Un exfiscal de La Plata habló sobre la violencia narco: “Tiene que haber inteligencia criminal, no chusmerío de peluquería”

El exfiscal de La Plata Marcelo Romero habló desde su experiencia acerca de la creciente violencia narco tanto en la provincia de Santa Fe como en el resto del país y advirtió que se debe trabajar en una sólida estructura de inteligencia criminal para resolver el problema. “Tiene que haber inteligencia criminal y no chusmerío de peluquería”, criticó.

Invitado a la pantalla de LN+ por José Del Rio, Romero opinó sobre el narcotráfico y sostuvo que no solo aumentó sino que también se incrementó la violencia. “En todo delito violento está presente el consumo masivo de estupefacientes”, dijo y explicó: “Está en todos los barrios y en todos los estratos sociales, desde el paco que es el más barato hasta las drogas de diseño en las fiestas electrónicas que salen carísimas”.

Marcelo Romero, ex fiscal de La Plata

En ese sentido, el exfiscal -retirado para dedicarse a la política- aseguró que ”tiene que haber una organización entre las Fuerzas”. Además, explicó que esos trabajos deben hacerse con reserva para no alertar a los narcos. “Tiene que haber sigilo y reserva, no se pude hacer marketing político con el narcotráfico porque si no el narco mira la televisión y escucha lo que van a hacer los dirigentes”.

Por último, agregó que “ es imperativo que existan servicios de inteligencia penitenciarios ”, porque allí es donde se recaba información de suma importancia. “En la provincia de Buenos Aires se disolvió el Servio de Inteligencia Penitenciario, pero, ¿dónde hay más información si no es en la cárcel?”, cuestionó.

Y concluyó: “La inteligencia se bastardeó para después carpetear a una persona y extorsionarlo. Sin inteligencia no hay prevención, muchísimo menos en el crimen organizado”.

