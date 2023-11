escuchar

La firma Airbnb busca refuncionalizar su sitio con el objetivo de ofrecer un mejor servicio para sus usuarios. La marca intentará mejorar la experiencia de navegación de los clientes, para ello apelará a un diseño más intuitivo que incorporará nuevas funciones.

Entre las novedades que ofrecerá la empresa se destacan los “Favoritos de los huéspedes”. Éstos serán listados de alquiler que hayan recibido las mejores puntuaciones de los huéspedes, información que, según el director general de la compañía, ayudará a brindar una mayor confiabilidad. Desde la marca sostienen que esto dará tranquilidad al usuario a la hora de reservar tanto una habitación como una propiedad.

La empresa ya lanzó la función, la cual estará integrada por unas dos millones propiedades (de las siete millones que tiene el sitio). Las elegidas contarán con una etiqueta distintiva que las mostrarán como uno de los productos destacados por los turistas.

Aunque aún no se sabe cómo reaccionarán los anfitriones que no obtengan la insignia de favorito, los analistas especulan que los inmuebles que no formen parte de la selecta lista de propiedades recomendadas podría llegar a perder reservas. Sin dudas, esto provocaría un reacomodamiento de los valores.

El CEO de la firma, Brian Chesky, reconoce que la variedad de propiedades que se encuentran en Airbnb genera, en muchos casos, incertidumbre entre los inquilinos. “La imprevisibilidad de los anuncios es la principal razón por la que alguien elegiría un hotel en lugar de un Airbnb. Sin dudas, esta medida ofrecerá mayores garantías a nuestros usuarios”, comentó Chesky.

Un departamento de alquiler temporario de Airbnb en la calle Güemes, en Buenos Aires NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

El ejecutivo explicó que los favoritos tendrán calificaciones de huéspedes con un promedio de al menos 4,9 sobre 5 y tasas de cancelación e incidentes de servicio al cliente del 1% o menos. La empresa, sin embargo, no ofrece garantías sobre los listados favoritos de los huéspedes.

Airbnb también está alentando a los anfitriones a crear recorridos fotográficos de su propiedad, que según Chesky utilizarán inteligencia artificial para organizar las fotos por habitación. Por otro lado, la compañía preve ayudará a los anfitriones a ajustar los precios según la demanda.

En gran parte esto encuentra su origen durante los primeros meses de este año. En aquel momento, la compañía comenzó a disuadir a los anfitriones de cobrar tarifas de limpieza exorbitantes. Ya que ésta era una de las principales quejas de los usuarios. Según un estudio realizado en 2022, por el sitio de finanzas personales NerdWallet, la tarifa de limpieza promedio encarecía el alquiler hasta en un 25%. Tras la recomendación de Airbnb, cerca de 260.000 propiedades han reducido la tarifa de limpieza.

El cofundador y CEO de Airbnb, Brian Chesky, presentó el lanzamiento de las novedades en la plataforma de hospedaje este mes en Nueva York. (Carla Torres/AP Imágenes para Airbnb) Carla Torres - FR 172041AP

Nuevos aires

Chesky está convencido de que estas novedades le aportarán a la compañía nuevos aires, luego de haber atravesado un difícil año, que incluyó fuertes restricciones en varias de las principales ciudades del mundo contra los alquileres a corto plazo. Una de las urbes que alzó su voz contra la compañía fue Nueva York. Allí, en septiembre, entró en vigor una ley local que limita severamente los alquileres de departamentos o habitaciones por menos de 30 días y que provocó una caída en los alquileres en Airbnb en uno de sus mercados más grandes.

“Airbnb no está elevando los costos de la vivienda de alquiler tradicional. Nosotros estamos convencidos de que los precios de los alquileres de las propiedades a largo plazo y de los hoteles seguirán subiendo en la Gran Manzana, incluso con la ley vigente”, comentó el CEO. Y agregó: “Éste lanzamiento nos permitirá dar un giro. Nos ayudará para levantar la cabeza y centrarnos en nuevos productos y nuevas ofertas”, explicó el CEO de la plataforma de intercambio de viviendas.

La empresa Airbnb, con sede en San Francisco, ha visto aumentar sus beneficios cada trimestre de este año. Según informó la compañía, durante el último trimestre obtuvo ingresos por US$3400 millones, aunque tan sólo US$1600 millones se tradujeron en ganancias. De esta manera, la empresa mejoró el rendimiento obtenido durante el mismo período de 2022.