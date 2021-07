Se registra la mayor caída de precios de venta de departamentos desde 2018

La caída de los precios de las propiedades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no da tregua. Mientras las calles se llenan de carteles de venta y las publicaciones de inmuebles se acumulan, el número de operaciones que se concretan disminuye desde abril. Así, en medio del complejo escenario que atraviesa el mercado inmobiliario, el valor del metro cuadrado no resiste y, en el último semestre, registró la mayor baja desde 2018.

El dato se desprende del informe del primer semestre de 2021 realizado por Mercado Libre en colaboración con la Universidad de San Andrés (UdeSA), que arrojó que, si bien el período registró la peor caída de los últimos años, también mostró una desaceleración en esa baja en los precios de venta de departamentos. Esto, aseguran desde el sector, podría resultar una oportunidad para quienes tienen ahorros en dólares y buscan invertir en ladrillo.

Actualmente, según datos que se desprenden del Monitor Inmobiliario de mayo que realiza Daniel Bryn, el precio del m² en CABA gira en torno a los US$2481 y acumula una caída del 2,48% en lo que va del año. Al analizar los lugares del AMBA donde la caída de los valores fue más abrupta en el último año, se observa que en la zona Sur del Gran Buenos Aires (GBA) bajaron un 7,8%, y, en el distrito porteño, un 7,5%. Si se toma como referencia lo acumulado desde 2019, todas las áreas registran caídas de entre 12% y 13%, con excepción de zona Oeste, que tuvo solo una baja de 4,8% en el último año y del 7,2% desde 2019.

Las cifras, según señala el informe, van en línea con la cantidad promedio de contactos por publicación que se genera por zona, donde lidera GBA Oeste. Dicho de otra forma, la mayor demanda relativa evitó que la caída de precios sea más grande. Dentro del AMBA, los mayores descensos interanuales de valores de departamentos se encontraron en las zonas más alejadas del centro de CABA.

Desde 2019, todas las áreas registran caídas de precios de entre 12% y 13% Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Para Javier Igarzábal, de la firma DIC Propiedades, la caída de precios del primer semestre está relacionada a que, durante 2020, por la incertidumbre que trajo aparejada la pandemia de coronavirus, muchos dueños prefirieron esperar y mantener el precio. “Ahí fue la gran parálisis del mercado, por los propietarios que no bajaban y los compradores que no querían concretar. En 2021, al notar que esa situación no cambiaba, los propietarios poco a poco empezaron a bajar los valores, para no correr el riesgo de pasar otro año más igual”, explicó.

¿Por qué los propietarios deciden poner a la venta su inmueble pese al stock que se acumula y la baja de precios? Para Igarzábal, muchos lo hacen “para materializar otra realidad que necesitan”. “La crisis inmobiliaria tiene más de dos años. Desde fines de 2018, quien quiere mudarse, porque heredó, porque se separó o porque busca agrandarse, por ejemplo, está frenado. Por eso, ahora avanza igual, además de quienes, por la nueva ley, prefieren vender antes que alquilar”, precisó.

A su vez, los inquilinos convalidan las subas de precios. “Desde el lado de la demanda también hay quienes necesitan un cambio. Hay varios factores y obviamente el precio es importante y hoy genera oportunidades. Depende de la zona, se realizan operaciones con bajas de 10% o 15%. Los clientes, de un lado y del otro, están flexibles”, sostuvo.

La baja de precios por zona

En zona Norte, las localidades de Escobar y Pilar tuvieron caídas de 12,8% y 10,1% respectivamente, mientras que, hacia el Sur, se destaca La Plata, con una baja de 12,6%. En la vereda opuesta, Moreno y Lomas de Zamora se mantuvieron prácticamente estables, con disminuciones menores al 1%. Al hacer zoom únicamente en los barrios de la ciudad, Villa Gral. Mitre representó la mayor baja con un 11% y la menor fue en Chacarita, con un 0,7%.

Por otro lado, en cuanto a la venta de casas se observa una recuperación más generalizada, donde se destaca GBA oeste que, en el último mes, ya mostró un incremento del 0,5% en los precios. Dentro de CABA, algunos de los barrios con mayor crecimiento interanual fueron Palermo, Villa del Parque y Parque Chacabuco. En tanto, en GBA, las zonas que mostraron tendencias a la alza fueron Moreno, Merlo y Florencio Varela. Por último, de acuerdo al informe de Mercado Libre, en el último semestre, hubo un crecimiento en la intención de compra en Pilar, San Fernando y Moreno.