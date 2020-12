Convivencia. Consejos claves para compartir el espacio de trabajo con tus hijos o pareja

En estos tiempos es difícil ser productivo si los que te rodean en tu nueva “oficina” no son tus colegas. Pero no es imposible. Con los chicos de vacaciones, sin colonia, y tu pareja trabajando a la par, te contamos estos cuatro consejos claves para que reine la paz en la convivencia y la eficiencia en tu trabajo.

Hablá bajo

Está comprobado que el ruido de fondo en un ambiente nos puede causar estrés, dice la psicóloga Melanie Katzman, autora del libro Connect First. “Si estás hablando por teléfono o caminando por todos lados para estirar las piernas, podés estar interfiriendo con gente que está intentando trabajar cerca tuyo”.

Respetá los momentos

El hecho de que alguien esté buscando algo en la heladera no significa que tenga ganas de conversar, dice Katzman. Puede ser que esté pensando ideas o repasando en su cabeza lo que va a decir en la próxima reunión mientras busca un snack. Cuando te molesta que te interrumpan, decilo claramente.

Turná los tiempos y alterná los espacios

Si los chicos están jugando o haciendo encuentros virtuales con amigos, es una buena idea que los padres se turnen para no estar en los mismos espacios, dice Katzman. “Tal vez pueden fijar horarios para que los chicos tengan estos momentos de dispersión, un rato a la mañana y otro a la tarde, para no interferir con tu trabajo”, agrega. Además, lo ideal es designar un ambiente o área en la que se trabaja. “El living no puede funcionar como oficina y también como espacio de juego sin que eso genere estrés”, advierte.

Evitá la charla de café y el “radio pasillo” en casa

Tu pareja no es tu colega. Es tu pareja. Evitá que las quejas sobre lo que pasa en la oficina se apoderen de tus conversaciones diarias. “Ellos están con sus propios problemas; si necesitás descargar sobre el trabajo, hacelo con un amigo o un colega”, termina Katzman.