en el espejo de Milei y dicen que quieren llegar a presidente- podrían intentar seguir el camino que habilitó Agustín Romo, tuitero ultraliberal de San Miguel que hoy es el titular del bloque de diputados de LLA en la Legislatura bonaerense y que será el director de comunicación del partido.

Pero muchos prefieren quedarse en la comodidad del anonimato de X (exTwitter) o como amplificadores de la causa libertaria en sus canales de YouTube, donde sí dan la cara y son celebrities. Ambas plataformas pagan en dólares por un alto volumen de interacciones. El canal BreakPoint, de Mariano Pérez -el joven que fue agredido y expulsado en la última marcha de las velas universitaria acusado de provocar- tiene 1,28 millones de suscriptores. Y un canal como el del escritor de ultraderecha Agustín Laje, tiene 2,42 millones de suscriptores.

Mariano Pérez discute con un manifestantes en las inmediaciones del Congreso mientras se debate la sanción definitiva de la Ley Bases Captura de Pantalla

“Meterse es incómodo, para nosotros es más fácil ser un comunicador externo”, dijo un tuitero libertario que admitió que le gustaría -por caso- ver a Laje en las nóminas de medio término.

Quién es quién

En el ecosistema de influencers y militantes de Milei en redes no todos ocupan el mismo lugar. El comando central de la comunicación digital funciona en la Casa Rosada. Allí, el asesor del Presidente, Santiago Caputo, es quien elabora la estrategia discursiva madre. Romo, por su parte, tiene el contacto con la mayoría de los usuarios de X con cuentas grandes. Con ellos trabaja el director general de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira (que hasta su nombramiento estaba escondido detrás del seudónimo Juan Doe en X). De ellos derivan, no solo los comunicados oficiales de la cuenta Oficina del Presidente de la República Argentina (@OPRA), sino también las líneas discursivas que permean rápidamente en las redes, con la consecuente elección de amigos y enemigos de turno.

El equipo que trabaja influyendo a diario en las redes libertarias se completa con Tomás Jurado, que en YouTube es @ElPelucaMilei y que de acuerdo a un informe de Rating Streaming en septiembre encabezó el ránking de “amplificadores oficiales” con más de 41 millones de interacciones. Jurado es el encargado de hacer los videos de la conferencia de prensa de Manuel Adorni -en donde se busca ridiculizar al periodismo- entre otras tareas para mejorar el alcance digital de los funcionarios. Macarena Alifraco, abogada tuitera libertaria que supo trabajar con Pro, hoy es una colaboradora clave en el equipo de Caputo en Balcarce 50. Y Lucas Luna (@SagazLuna) es mano derecha de Romo en el enlace con los tuiteros mileístas. El staff se completa con Ezequiel Acuña (@ElPasanteok) como puente con los medios públicos.

El funcionario Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe

Todos ellos asisten cotidianamente al Salón de los Próceres (exSalón de las Mujeres) del primer piso de la Casa Rosada. Comparten el espacio con los abogados del equipo de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, la pluma jurídica de Milei. Y son un equipo distinto al que encabeza Adorni como secretario de Comunicación y Medios.

Los colaboradores de la comunicación digital de la Casa Rosada, según reconocieron múltiples fuentes que los tratan, tienen contacto con los streamers más influyentes. En algunos casos, el vínculo es personal. Daniel Parisini (@GordoDan), alma máter del canal Carajo, visita la sede de gobierno con frecuencia (es íntimo amigo de Romo) pero no tiene un cargo en la estructura oficial. Fran Fijap, el joven que fue golpeado en la marcha universitaria, no tiene la misma cercanía, aunque fue recibido por el propio Milei.

Con otros tuiteros oficialistas el contacto es virtual. @TraductorteAma, @TheRealBuni, @ElTrumpista, @PregoneroL, @TommyShelby_30, son solo algunos ejemplos de cuentas amplificadoras con alto volumen de seguidores e interacciones. Centenares de cuentas libertarias silvestres los replican minuto a minuto.

“Ellos salen a bancar lo que hace el Gobierno. Si una cuenta grande baja una línea o instala un tema, las cuentas chicas lo comparten y eso se ordena solo”, aseguró un colaborador del Gobierno. Admitió, sin dar nombres, que hay acciones digitales que se pagan. “Pero no somos solo nosotros los que tiramos plata ahí, es algo que hace toda la política. Nosotros tenemos muchísima militancia digital orgánica que no se puede comprar o vender. El que piense que es solo plata no entiende por qué ganó Milei”, agregó.

Un dirigente de la primera hora resumió: “Milei cree que lo pusieron de arriba. Pero lo pusieron de abajo los pibes de las redes. Ahora ellos quieren jugar en la política”.

Lo que se viene

Agustín Romo, Javier Milei y Daniel Parisini.

Si bien no necesariamente quieren protagonizar, “los pibes” quieren tener voz en el armado del año próximo. “Nuestros diputados van a tener que pasar el filtro de los chicos. Este proyecto ellos lo viven como propio y no quieren que se malogre”, dijo a LA NACION un funcionario que vive el fenómeno de cerca.

Los militantes digitales evitan entrar en tensión con Karina Milei, dueña de la lapicera del oficialismo. “La única que habilita nombres es Karina y ellos lo saben”, dijo un importante colaborador oficial. Pero sí están observando de cerca el trabajo de los armadores territoriales que acompañan a la secretaria General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem y el bonaerense Sebastián Pareja.

“No queremos sumar otra vez a la resaca del PJ o el massismo. No hay que olvidar que en la provincia se nos fueron ocho diputados provinciales, que Kicillof gobierna con nuestros diputados. Hay que estar atentos”, soltó uno de los influencers libertarios.

Un funcionario apuntó: “Los pibes pueden ofrecer disciplina y capacidad de comunicación. Para poner las listas de 2023 con diputados con patitos en la cabeza, mejor poner a gente nuestra”.

