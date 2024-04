Propiedades: dónde están los barrios más caros y más baratos para alquilar o comprar casa en Montevideo

Escuchar

En febrero, ¿qué pasó con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a enero de este año y en lo que va de 2024? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario uruguayo en el año? ¿Cuáles son los barrios con precios de alquiler más caros y más baratos?

Estos y otros datos surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de Economía de El País y de Inmuebles del Gallito Luis (se publican mes a mes) que releva información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analiza en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en Montevideo.

El Índice Global de Inmuebles Data mostró una caída en la oferta de propiedades en febrero respecto a enero de 1,97%. En la comparación interanual (frente a febrero de 2023) hay una disminución de 119,61% en la oferta de propiedades en el mercado inmobiliario.

Playas del oeste de Montevideo El País - Uruguay

Por su parte, el valor de venta de viviendas solicitado bajó en febrero respecto a enero. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta cayeron 0,38% en el mes.

En la comparación interanual, los valores de venta (ofertados) de propiedades subieron 0,73%. Respecto a diciembre de 2023, hay una caída de 0,55%.

El índice para apartamentos reflejó estabilidad en los precios ofertados en febrero respecto a enero (+0%) y el índice de precios de casas tuvo una baja de 1,73%.

Respecto a un año atrás, el indicador de precios de apartamentos a la venta tuvo un alza de 0,59% y el de casas subió 0,79%.

El precio promedio por metro cuadrado de inmuebles ofertados en Montevideo era de US$ 2555 en febrero, de US$ 2546 en enero y de US$ 2553 en diciembre de 2023.

Esos valores por m2 varían si se trata de un apartamento (US$ 2707 el m²) o de una casa (US$ 1679 el m²).

El valor teórico promedio de un apartamento de 64 m² era de US$ 173.248 en febrero. Esa superficie fue la promedio de compraventas informada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En tanto, el valor teórico promedio de una casa de 176 m² era de US$295.504 (también la superficie se tomó de las compraventas que refleja el INE).

Una postal del centro de Montevideo SEGITTUR - SEGITTUR

Precios por barrio

Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos en febrero estaba en la zona del Club de Golf (US$4204/m²), seguido de Puerto Buceo (US$3793/m²). En tercer lugar, en febrero se ubicó Villa Biarritz (US$3557/m²), en cuarto Punta Gorda (US$3492 el m²) y quinto fue Punta Carretas (US$3393 el m²).

Luego vienen Carrasco (US$ 3240/m²), Pocitos Nuevo (US$3207/m²), Carrasco Norte (US$3154/m²), Malvín (US$3130/m²) y Pocitos (US$3051/m²). Puerto Buceo y Villa Biarritz fueron los únicos del top 10 que tuvieron bajas de precios en febrero frente a enero.

Los barrios con ofertas a menor precio para apartamentos fueron: Nuevo París (US$653/m²), Punta Rieles (US$765/m²) y Cerro (US$821/m²).

Pocitos Nuevo se encuentra entre los cinco barrios más caros para comprar viviendas Nicolás Celaya - xh

En cuanto a casas, los barrios con ofertas a un precio promedio más alto para el m2 en diciembre fueron: Puerto Buceo (US$2789), Carrasco (US$2741), Punta Carretas (US$2688), Villa Dolores (US$2640) y Pocitos Nuevo (US$2639).

Del lado opuesto estuvieron: la zona de Camino Maldonado (US$320/m²), Casabó (US$506/m²) y Santiago Vázquez (US$615/m²).

Se recuerda que los valores aquí presentados tanto en venta como en alquiler corresponden a precios de oferta, en general el precio final al que se concretan las operaciones difieren en un entorno del 10% de estos.

Precios de alquiler

Por otro lado, el Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo subió en febrero, 3,86% respecto a enero, tras haber aumentado en enero y diciembre y bajado en noviembre.

Respecto a diciembre de 2023 el precio de los alquileres se incrementó 9,3% y frente a febrero de 2023 el alza es de 0,73%.

El índice de alquileres para departamentos subió 2,88% en febrero frente a enero y el índice de precios de alquiler para casas aumentó 9,18% en la misma comparación.

En el comparativo interanual, el indicador de precios de departamentos en alquiler aumentó 4,63% y el de casas se incrementó 6,47%.

Pocitos se encuentra en el top 10 de los barrios más caros para alquilar en Montevideo

Ahora, ¿cuáles son los 10 barrios más caros y los 10 barrios más baratos para alquilar?

Para alquileres de apartamentos, los barrios con mayor valor fueron (en pesos uruguayos): Golf ($111.009 promedio en febrero), Carrasco ($97.920), Puerto Buceo ($85.828), Punta Gorda ($79.317) y Carrasco Norte ($60.241). Completan los 10 más caros, Villa Biarritz ($52.922), Punta Carretas ($47.889) Pocitos Nuevo ($ 43.738), Pocitos ($41.349) y Malvín ($39.728).

En ese top 10, subieron los precios en enero respecto a febrero: Carrasco, Puerto Buceo, Carrasco Norte, Pocitos Nuevo, Pocitos y Malvín. En los restantes cuatro hubo baja de precios.