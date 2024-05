Créditos hipotecarios: esta herramienta te ayuda a elegir la mejor opción según tu sueldo

Escuchar

En medio de un contexto en el las consultas se disparan -son más de 80.000 en los 12 bancos que ofrecen créditos- y la vuelta de los créditos hipotecarios en la Argentina captó la atención del mercado inmobiliario, quienes sueñan con la casa propia se debaten cuál es la mejor alternativa y de qué depende.

La Argentina hace cinco años que no tiene crédito para comprar una casa, por eso la salida al mercado de los nuevos préstamos UVAs movió el avispero: arrancó el Hipotecario el 23 de abril, y, a menos de un mes, ya son 12 los entidades que sumaron sus propuestas: el Hipotecario, Supervielle, Macro, Santader, Ciudad, Galicia, Nación, BBVA, Del Sol, ICBC, Bancor (Córdoba), Banco de Corrientes y Banco Provincia del Neuquén. El objetivo es claro: facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que sueñan con tener su casa propia y desde las entidades aprovechar esta oportunidad para fidelizar clientes.

El mismo ex secretario de Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, Ivan Kerr, reconoció que la reintroducción de préstamos hipotecarios accesibles representa una oportunidad para revitalizar el mercado inmobiliario y proporcionar una solución hacia el tan postergado ‘sueño de la casa propia’ para muchos argentinos”.

Créditos hipotecarios: ya son 12 los bancos que los ofrecen Cristian Storto - Shutterstock

A la hora de debatir por qué los argentinos tienen que “convivir” con un sistema de créditos que se actualiza por inflación - como los UVA- los especialistas afirman que en el contexto maro actual es el único camino viable porque, por ejemplo, una línea con tasa fija implicaría que esta alcance al 100 por ciento. Además, los UVA, permiten que la cuota inicial no sea tan alta (como el caso de los créditos a tasa fija). Y por otra parte, no es necesario contar con altos ingresos promedio para solicitarlo. Esl sistema UVA, con variaciones específicas de sus contextos, fue tomada por varios países, como México, Colombia y Chile hace más de 60 años, cuando atravesaban también momentos de inflación. Es decir, para un país como la Argentina, con una inflación interanual de casi el 290%, sin una unidad indexada, no habría crédito.

Por su parte, las condiciones de las distintas entidades difieren en las modalidades y en los contratos, por lo que resulta fundamental analizar las tasas, los montos y los plazos en cada caso. Además, no todas las personas pueden solicitar un crédito en todos bancos, ya que va a depender de diversos factores, tales como: los ingresos mensuales, la edad al momento de pedir el préstamo, si es monotributista, el plazo que cada uno ofrece para el pago, entre otros.

Los montos son hasta $250 millones, aunque hay casos sin tope como: la línea del Galicia, BBVA, Macro, Supervielle y Santander. Además, en general financian entre el 75 y el 80% del valor de la propiedad, aunque hay una única entidad que presta el 100%: el banco de Córdoba (Bancor), con un tope de $90 millones. El Macro financia el 75% en inmuebles de hasta $350.000.000, 60% de los de más de $350.000.000 y 90% si quien toma el crédito es menor de 30 años con padres fiadores del crédito y adquiere su primera vivienda. En el caso del Nación, se aclara que es hasta el 75%, siempre que el valor de la propiedad no supere los 120 millones de pesos.

Los plazos de financiación oscilan entre los 5 y los 30 años y las tasas anuales varían entre el 3,5 y el 9,5%. En el mes a mes, las cuotas se ajustan por inflación y los montos van a depender de cada entidad, pero la clave es que la cuota comprometida por el tomador represente entre el 20 y el 30% de los ingresos mensuales. Hay un caso en el que ese porcentaje se puede extender al 35% si la persona es clienta de la entidad (el Banco de Neuquén).

Para dar una respuesta fácil y rápida a la incertidumbre que existe entre quienes quieren solicitar un crédito y en dónde hacerlo, surge una plataforma que funciona como un buscador y simulador de créditos hipotecarios de forma gratuita.

Crédito hipotecario: son 12 los bancos que lo ofrecen Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

¿A qué crédito hipotecario puedo acceder?

La plataforma se llama “MiCreditoHipotecario” y tiene el objetivo de responder a interrogantes clave a tener en cuenta antes de pedir un préstamo, como: ¿Cuál es el monto máximo que puedo pedir con mi sueldo?, ¿Qué créditos aceptan monotributistas?, ¿Qué prestamos se adaptan a mi perfil?

Todas las variables macroeconómicas, como el precio del dólar y el valor de la UVA, son obtenidas automáticamente de servicios oficiales como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y otros entes confiables.

Cómo simular el crédito, paso a paso

Ingresar en el sitio web https://micreditohipotecario.com.ar/

En primer lugar, se debe colocar nombre de quien desea realizar la simulación

Luego se deben tildar algunas consultas para saber si conviene sacar el crédito, tales como: si posee un trabajo estable, registro de deudas, demostración de ingresos, edad y montos disponibles

Después, ingresar las preferencias: a qué tipo de crédito se quiere acceder (adquisición, refacción, ampliación o terminación); monto personalizado o máximo; en qué banco se perciben los haberes; en qué provincia se desea utilizar el crédito; el salario mensual; a cuántos años se quiere pedir y el monto del préstamo

Por último, se mostrarán los resultados de los bancos con las líneas de créditos que se adaptan al perfil del solicitante; el valor de la primera cuota y el adelanto que se necesita para ingresar.

Un dato a tener en cuenta es que se puede ordenar dependiendo los intereses: por cuota más baja/alta, monto total y adelanto más alto o más bajo.

Además, dentro de los detalles del crédito que se seleccione, se muestra un gráfico generado a partir de los valores que se seleccionaron: evolución del pago, amortización y costos de pre-cancelación.

