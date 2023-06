Un exgobernador de la UCR se imponía en la capital de Chaco

escuchar

El exgobernador radical del Chaco, el radical Roy Abelardo Nikisch, dio ayer la gran nota del día en la elección comunal más importante de la provincia. Ganó de punta a punta su interna por la intendencia de Resistencia y, de ese modo, ayudó también a impulsar la candidatura de Leandro Zdero a gobernador.

No hubo mucho para discutir y fue uno de los primeros en adjudicarse el triunfo. Dijo, no obstante, que a partir de ahora se van a tener que sentar a hablar con todos para proyectar lo que viene: “Nuestra responsabilidad es con los ciudadanos de la provincia del Chaco, y aquellos dirigentes que no estén a la altura de estas circunstancias, tendrán que rendir cuentas”.

“Pedimos el acompañamiento a todos los chaqueños porque hay que cambiar, no es tiempo de enojos ni agachadas, hay que trabajar en conjunto, ponernos en campaña y darle al pueblo la oportunidad de un cambio”, agregó.

Leandro Zdero, Patricia Bullrich y Roy Nikisch

Aída Ayala, exintendenta de la ciudad y quien en la previa también se veía con chances de ganar, aceptó la derrota, pero dijo: “Estoy sorprendida porque no es lo que yo sentí en cada caminata. Pero bueno, quieren renovación y seguramente con Roy Nikisch la van a tener”.

“Voy trabajar con todos los radicales, pero ya el municipio de Resistencia me dijo no”, terminó.

Otras votaciones

Fue una de las grandes disputas de la jornada en Resistencia, pero no la única.

En cuanto a la contienda del oficialismo, la ganó cómodamente el precandidato a intendente Diego Arévalo, quien según los primeros guarismos conocidos duplicó a Juan Manuel Chapo.

“Es un verdadero desafío y un deseo que podamos representar, justamente a toda una generación que viene a transformar la política, que tiene experiencia y viene trabajando en política”, dijo Arévalo.

Por lo demás, hay que decir que Élida Cuesta ratificó su candidatura y se constituyó en tercera fuerza, que era el principal objetivo del espacio CER, que lidera su esposo, el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez.

“Como espacio, estamos felices porque somos nuevos, en 2019 debutamos como espacio llegando a la intendencia de Resistencia. Hoy somos la tercera fuerza consolidada en la provincia y estaríamos en Resistencia en alrededor de los 20 puntos, lo que nos da un ímpetu importante para, a partir de mañana, comenzar la segunda etapa camino al 17 de septiembre”, remarcó.