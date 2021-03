Deco: consejos para ganar espacio en el placard

Un armario recargado de cosas es una frustración diaria: los suéteres que se caen de los estantes, los zapatos que parecen desaparecer en un agujero negro, las barras de los armarios abarrotados de tantas perchas . En muchas oportunidades se fuerza la puerta para cerrarla e intentar ignorar el problema, incluso cuando se acumulan objetos, pero tarde o temprano, hay que buscar una solución al respecto.

Pero hay una alternativa, y no se trata sólo de deshacerse de la ropa. Si diseña su armario para satisfacer sus necesidades, puede maximizar el espacio y hacer que su almacenamiento sea más funcional.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Maximizar el espacio del armario puede muy desafiante, incluso los diseñadores de interiores profesionales a veces recurren a diseñadores de armario especializados o expertos en organización para que los ayuden.

Sacar todo, la mejor forma de organizar

Nadie puede tener un armario eficiente si no sabe lo que necesita organizar. Entonces, antes de comprar cajones o cestos, hay que analizar exactamente lo que se debe almacenar. Esto no requiere un desorden extremo, pero si tiene ropa que no usa desde hace años es probable que sea momento de desprenderse de la prenda.

Vaciar el placard es un primer paso para saber qué ropa se utiliza y que no. California Closets

Formas alternativas de almacenar y ahorrar espacio

Si parece que todavía tiene demasiadas cosas para guardar en el armario de su dormitorio, considere si algunas de ellas podrían guardarse en otro lugar. Una buena forma es usar muebles independientes como espacio de almacenamiento adicional, como pueden ser cajoneras, bauleras, cestos o canastos.

Usar cajoneras y ganchos es una gran forma de ocupar espacios. Horderly

Diseñe los armarios

Un armario básico con una sola barra para colgar y un estante alto no hace eficiente un lugar en donde guardará gran parte de su ropa. Al introducir más varillas, más estantes y, si tiene el espacio, algunos cajones, puede almacenar de una forma más ordenada. Hacer esto hará que abrir la puerta del armario sea tan agradable como entrar en un local de ropa.

Trabajar y conocer las cosas que cada persona tiene es útil para identificar cuánto es el espacio que se necesita para colgar artículos más largos, como vestidos, y artículos más cortos como camisas. También es indispensable pensar y dejar un espacio para toda la vestimenta que se comprará en el futuro.

Diseñar, el toque personal para darle a tu armario un look único. LA Closet Design

Algo importante es pensar en la ropa que ocupa mucho espacio como suéteres y jeans. Deben doblarse y apilarse en los estantes, pero la ropa interior, las medias, los pijamas y las remeras pueden ir en los cajones. Una buena alternativa son los estantes ajustables, porque se pueden subir o bajar en el futuro.

Con respecto a los zapatos, que suelen vivir apilados en el piso o en cajas, es importante alinearlos en filas en los estantes. De esa manera podrá encontrar lo que desea usar.

Accesorios funcionales: una opción para mejorar los espacios

Una vez que los componentes principales de su ropero están en su lugar, hay una gran cantidad de accesorios y extras que pueden facilitar su uso. Dentro de los cajones, es útil agregar separadores para mantener la ropa interior y las medias en compartimentos separados.

Los accesorios extra son fundamentales para economizar los espacios LA Closet Design

Un lugar poco utilizado es la parte de atrás de la puerta, que es un espacio que a menudo se olvida y que se puede usar para colocar un espejo de cuerpo entero o almacenamiento adicional.

Agregá un toque personal

Los armarios no tienen por qué estar desprovistos de personalidad. Incluso los más pequeños se pueden pintar de un color vivo, para dar un toque cada vez que se abre la puerta. En los vestidores, a menudo es posible agregar un pequeño mueble, una alfombra, una obra de arte o un espejo.

Tim McKeough

The New York Times