Alta demanda de estudiantes y baja oferta de alquileres en las zonas universitarias; precios y opciones

La vuelta a la presencialidad en las universidades de todo el pa铆s, tras dos a帽os de educaci贸n a distancia por la pandemia del coronavirus, es otro de los factores que muestra el flagelo que atraviesa el mercado inmobiliario ante la escasez de la oferta de propiedades en alquiler.

La falta de certezas en torno a la ley de alquileres -luego de que en diciembre el Gobierno manifestara una posible suspensi贸n por 180 d铆as que no se concret贸鈥 ha contribuido a un mayor desabastecimiento en la oferta de inmuebles en alquiler, advertida desde hace tiempo por los distintos sectores del real estate.

Mientras aguardan que terminen de convocar a los distintos actores para la mesa de di谩logo propuesta por el secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti, durante la reuni贸n que mantuvo la semana pasada con autoridades de la C谩mara Inmobiliaria Argentina, las zonas en donde se concentran las universidades y los corredores cercanos a subtes, trenes y colectivos empiezan a notar el aumento de demanda de estudiantes que llegan de otros puntos del pa铆s y buscan un lugar para vivir durante los a帽os de carrera. El fen贸meno ya se observa en varios barrios de la Capital Federal pero tambi茅n de otras ciudades que concentran las facultades que se encuentran entre las m谩s asistidas del pa铆s, como La Plata, C贸rdoba, Mendoza y Bah铆a Blanca.

鈥淟a cantidad de inmuebles en oferta es muy baja, no s贸lo para alquileres tradicionales sino tambi茅n para los temporarios, sobre todo en zonas como el distrito de salud 鈥揹onde est谩 la Facultad de Medicina de la UBA-, Recoleta y Palermo. En Palermo, por ejemplo, hay 2,8 departamentos en alquiler por manzana contra 38 en venta en la misma superficie. Hay poca oferta y much铆sima demanda鈥, indica Daniel Bryn, titular Invertire Real Estate a LA NACION.

En este sentido, el especialista agrega que entre enero y marzo se suman vencimientos de contratos a renovar y los j贸venes que vienen a estudiar terminan 鈥渃onvalidando precios altos para poder obtener el departamento鈥. 鈥Una unidad en alquiler puede estar disponible en el mercado 15 d铆as mientras que puede tardar un a帽o en venderse鈥, apunta Bryn, que considera que la escasez de la oferta tambi茅n se explica porque parte de los propietarios optan por dejar vac铆os los inmuebles para ver qu茅 pasa con la ley de alquileres y luego decidir si venden o contin煤an alquilando.

Desde la inmobiliaria de Balayan Propiedades advierten este crecimiento en la demanda desde que las universidades anunciaron la vuelta a la presencialidad. 鈥淓s algo que afecta no s贸lo a la Capital Federal. Tuvimos una situaci贸n muy triste con dos chicas que vinieron a la inmobiliaria desde La Plata porque les dijeron que ten铆amos publicado algo. Era mentira, nosotros no trabajamos en La Plata. Las hicieron venir hasta ac谩 y se largaron a llorar de la impotencia, estaban desesperadas鈥, comenta a LA NACION Ver贸nica Balayan, una de las titulares.

La broker indica que vivieron otras situaciones del estilo, como algunos llamados que recibieron de personas que buscaban para sus hijos un alquiler por la zona de la Universidad de la Matanza.

Para Lady Siebenhaar, titular de Soluciones Inmobiliarias Nativa, tambi茅n se dispar贸 notablemente la demanda de alquileres en las 煤ltimas semanas. 鈥淓l viernes ten铆a 1748 consultas por la p谩gina. En los tel茅fonos ten铆amos 652, solo en uno de ellos, en el m铆o 389 y en recepci贸n 252鈥, especifica.

La zona de la Facultad de Derecho sin circulaci贸n durante la cuarentena Fernando Gutierrez - LA NACION

En la Ciudad de Buenos Aires, los especialistas concuerdan que las zonas m谩s requeridas por los estudiantes son Palermo, Belgrano, Villa Crespo y las zonas cercanas a los corredores de los transportes.

En tanto, la situaci贸n en La Plata es particularmente muy complicada, como en otras ciudades que nuclean universidades importantes, ya que suele recibir todos los a帽os un alto caudal de j贸venes del interior que llegan a estudiar a la capital provincial. Seg煤n indica a LA NACION Gisela Agostinelli, titular la inmobiliaria hom贸nima, el 60% de los departamentos de uno o dos ambientes en la zona c茅ntrica y la universitaria est谩n destinados a estudiantes que copan este mercado. 鈥淓l problema es que creci贸 much铆simo la demanda pero no hay rotaci贸n como antes, no hay oferta. Lo que entra se alquila en un d铆a y los valores han aumentado un mont贸n, pero la gente est谩 tan desesperada que alquila igual鈥, apunta.

Los precios de los monoambientes rondan los $ 20.000 mientras que los departamentos de un ambiente pueden conseguirse a partir de los $ 25.000.

Con la pandemia esa oferta desapareci贸 y muchos quedaron libres o se pusieron en venta pero en setiembre del a帽o pasado, cuando empezaron las versiones de la vuelta a la presencialidad, volvieron a alquilar y ya en octubre 鈥渘o quedaba nada鈥. 鈥淎 la falta de oferta se suma que muchas pensiones que albergaban estudiantes cerraron por la pandemia as铆 que tampoco son una opci贸n鈥, agrega.

Balayan coincide con sus colegas en el poco tiempo que duran los inmuebles en el mercado. 鈥淟o que est谩 pasando es que los departamentos que se desocupan no los llego a publicar. Se pasan el dato, o se entera alg煤n vecino o conocido del inquilino y me llaman antes que se desocupen. Te los sacan de las manos. Eso no me pasaba hace mucho tiempo鈥, dice.

En este sentido, a帽ade que si bien febrero es un mes que hist贸ricamente tiene mucha demanda, ahora 鈥渆s peor鈥. 鈥淓l otro d铆a se desocup贸 un monoambiente porque la inquilina nos alquil贸 otro y una vecina del mismo edificio me lo pidi贸 para su hijo鈥, cont贸.

Cu谩nto sale alquilar en Capital y qu茅 pasa con el alquiler temporario

La demanda de los estudiantes suele ser parecida: monoambientes o departamentos de 2 ambientes, con bajas expensas y cerca de las universidades o corredores con varias opciones de medios de transporte. La oferta en estos t茅rminos es escasa, por lo que muchos terminan volc谩ndose a los alquileres temporarios, aunque cuesten el doble.

鈥淎 fines de diciembre los m谩s cautelosos que vieron venir la situaci贸n ya alquilaron. Por ejemplo, lo m谩s pedido es un monoambiente que ronde los $ 30.000, que es casi inexistente hoy. Pod茅s encontrar a partir de $40.000 pero la oferta es igual de escasa鈥, sostiene Balayan.

En cuanto a los alquileres temporarios, los especialistas dicen que es una opci贸n que crece aunque tambi茅n registra bajos niveles de oferta. Seg煤n datos del Monitor Inmobiliario de Ivertir茅, a principios de 2020 hab铆a 22.263 departamentos en alquiler temporario en la Ciudad de Buenos Aires y hoy se registran 10.310, lo que representa una ca铆da del 73%.

Para Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa, la vuelta a la presencialidad puede generar una mayor oferta en alquileres temporarios por la flexibilidad que supone frente a un contrato de tres a帽os y ya estar equipados. 鈥Hay una estrecha relaci贸n entre zonas en proximidad de universidades y el alquiler temporario. De hecho, en barrios como Palermo o Belgrano desde el comienzo de la pandemia, el alquiler temporario agoniza. La virtualidad que trajo la pandemia a 谩mbitos como el acad茅mico hizo que este mercado traccionado por los estudiantes se esfumara. Esto gener贸 un giro y los due帽os que antes optaban por un alquiler temporario pasaron a volcarse al alquiler convencional o, directamente, a la venta鈥, analiza en di谩logo con LA NACION.

鈥淟os alquileres temporarios siempre funcionaron, sobre todo con los chicos que vienen a ver si se adaptan a Capital o no. Un monoambiente nuevo puede estar entre $55.000 y $ 60.000鈥, dice Balayan. En tanto, Siebenhaar advierte que no bajan de $60.000 y agrega que muchos 鈥渆st谩n destinados a estudiantes extranjeros鈥.

鈥淭enemos casi 200 departamentos de alquiler temporario pero llegaron muchos europeos, alrededor de 150 espa帽oles consiguieron intercambio. Ya ubicamos a varios, pero no alcanza nada. Tambi茅n italianos y alemanes鈥, afirma la titular de Inmobiliaria Nativa.

Por su parte, Di Maggio tiene una visi贸n optimista para el alquiler temporario. 鈥淓l regreso de los alumnos a las universidades va a dinamizar el sector del alquiler temporario. Principalmente, en zonas como Palermo, Belgrano, Recoleta y San Telmo鈥, indica.

En este sentido, el titular de Depa plantea la oportunidad que presenta la zona del Microcentro. 鈥淪e trata de un sector de la Ciudad que hoy agoniza. Sin embargo, aquellos edificios que por reglamento no est谩n destinados solamente a oficinas pueden encontrar en el alquiler temporario para estudiantes universitarios un punto de partida de reconversi贸n. Adem谩s de encontrarse con precios realmente bajos, quien se decida por esta zona de la Ciudad cuenta con una amplia variedad de medios de transporte como para que sus hijos se acerquen a las casas de estudios donde cursen sus carreras鈥, explica.