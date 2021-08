Ofertas en expansión. Los secretos de las casas que se venden a €1 en pueblitos europeos y atraen a extranjeros

La tendencia confirma un creciente interés por parte de visitantes que buscan iniciar una nueva etapa en lugares alejados y pintorescos; las viviendas necesitan importantes refacciones y, si bien hay agencias especializadas, no son fáciles de encontrar

Carolina Cerimedo PARA LA NACION

BARCELONA.- El fenómeno de la venta de casas a €1 en Europa suma capítulos. La buena noticia es que algunas de las localidades que se adhieren van reduciendo los requisitos y restricciones, a la vez que brindan ayuda para facilitar la compra de estas viviendas. Pero, ¿cómo funciona verdaderamente un proyecto de propiedades en pueblos abandonados? ¿qué países lo ofrecen? ¿quiénes pueden aplicar? ¿es conveniente?

La tendencia confirma un creciente interés por parte de compradores extranjeros que buscan iniciar una nueva vida (cada vez más argentinos) remodelando una casa en un pueblito perdido que ofrece el combo de tranquilidad más motivación para empezar de cero en comunidad.

Todo empezó en Italia, donde hoy el programa de viviendas se ofrece del Piemonte a Calabria pasando por Puglia, Lazio, Toscana, Liguria y Lombardia. La isla de Sicilia está marcando récords por estos días con una creciente ola de ventas.

La razón del precio

Las casas a €1 son de propiedad privada y sus dueños, a menudo, ven en este sistema la forma de deshacerse de ellas para no pagar impuestos. Se trata de viviendas de particulares que necesitan grandes renovaciones. Muchas de ellas están, literalmente, en ruinas. A su vez, se encuentran en pueblos abandonados que buscan con estas ofertas atraer público.

Vistas alucinantes y playas paradisíacas cerca de los pueblitos italianos que venden casas a 1 euro

¿Oportunidad o marketing engañoso?

“Estábamos en Italia haciendo la ciudadanía. Nos fuimos de paseo a Calabria y mucha gente nos preguntaba por redes sociales sobre las casas a €1. En todos los diarios había salido la noticia sobre los pueblos que las vendían. Fuimos a chequear si era verdad”, relata Juan Pablo Ricatti. “Cuando visitamos Tropea y Capo Vaticano, decidimos llegar a Cinquefrondi, que vende casas por €1. Nos llamó la atención y dijimos: ´Guau, mirá lo que es tener la posibilidad de acceder a una casa de estas a 30 kilómetros de esas playas paradisíacas´.”

Al pueblo se arriba por una autovía que está en buen estado. Luego de pasar por un centro comercial, aparece el casco histórico donde están las casas abandonadas, algunas se ven destruidas. “La iniciativa de la comuna es venderlas a €1 entre comillas. Es un valor simbólico, el objetivo es que la gente tome el compromiso de refacción. Hay que invertir en remodelaciones para hacerlas habitables”, detalla el argentino que grabó un video para su canal de YouTube dedicado al turismo, Por el mundo Voy. “Quería mostrar que el lugar existe y que a pocos kilómetros tenés playas alucinantes, una muy buena combinación para las personas que tengan la posibilidad de emigrar a Italia. Poder comprar una casa, no por €1 euro pero sí por €30.000, que es lo que te costará la refacción, puede ser una buena alternativa, para un cambio de vida, mucho más tranquila,” sostiene.

Tropea se encuentra en cercanías de Cinquefrondi, uno de los lugares con propiedades en oferta

La inversión base

Otra barrera de entrada a considerar es que la mayoría de los ayuntamientos solicitan un depósito de hasta €5000 como fianza para garantizar la correcta ejecución de las obras en el plazo estipulado, usualmente tres años. Además, hay quienes exigen comenzar en un máximo de un mes.

En los precios de renovación, las variables pueden ser muchas, pero a modo orientativo una propiedad de 50 metros cuadrados, terminará saliendo cerca de €50.000. Por eso, algunas agencias de real estate recomiendan saltearse la promo e ir directamente por una propiedad tradicional de bajo precio, por ejemplo, casas para restaurar con gran terreno en Galicia.

También se debe contemplar que será necesario alquilar una propiedad para instalarse durante la obra, y que hasta que el pueblo cobre vida se puede demorar en encontrar trabajo. Es cierto que el boom del home office lo hace más fácil.

El proceso de compra

Si bien esta movida comenzó en Italia hace algunos años, aún no hay programas estatales oficiales orientados a nuclear información sobre la compra de casas a €1, lo que hace más complicado el scouting de propiedades. Los dueños ceden al municipio su voluntad de venderlas y la administración municipal impulsa la comercialización, actuando como garante de la regularidad de la venta, que se realiza entre particulares. Algunas comunas descartan desarrollos inmobiliarios y corporativos. Otras prohíben la venta de la propiedad por cinco años. Es decir que este plan se ajusta a quien quiera hacer una inversión que implique un cambio de vida.

Cinquefrondi es uno de los lugares remotos de Italia con casas para refaccionar

Proyectar a largo plazo

Algunos ayuntamientos exigen la cumplimentación de cartas y formularios a través de los que el comprador manifiesta su propuesta de reestructuración y revalorización. Lo ideal es que preserve la fachada (hay quienes lo exigen). Además de su interés y su compromiso a reformar la vivienda, los mejores candidatos son los que pueden detallar un plan con impacto comunal y que evidencie la voluntad de residir.

“La casa propia en la migración es un beneficio frente al desarraigo, permite echar raíces en el nuevo lugar, proyectarse a futuro, sentirse más firme para salir a la búsqueda de trabajo, amigos, pareja. Desde que somos pequeños, la casa es donde estamos protegidos de los peligros que el exterior nos pueda representar, allí nos preparamos para afrontar el afuera”, plantea Cecilia Inés Pellegrini, psicóloga argentina que reside en España y se dedica a la temática de la migración.

Pellegrini señala que es necesario determinar estrategias de integración para enfrentar el cambio. “Si en el plazo de unos años, el migrante no comienza a ver los beneficios puede entrar en crisis. Por lo tanto, la casa a €1 y su remodelación, puede aportar un argumento principal a esta nueva historia que se quiere escribir”, indica. La creadora de @mamaexpatriadacomotu aclara que mientras más grande sea el cambio, mayor el esfuerzo para una buena adaptación: “Normalizarlo es la clave. Toda persona que migra voluntariamente pasa por las mismas emociones en mayor o menor medida. A lo largo de nuestra historia humana, la migración ha sido un recurso adaptativo para sobreponerse a la adversidad y mejorar la calidad de vida. Es una capacidad que llevamos dentro y nos brinda muchas herramientas”. Migrar no solo es abandonar el país de origen, es comenzar un gran proyecto. Las casas abandonadas tienden una mano para transitar el duelo migratorio, según su mirada.

Las playas de Tropea, uno de los atractivos de los pueblitos abandonados de la zona

Cómo buscar la casa

Al tratarse de un mercado inmobiliario alternativo, para acceder a las casas por €1, los compradores interesados se contactan directamente con el municipio, que es quien proveerá la información sobre las propiedades disponibles. Es decir que encontrar la casa es un trabajo de artesano, al menos en Italia.

En España, el primer paso puede ser elegir los pueblos que más resuenan, para luego explorar la oferta inmobiliaria de cada lugar. Por esto mismo, han nacido agencias especializadas en detectar casas abandonadas y preparar todo lo administrativo.

Los house hunters (cazadores de casas) son los nuevos influencers del mercado inmobiliario poblacional y muchos ofrecen un pack llave en mano (esta vez literal) que incluye hasta la conexión de luz y agua en el nuevo hogar, así como el registro municipal para pagar los impuestos.

En muchos casos, es requisito preservar la fachada de la vivienda

Dónde se ubican

“La España rural es el destino más compatible con esta oferta, pero tampoco se van a encontrar casas a €1 como en Italia, ya que al territorio español emigran millones de personas por año”, afirma Victoria Agulla, consultora de real estate en Barcelona. “En cambio, Italia vive una despoblación continua, especialmente de los jóvenes que emigran a Francia o España por mejores ofertas laborales. Si bien es cierto que hay zonas rurales francesas y españolas que se han servido de esta estrategia, es una realidad muy particular de ciertas zonas y esencialmente de Italia a partir de un despoblamiento y un freno en la economía social que se busca reactivar, pero no es algo que se pueda trasladar a cualquier otro país”, explica desde la inmobiliaria Engel & Völkers.

La experta describe el panorama general que se vive al respecto en suelo español: “El Consejo Económico y Social indica que el declive en términos absolutos de la población en parte de la España rural es un problema que afecta a una gran porción del territorio, y que puede terminar en la desaparición de pueblos. Esta cuestión se da más en la zona noroeste del país. La sucursal de E&V más cerca de esas jurisdicciones es la de Vigo. En la provincia aledaña de Ourense hay una localidad llamada Cortegada repleta de aldeas con viviendas de piedra, en lugares naturales que buscan ser poblados y con ofertas a €40.000 por casas habitables.”

Juan Pablo Ricatti llegó hasta Cinquefrondi, Italia, para conocer las casas que se ofrecen por 1 euro

¿Es una buena inversión?

“La venta simbólica de casas a €1 comenzó hace ya siete años pero se viralizó con noticias clickbaits. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2016, había en España 3225 núcleos en los que no vivía nadie. Galicia y Asturias, son las dos comunidades autónomas con más localidades abandonadas, ambas suman más de un 71% del total. Pero no es solo compra y venta, sino que los nuevos dueños tienen que comprometerse a remodelar y acondicionar las casas para vivir en el pueblo por un período de tiempo determinado por ley según cada comunidad. Esta estrategia busca justamente evitar la explotación inmobiliaria de reformar vendiendo a un precio inflado, ya que su objetivo no es comercial sino social, como el de repoblar el municipio”, precisa Agulla.

Las zonas con baja densidad de población padecen una serie de problemas en común como el aislamiento geográfico, que genera dificultades de integración territorial, falta de conexiones de transporte, inaccesibilidad a internet, ausencia de servicios sociales y falta de oportunidades de empleo. Juan Pablo lo comprobó cuando fue a Cinquefrondi: “Es un pueblo lindo del sur de Italia. Esa parte del país no es muy productiva. Es un pueblo antiguo en todo sentido. La gente que ves caminando en las calles es mayor. Se asomaban y nos miraban como preguntándose ‘¿quiénes son estos locos? ¿qué están haciendo acá?’. Sabían que habían sido noticia. Con chicos no iría, pero para alguien que puede trabajar desde su casa o ya está retirado y no quiere saber más nada de una vida en una gran ciudad, lo veo como una buena opción, económica también”.

Las aldeas perdidas de España resultan atractivas para quienes buscan una vida más tranquila

Beneficios extra

En Italia, para quienes renueven su vivienda a €1, el gobierno ofrece un bono de reforma que da la posibilidad de recuperar la inversión realizada hasta finales de 2021. Además, los que compran por primera vez tienen facilidades financieras. Al final, el costo de la obra se reduce también por bonificaciones fiscales y energéticas. Por lo tanto, si bien la casa de €1 tiene limitaciones, al final del día la operación sigue siendo interesante. El bajo costo de vida en estas localidades interiores es otro argumento a favor.

Trámites administrativos

Para conocer todos los requisitos y beneficios vinculados a la compra y renovación de viviendas por €1, lo mejor es contactar a un contador italiano con experiencia en el campo. Los interesados suelen ponerse en contacto con un gestor local para trabajar con profesionales familiarizados con leyes y protocolos del lugar.

La vida activa en Tropea seduce a algunos que se interesan por viviendas en pueblos cercanos

Cambio de vida

Con la pandemia, hubo un replanteo general del estilo de vida que con frecuencia implica un giro en carreras, hábitos y bienes inmuebles.

“La evolución de la demanda ha sido diferente a años atrás. La gente no conocía el medio rural, ahora está en auge para hacer cambios”, sostiene Elvira Fabián de AldeasAbandonas.com. Pero aconseja hacerlos despacio, no precipitados. “Nos llama mucha gente para pedir información, sugerimos que no es para un momento puntual, sino para perdurar”, señala la especialista en venta de propiedades en pueblos vacíos, y advierte que hay condiciones no menores, como empadronarse o hacer una actividad rural.

Fabián brinda detalles sobre el perfil de los interesados en lugares remotos de España: “El 75% de los compradores es extranjero, el local se inclina por negocios que estén funcionando o establecidos, le da incertidumbre empezar de cero. Nuestros mayores clientes son franceses, suizos, alemanes, y ahora norteamericanos y argentinos. Algunos son hijos de inmigrantes, otros quieren invertir. Lo que buscan es volver a lo de antes, rodearse de su familia. Antiguamente, las aldeas eran de hermanos, primos, conocidos, todos vivían en los alrededores. También es un buen plan para los que ya se jubilaron”.