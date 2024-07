Se necesitan menos dólares que hace dos meses para construir una casa country de 315 m2

Escuchar

Si bien las casas de country son cada vez más caras para construir en pesos, en dólares el escenario cambia. Estas viviendas, que satisfacen el interés de las personas que buscan un hogar más alejado de la ciudad, reflejaron una baja en el costo de construcción del metro cuadrado en los últimos dos meses, luego de alcanzar un récord histórico en abril de 2024.

En junio para construir este tipo de casas, con una medida total de 315 m², se necesitaban US$644.514, según el último informe de Reporte Inmobiliario. Un valor de construcción que se incrementó casi un 65% por encima del valor de junio 2023, cuando estaba a US$393.002. Sin embargo, el dato de junio se ubicó US$110.000 por debajo del mes de abril 2024, cuando costaba US$755.128.

Otro dato interesante es que no solo aumentó lo que cuesta construir una casa, sino que también el interés por ellas. Por tanto, no solo la pandemia influyó en que las personas prefieran irse a vivir a lugares más periféricos y verdes de la ciudad, sino que el avance del home office también lo hizo. “Los fuertes avances de la tecnología permitieron que una persona se pueda ir a vivir fuera de la ciudad y que no dependa de estar atado a la urbe para poder trabajar o estudiar”, destaca las razones Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

El valor del costo de construcción del metro cuadrado en las casas tipo country alcanzó, en junio, los US$2046, por debajo del mes de abril (récord en dólares) cuando estaba en US$2397/m². Pero, si analizamos el mercado en pesos, el metro cuadrado tuvo un valor de $2.792.894 en junio, lo que hizo que para construir una casa de 315 m² se requirieran $879.761.700, una cifra récord en esa moneda que nunca se había alcanzado.

Las casas de country son cada vez más demandadas

La razón por la cuál ahora es más barato que en los meses anteriores

“En pesos siempre es más caro, incluso va a seguir subiendo, más allá de que la inflación aminoró su marcha. Sin embargo, ocurrió una situación particular, que al subir la cotización del dólar, esto abarató la construcción para el que tenía los billetes”, explicó Gómez Picasso.

En otras palabras, la suba del dólar de las últimas semanas, favoreció al que tenía dólares y quería construir, ya que tuvo que utilizar menos billetes para construir el mismo metro cuadrado que si lo hubiera hecho en mayo o abril, cuando el valor era, en dólares, más caro que en junio.

En marzo y abril había sido más costoso construir en dólares

Por el contrario, lo que había ocurrido en marzo y abril, cuando una casa costaba alrededor de US$755.128, fue que el dólar había estado “planchado” por varios meses y el precio en pesos había aumentado en grandes escalas. “Por lo que se necesitaban más dólares para el levantar un metro cuadrado que en la actualidad”, aclara Gómez Picasso.

Por último, el especialista concluyó: “De cara al futuro hay más posibilidades de que los costos suban en dólares o se mantengan altos, basándose en la política del actual Gobierno, más propensa a tener un dólar bajo según las medidas que tomó en estos meses”.