Oportunidad: en la región italiana que busca profesionales argentinos por altísimos sueldos hay casas por un euro

La posibilidad de ganar 6000 euros y gastar solo 1 para acceder a una vivienda propia parecería un sueño, pero hoy en Italia es una realidad. Por lo menos para los graduados de la carrera de medicina.

La región en cuestión es la comuna italiana de Mussomeli, en Sicilia. Hoy se conoció un acuerdo firmado entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que tiene como objetivo abrir una convocatoria entre graduados en medicina de la universidad santafesina. En Sicilia buscan atraer a 2251 médicos, de los cuales 23 van a ser asignados a esa comuna.

A la propuesta se suma un dato que sin duda la vuelve aún más atractiva: en Mussomeli funciona el programa de viviendas que ofrece casas desde €1 a extranjeros.

Es que Sicilia es una de las zonas que se ha posicionado como el destino líder de esta tentadora iniciativa. Según publicó LA NACION en agosto pasado, en Mussomeli ya se vendieron más de 120 casas de €1 a extranjeros, entre ellos al consultor digital del famoso chef inglés Jamie Oliver.

Algunas de las casas que se ofrecen a un euro Rubia Daniels

¿Por qué se hizo popular Mussomeli? “Recientemente ha salido mucho en la prensa como una gran oferta por muchas buenas razones. El municipio facilitó la compra de casas por 1 euro y la única estipulación es que hagas la renovación dentro de tres años. En cambio, he escuchado que otras ciudades requieren una cantidad de dinero a gastar en la reforma. Aquí no hay costos ocultos, todo te lo explican claramente. Además del euro, tienes que pagar una tarifa de agente y el notario, para lo que hay que apartar de €3000 a €5000″, especifica Danny McCubbin. Y sabe de lo que habla: antes de comprar su casa a €1 en Sicilia, visitó tres veces Mussomeli y cerca de 30 propiedades, por lo que su primer consejo es no comprar por Internet y ver cuantas más propiedades sea posible.

“La otra razón por la que Mussomeli se está volviendo tan conocido es porque tiene todo lo que necesitás si querés mudarte aquí o incluso tener tu segunda residencia. Hay escuelas, hospital, dentistas brillantes, supermercados y los martes un mercado de agricultores que es genial. Está rodeada por la campiña siciliana más hermosa, nunca hay mucha gente, el ritmo es tranquilo. Internet es muy bueno, por lo que es perfecto para cualquiera que esté pensando en trabajar de forma remota”, sugiere Danny, que comenzó su búsqueda de casas a €1 en 2019. Con el Brexit y el Coronavirus, el australiano que pensaba seguir viviendo en Reino Unido y solo ir a Italia en las vacaciones, cambió de idea y se instaló en Mussomeli para montar una cocina comunitaria.

Debido al Covid-19, varios vecinos perdieron sus trabajos y hay familias que necesitan ayuda, por lo que Danny realizó una campaña de crowdfunding para renovar la casa y hacer un comedor, que abrió hace días. La propiedad estaba en buen estado, necesitaba una cocina nueva, un baño, reparaciones del techo y cableado que sumaron un total de €20.000. El plan de Danny es vivir en el casa donde junto a la communal kitchen ofrecerá clubes de cena y alquiler de habitaciones en alianza con otras organizaciones de Mussomeli con el objetivo de crear trabajo local, voluntariados sociales y oportunidades para chefs jóvenes así como formación.

En tanto, el costo de vida en esa región italiana es bajo en comparación con otras ciudades italianas. En Sicilia una casa de aproximadamente 200 metros cuadrados tiene un alquiler que ronda los 300 euros.