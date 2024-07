Victoria Villarruel se fortalece frente a los embates internos y se convierte en un refugio para los libertarios “desplazados”

Escuchar

La incomodidad que atraviesa Victoria Villarruel por la tensión que rige su vínculo con Javier Milei se compensa con un reverdecer de su figura. La vicepresidenta sobrelleva el hielo del primer mandatario y su mesa chica con un bajo perfil, evita pronunciarse al respecto, pero se exibe sonriente en sus apariciones públicas y se erige como referente de la dirigencia libertaria desplazada. Algo de eso se vio ayer en el palco de la Sociedad Rural, donde el Presidente y su vice cruzaron un saludo frío.

A más de siete meses de gobierno, se acumulan los nombres de las personas eyectadas del gabinete de Milei. Algo similar pasa en el Congreso, donde muchos legisladores decidieron correrse de la esfera del oficialismo para pasar a ser parte de la “oposición dialoguista”. Es el caso de los diputados Oscar Zago, ahora líder del bloque Movimiendo de Integración y Desarrollo (MID), y Carolína Píparo, de Buenos Aires Libre. Otros, como Marcela Pagano -quien sigue formando parte de La Libertad Avanza-, todavía no pegaron un portazo, pero no descartan hacerlo. La exconductora acumula desaires de su partido y, en la última semana, fue el blanco del fuego amigo en redes sociales después de haber homenajeado a Eva Perón en el aniversario de su fallecimiento.

La diputada libertaria, Marcela Pagano Ricardo Pristupluk

En el Senado, donde reina Villarruel, el bloque de siete libertarios se mantiene amalgamado. Todos estiman el trabajo de la titular del cuerpo y reconocen su capacidad política a pesar de que la mayoría se mantiene obediente a Milei. Solo el formoseño Francisco Paoltroni expuso sus diferencias con el Poder Ejecutivo por la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

La figura de Villarruel despierta estima en muchos de estos dirigentes, que se sienten identificados con la vicepresidenta. Conocen el rigor del escarnio libertario en X -extwitter-, del que fueron víctimas, y lo rechazan. Respetan la vocación de diálogo de la compañera de fórmula de Milei, cuya imagen en las encuestas no para de crecer: cuenta con más del 50% de adhesión.

Francisco Paoltroni y Victoria Villarruel Instagram Paoltroni

“Se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado. Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos”, escribió Píparo en sus redes después de que las cuentas mileístas la apuntaran por votar en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio, en conjunto con Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal. A partir de ese momento, su posicionamiento cambió y no duda en alzar la voz frente a lo que considera incorrecto de sus exladeros partidarios.

Tras el estallido del conflicto entre Villarruel y los hermanos Milei, que la desautorizaron por su tuit contra el “colonialismo francés”, Píparo salió en defensa de la vicepresidenta. Sin nombrarla, tuiteó: “Como dirigente, hay que decir lo que uno piensa y bancársela. Usar a otras personas para dar peleas que no vas a dar, exponerlas para que repitan pavadas o mandarlas a criticar a otras, es el nuevo método de políticos indignos y cobardes”, dictaminó la diputada nacional, que dejó el tuit “fijado”.

Como dirigente, hay que decir lo que uno piensa y bancársela.

Usar a otras personas para dar peleas que no vas a dar, exponerlas para que repitan pavadas o mandarlas a criticar a otras, es el nuevo método de políticos indignos y cobardes. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2024

Paoltroni también defendió a Villarruel. No solo criticó al Ejecutivo por “el mensaje contradictorio” que enviaron Milei y su hermana, sino que remarcó: “Está mal desautorizar a una vicepresidenta”. Fue en diálogo con Futurock, donde consideró, además, que la disputa la “tendrían que haber resuelto en un mano a mano”, y advirtió: “Si la política manda malas señales no ayuda a resolver el problema económico”.

Pagano, en tanto, evitó hacer comentarios públicos sobre los contrapuntos entre Villarruel y los Milei. Tuvo que afrontar ella misma los ataques que recibió por homenajear a Evita y saludar a peronistas, como Cristina Kirchner. Según pudo saber este medio, coincide con el estilo “aperturista” de la vicepresidenta de sumar perfiles sin entrar en agresiones. De hecho, la titular del Senado es una fuente de consulta de la diputada en relación con cuestiones políticas.

El itinerario en La Rural

Villarruel está enojada y no lo disimula. Considera innecesario el desgaste público al que la sometieron Milei y su hermana Karina, con quienes no habla desde la crisis desatada por el tuit contra Francia. Ayer en el predio de la Sociedad Rural compartieron el palco y el frío entre ellos se notó. Un saludo austero profundizó el malestar.

Según pudo saber LA NACION, la vicepresidenta llegó cuarenta minutos antes que Milei, alrededor de las 10.15. Lo hizo desde su casa de zona norte, en el auto oficial, acompañada de su custodia. Ya en el lugar, se ubicó en el palco principal, donde fue recibida por el presidente de la entidad rural, Nicolás Pino, y su esposa. Compartieron mate y conversaron amistosamente. Los Pino ejercieron de muro de contención entre el binomio presidencial, separados física y políticamente.

Inauguración de la Expo Rural 2024 con la presencia del presidente Javier Milei. Charla con Karina Milei mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel toma mate Fabián Marelli - LA NACION

“Rota no está, pero no va a ser lo mismo si no hay un llamado”, deslizaron cerca de la vicepresidenta sobre el estado de la relación con Milei. Después del parco beso inicial, no hubo otro acercamiento ni diálogo de ningún tipo. Ni siquiera a través de whatsapp o X, el canal predilecto del Presidente para enviar gestos de todo tipo.

De hecho, Villarruel evitó incluirlo en las fotos que adjunto en su tuit, a través del que enfatizó su disposición para trabajar por la Argentina “sin mirar atrás ni al costado, pero si mirando todos juntos hacia adelante”. En las imagenes se la ve escoltada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con quien mantiene un excelente vínculo.

El campo es la representación de la argentinidad más pura, sacrificio y dignidad. Orgullo y amor a nuestra bella tierra. Cuenten con esta vicepresidente para empujar con ustedes el carro de la Patria, sin mirar atrás ni al costado, pero si mirando todos juntos hacia adelante.… pic.twitter.com/9TXIGStmYA — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 28, 2024

Con todo, la vicepresidenta busca desescalar la tensión. Por eso, tomó la decisión de mantener un bajo perfil durante el evento rural y determinó no hablar con la prensa. “Podría haber ocupado el centro de la escena, pero eligió no hacerlo”, señaló un colaborador.