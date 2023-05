En una zona clave: el secreto detrás del proyecto inmobiliario que vendió más de 200 departamentos en menos de un mes

escuchar

Lo que empezaba hace casi 40 años con una aprobación de ordenanza, hoy es una zona consolidada y aspiracional para quienes buscan oportunidades en real estate. Buenavista, el barrio emplazado en las 120 hectáreas a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana, se encuentra más activo que nunca y rompe récords en el mercado inmobiliario. Se accede desde la calle Uruguay pero también limita con el corredor Bancalari.

Es una urbanización que desde el principio tiene en su génesis el concepto de una pequeña ciudad que no pierde vigencia en el tiempo: rompe con las rejas y entiende el concepto urbano.

La inspiración surgió de las ciudades centro europeas como por ejemplo el barrio Les Cèdres de la ciudad suiza de Chavanne. Tiene cuatro lineamientos que son claves en un proyecto: acceso, educación, seguridad y precio.

El alto interés se evidencia en la demanda de los nuevos proyectos que desembarcan en el barrio. “En cuatro semanas, se reservaron 210 unidades del proyecto Open Buenavista”, dice Martín Boquete, director de Toribio Achával, master broker del proyecto cuando se lance al mercado. La exitosa preventa fue cerrada bajo el formato de friends and family a un valor de entre un 15% y 20% más barato que el monto con el que se lanzará al público general.“Para nosotros es una venta sin precedentes, nunca habíamos visto este nivel de ventas en departamentos”, afirma sorprendido Boquete.

A la hora de analizar el potencial del barrio que se encuentra en el triángulo que conforman San Isidro, San Fernando y Tigre, los especialistas afirman que una de sus principales fortalezas es su acceso estratégico por Bancalari, a pasos de la Panamericana. Además, la cercanía con la autopista del Buen Ayre lo deja a una distancia razonable de zonas como Pilar, y otras de interés en la cercanía como San Isidro, Bella Vista y la ciudad de Buenos Aires. “Ese punto fue clave para el éxito de una zona, que se terminó de consolidar con el cuidado de la calidad de los desarrolladores y productos que se hicieron”, agrega el broker.

La urbanización impulsada inicialmente por el reconocido arquitecto argentino Estanislao Kocourek -mente detrás del el Hotel Sheraton Iguazú, la Torre Madero y el Parque Sarmiento, entre otras- se caracteriza por tener un perfil cerrado siendo abierto. Allí hay barrios cerrados, complejos residenciales, oficinas, tres colegios y un centro comercial, lo que lo consolida como “un barrio en sí mismo”, según Boquete.

Un proyecto que rompe récords en la zona

El emprendimiento de US$70 millones de inversión que sorprendió a los propios brokers es desarrollado por Grupo Portland y CEK, está emplazado en una tierra única de la zona por las dimensiones del terreno. “El proyecto está en un lote triangular de tres hectáreas (una superficie ampliamente superior a los que hay en los alrededores) con casi 300 metros de frente sobre la calle Dos Francisco -una de las principales de Buenavista-, y con vista a la laguna, al Business Park donde se están construyendo edificios de oficinas y a un terreno que todavía no fue edificado”, señala Boquete, y agrega: “No hay otro emprendimiento con tantas hectáreas dedicadas al proyecto, que te facilita áreas verdes, circulación interna y que le da calidad de vida a quienes vivan allí”.

El emprendimiento tiene cuatro edificios de ocho pisos, dos de ellos con 3500 metros cuadrados de basamento comercial. De las cuatro construcciones solamente se lanzaron a la venta tres, que suman 250 unidades en total y de las cuales 210 fueron reservadas en tiempo récord. Cada edificio tiene unidades dúplex de planta baja con patio propio, departamentos de uno a tres dormitorios y unidades con terraza propia en los niveles superiores.

Los futuros residentes entrarían por un único ingreso al predio y una vez adentro se distribuirán según el edificio al que se dirijan o a alguno de los amenities que incluye desde una pileta olímpica de 50 metros, salón de juegos hasta quinchos con parrilla. Pero el amenity que rompe el molde son las unidades de hospedaje fuera de los departamentos para que sus familiares e invitados puedan alquilar y pasar la noche.

Respecto al lanzamiento del cuarto edificio, que por ahora tiene todas sus unidades sin vender y por ende cuenta con tipologías disponibles que en otros edificios ya se agotaron Boquete adelanta que tiene previsto terminar de lanzar el proyecto entre los meses de agosto y septiembre cuando los planos consigan el último visto bueno y estén listos para iniciar la obra.

“El proyecto va a elevar la calidad de lo existente y el metro cuadrado final va a cotizar más caro que lo que vale hoy”, anticipa Boquete. En números, la preventa al círculo cerrado salió a US$2200 el metro cuadrado, pero en el lanzamiento abierto ese valor ascenderá a US$2700 con la expectativa que una vez terminado cotice por encima de los US$3000 por metro cuadrado, cifra que manejan los proyectos nuevos terminados en la cercanía.

Un dato no menor es que los dúplex en planta baja, que son los más amplios de 250 metros cuadrados con jardín incluido, todavía no se ofrecieron a la venta, por lo que quedan unidades desde 60 m² a este metraje aún disponibles.

El proyecto a la altura de la primera rotonda sobre Uruguay y próximo al colegio bilingüe St. Mary of the Hills atrae a familias jóvenes y solteros -que buscan aprovechar la financiación: 36 cuotas pesificadas y ajustadas por CAC una vez iniciada la obra, más un adelanto del 30%- y parejas mayores que atraviesan el nido vacío, que ya no quieren vivir en casas grandes, y por otro lado a inversores que conforman casi la mitad de las ventas.

Con vistas al golf y a la laguna local, el proyecto tendrá su propio centro comercial de 3500 metros cuadrados sobre la calle Don Francisco que tendrá un bar, un restaurante y un gran local de insumos deportivos, anticipa Boquete sobre el valor agregado comercial que sumará al barrio.

Los locales no se venderán ya que los desarrolladores están interesados en hacer una curaduría de los comercios que se instalen a futuro. A su vez, 350 de las 1000 cocheras del proyecto se destinarán a abastecer este parking comercial, mientras que el resto se vende una con cada unidad y con la opción de sumar una segunda.