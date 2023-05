Una concejal libertaria se opone a los controles de alcoholemia y piden que la sancionen

escuchar

La concejal libertaria Valeria Rodríguez se mostró en desacuerdo con los controles preventivos de alcoholemia realizados en Bahía Blanca, lo que desató gran polémica en la ciudad bonaerense. Tras sus declaraciones, un familiar de una víctima de tránsito reclamó sanciones en contra de la funcionaria.

Según publicó el diario La Nueva, el episodio se produjo luego de que la concejal Rodríguez declarara, en diálogo con La Nueva Play, que se oponía a los controles preventivos de alcoholemia.

“Estoy en desacuerdo. No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción no me tienen por qué parar, no estamos en ningún estado de sitio”, señaló en aquella oportunidad la concejal.

Rápidamente, los dichos de Rodríguez fueron duramente cuestionados por Santiago Saccoccia, el padre de un joven que falleció tras ser embestido por Alexis Sturzenegger, quien al momento del accidente conducía alcoholizado.

Saccoccia presentó un escrito para solicitar sanciones en contra de Rodríguez, que será tratado mañana en el Consejo Deliberante local.

“Sus palabras menoscaban el respeto hacia la ley y desprestigia la labor legislativa del Congreso de la Nación en materia de prevención de siniestros viales por causa de personas que conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. De igual modo, lo implican hacia los programas de prevención en esta materia que lleva adelante el Estado en sus distintos ámbitos”, argumentó Saccocia.

“Además, los dichos expresados por la concejala afectan la moral y dignidad de familias y allegados de las víctimas de siniestros viales, quienes a pesar del dolor por la muerte de un ser querido persisten en la lucha por la vida y trabajan con empeño en materia de prevención”, apuntó el hombre en escrito presentado ante la legislatura.

En tanto, la concejal será remplazada mañana por Damián Palloti, tercero en la lista que conduce José Luis Espert, ya que se encuentra de viaje.

Sin embargo, algunas fuentes consultadas por el medio local coincidieron en que el expediente será tratado en los próximos días pero que no creen que la concejal finalmente sea sancionada ya que los y los dichos se produjeron en un medio de comunicación. Y en relación a ello concluyeron: “Las cuestiones de privilegio que podrían ser motivo de penas ante agravios o agresiones se deben realizar dentro del recinto”.

