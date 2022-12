Alquileres: cuánto cuesta vivir en zona norte y cuáles son los dos barrios donde más subieron los precios

escuchar

Con los precios de los alquileres cada vez más caros, alquilar un departamento de dos habitaciones en zona norte subió un 5,3% en el mes de noviembre. En 2022 el precio acumula un incremento del 63,2%, por debajo de la inflación (87,6%). El alquiler promedio se ubica en $83.133 por mes, por arriba del Salario Mínimo Vital y Móvil que se ubica en $57.900. Sin embargo, dos barrios superan este número y se encuentran entre las dos ofertas más caras de la zona.

De acuerdo con un informe mensual de Zonaprop, Troncos del Talar y Nordelta tienen los precios más altos con un valor de $117.224 y $116.941 mensuales, respectivamente. Los números pueden variar, aunque no drásticamente, con los departamentos usados en Troncos del Talar a $113.119 y los de Nordelta a $115.428. Incluso las viviendas a estrenar pueden alcanzar los $120.631 es este último, según el relevamiento de Zonaprop.

Sin embargo, José León Suárez y Florida son los barrios del corredor norte con mayor incremento interanual en el precio promedio. Los precios más bajos de la zona, por otra parte, se encuentran en el barrio de San Miguel a $ 61.551 el mes, Benavídez a $ 61.965 y José León Suarez a $62.533.

Con respecto a la zona oeste-sur, el barrio más caro para alquilar es Canning a $85.360 por mes, seguido por Temperley a $81.073 y Ezeiza con $79.226. Por el contrario, los departamentos más económicos se encuentran en Valentín Alsina a $46.349, Merlo con un precio mensual de $47.442 y La Tablada con un valor de $50.114.

Comprar una propiedad vale un 3,8% menos

Los barrios más caros para alquilar una propiedad en zona norte son Nordelta y Troncos del Talar RICARDO PRISTUPLUK

Con respecto a los precios de venta en zona norte, los inmuebles disminuyeron un 3,8% en lo que va del año y el valor del metro cuadrado se ubica en US$2195.

Un departamento de dos ambientes tiene un valor promedio de US$109.215 y uno de tres ambientes US$162.176. Los barrios con los precios más elevados de la zona norte son La Lucila (US$ 3295/m²), Vicente Lopez (US$ 3212/m²) y Olivos (US$ 2945/m²). Por el contrario, los barrios más accesibles son Parque San Miguel (US$ 780/m²), Villa Libertad (US$ 881/m²) y José C. Paz Centro (US$ 976/m²).

La rentabilidad inmobiliaria aumenta

Para los inversores que buscan comprar una vivienda con fines de renta, algunas áreas de la zona norte del Gran Buenos Aires se posicionan como las más atractivas, sobre todo ahora que la rentabilidad vuelve a subir y se ubica en 3,41%. Es decir, se necesitan 29,3 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 11% menos que hace un año. Los mejores barrios son Villa Lynch y Pilar, los cuales muestran un retorno bruto de 5,7% anual.

