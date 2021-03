Casas y departamentos: cómo mejorar la entrada de luz natural

Comenzó el otoño en Argentina y a medida que pasan las horas, los días se acortan y la luz natural disminuye en los ambientes. Por eso, cómo aprovechar la luminosidad es clave. En este sentido existen una serie de recomendaciones que los expertos comparten.

Colores claros

Evitar las paredes oscuras y los papeles pintados con colores llamativos que harán que una habitación sea vea más pequeña y oscura. Por eso fundamental tener colores blancos suaves y claros que ayudarán a que la luz rebote dentro de los ambientes.

Los colores claros acompañan el ingreso de luz solar y hace que los ambientes se vean más grandes. Shutterstock

También hay que tener en cuenta que no hay que abusar de los tonos blancos o crudos, ya que se puede generar una sensación de espacios fríos similares a los de un hospital, por lo que es clave usar tonalidades que creen un efecto mucho más cálido.

Podar los árboles y arbustos que están cerca de las ventanas y las puertas

Para traer más luz al interior, es útil mirar hacia afuera, analizar el exterior y ver si hay árboles o arbustos que cubren las ventanas, algo que generalmente sucede y evita que en los espacios internos haya más luz solar. En este punto se aconseja reemplazar las plantas grandes por más pequeñas y bajas para mantener su vista despejada y lograr que la luz natural entre al espacio.

Algunos arbustos evitan el ingreso de luz natural a una casa o departamento. Shutterstock

Distribuir bien los muebles

En las habitaciones que no tienen luz natural es indispensable mover los muebles para optimizar la cantidad de luz que puede acceder a los diferentes ambientes de una propiedad. Las persianas plegables son perfectas para habitaciones que no tienen mucha iluminación natural, ya que permiten privacidad cuando están bajas, pero cuando están abiertas no ocupan mucho espacio, lo que significa que puede entrar más luz a la habitación.

La ubicación y el orden de los muebles permiten que los ambientes, gracias a la luz natural, se vean con más aire y más grandes. Shutterstock

Agregar espejos

Los espejos son una excelente manera de reflejar la luz natural en la habitación. Si se los coloca en una pared adyacente a una ventana o puerta de vidrio, engañará al ojo haciéndole creer que la habitación es más grande, es decir, generará una ilusión óptica que logrará ganar más espacios y también hará que la luz natural rebote directamente en la habitación.

Los espejos, la clave para que la luz rebote e ilumine los ambientes. Shutterstock

Revestimientos de ventana

La luz natural se puede mejorar colocando diferentes tratamientos en las ventanas de la propiedad. Las persianas transparentes son perfectas para ofrecer privacidad y así permitir que la luz natural entre en el hogar, especialmente durante los meses que son más cálidos, ya que es posible que desee suavizar la entrada de luz intensa.

Despeje y limpie las ventanas de la casa

La limpieza de los espejos, elemental para el ingreso directo de la luz solar a la casa o departamento. Shutterstock

Durante los meses cálidos o templados del año, limpiar las ventanas no suele ser una prioridad en las tareas de la casa, ya que por lo general las personas pasan más tiempo al aire libre disfrutando del clima. Es por ello que la limpieza de los vidrios debe ser a fondo. De esa forma también se generará un mayor aprovechamiento de la luz solar.

LA NACION