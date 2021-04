Hotel office: cuánto cuesta armar tu oficina en un hotel de lujo

El coronavirus y la pandemia hundieron en una profunda crisis a muchos sectores de la economía mundial: el turismo fue uno de ellos. En medio de este contexto, las distintas marcas hoteleras comenzaron a sufrir el parate de la industria y buscaron alternativas para tratar de sostener su negocio. Una de las que más aceptación tuvo fue la de reconvertir las habitaciones para huéspedes en oficinas de alquiler temporario. El fenómeno tomó fuerza en el segundo semestre de 2020 en los Estados Unidos y Europa. Allí, con diversa suerte se fueron multiplicando las propuestas y los servicios. Y llegó a la Argentina, donde hay diferentes opciones para elegir por locación y servicios.

La pandemia generó y continuará generando una gran cantidad de cambios, tanto en nuestros hábitos como en la actividad comercial o laboral. “Es muy interesante ver cómo los distintos rubros del mercado se están adaptando a los tiempos que corren. En esta coyuntura, el sector hotelero vio que no sólo su negocio se paralizaba de modo temporal, sino que detectó un nuevo nicho comercial que le permite ampliar sus potenciales clientes. Es así que varias marcas comenzaron a adaptar algunas de sus habitaciones convirtiéndolas en espacios de trabajo, con la finalidad de que sean alquiladas de manera temporaria. Esta propuesta, sin dudas, permanecerá aún después de que la pandemia finalice y el turismo se reactive. Para el hotel es un negocio extra totalmente compatible con su público y que viene a completar su oferta comercial, sumándose a las salas de reuniones, a los business center y a los salones de eventos”, comenta Mariana Stange, titular de la firma homónima.

La inclusión de esta nueva propuesta de negocios no sólo se convierte en un incentivo para otros servicios existentes -como el de cafetería y restaurante- sino que invita a la creación de nuevas ideas como la posibilidad de cobrar un fee por la recepción de la correspondencia, ofrecer servicio de cadetería y, eventualmente, el de la recepción de llamadas. Además, aquellas cadenas que cuentan con hoteles en distintas ciudades del país y en el exterior pueden brindar un sistema de membresía con acceso a distintos servicios en diferentes localizaciones.

Sin dudas, con esta nueva propuesta de negocios, los hoteles amplían su espectro comercial. Ahora en su radar se suman tanto los profesionales independientes como las empresas que no requieren trabajo en equipo. “Muchas personas que antes eran clientes de un espacio colaborativo en un co-working o que solían ir a trabajar a un bar, encuentran en los servicios del hotel un espacio sereno, cálido y con excelente conectividad. Por otra parte, casi todos los complejos cuentan con espacios para reuniones confortables y seguros. Algo que en estos tiempos resulta primordial”, cuenta Stange.

Los hoteles aportan una sensación de bienestar y de calma, además brindan un toque de glamour y distinción que es muy bien recibido por todos. “Estos espacios no compiten con los estudios (oficina convencional de menos de 100 metros cuadrados) que tienen una identidad de marca y presencia que el hotel no brinda. No lo veo como una competencia, sino como un servicio complementario”, dice Stange. Este sistema, que ya era utilizado en Europa y en los Estados Unidos, se profundizó con la pandemia. Las cadenas que ya conocían este negocio aprovecharon no sólo para mejorar la experiencia del usuario a nivel mundial, sino también para llevarlo a nuevos destinos entre los que se encuentra nuestro país.

Hoteles que se adaptan como oficinas con espacios cerrados y privados

Propuestas locales

La cadena internacional Hilton es una de las firmas que hizo punta en la Argentina. “Descubrimos que muchas personas quieren un cambio de escenario debido a las restricciones de movimiento generadas por la pandemia y al uso masivo del home office. Por ello la gente está buscando formas alternativas tanto para trabajar como para reunirse. Una buena respuesta a esto es WorkSpaces by Hilton”, comenta Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton. Y agrega: “Hoy todas las habitaciones estándar se pueden reservar con el paquete WorkSpaces. Algunos de nuestros hoteles ofrecen servicios adicionales considerando las características específicas de cada complejo. Ésta es una solución tanto para clientes corporativos como para personas que buscan un espacio de oficina cuyas instalaciones sean diferentes, que además pueden aumentar la productividad y mejorar su estado de ánimo, incrementando la eficiencia en su jornada laboral”.

Por otro lado, la empresa cuenta con un programa llamado Hilton EventReady Hybrid Solutions que está dirigido a empresas, grupos o incluso familias que deseen organizar una reunión en un entorno seguro y confiable para celebrar algún encuentro social (con presencias físicas y virtuales)

Cuando se contrata un servicio WorkSpace, el huésped puede utilizar una habitación estándar y conexión inalámbrica a Internet durante el horario laboral típico (7 a 16 o de 9 a 18). Durante su estadía, los huéspedes también pueden acceder a las comodidades del hotel, que incluyen centros de negocios, gimnasios y áreas de piscina, donde estén disponibles. “En Hilton Pilar y Hilton Buenos Aires la experiencia se mejora con el paquete ‘Oficina con vista’ que incluye tres botellas de agua y 20% de descuento en servicio a la habitación. Los precios varían según el hotel y la ubicación, pero la tarifa diurna suele ser significativamente más baja que la de la habitación alternativa”, dice Giannattasio.

La cadena Marriott a nivel internacional ofrece una propuesta denominada Workations que combina la tecnología y la conectividad con las mejores comodidades de un hotel de primer nivel. “Ideal para romper la rutina”, sostienen los voceros de la firma. Y agregan que: “Estos nuevos paquetes están diseñados no sólo para permitir a los visitantes continuar su trabajo virtual sin problemas, sino también para proporcionar tiempo de descanso y diversión. Algo que posiblemente logre despertar la tan anhelada inspiración u optimizando la productividad laboral.

En la Argentina Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center cuenta con el proyecto Hotel Premium Offices, creado con la idea de brindar a sus huéspedes una experiencia novedosa dentro del mundo empresarial, con todas las comodidades y amenities que el hotel puede ofrecer, entre las que se destacan: estacionamiento, restaurante, bar, gimnasio, pileta climatizada y salones para eventos.

Espacios de trabajo en hotel Sheraton de Buenos Aires

La iniciativa fue pensada especialmente para cubrir las necesidades de los coworkers con tres ambientes independientes. Cada uno de ellos ofrece un diseño para que los clientes puedan seleccionar aquel en el que se sientan más a gusto. Estos espacios cuentan con oficinas privadas, escritorios, salas de reunión, salas de conferencia, cabinas de teleconferencia, servicio de café y refrigerios, lockers, estaciones de trabajo con copiadoras e impresoras y todo lo necesario para poder cumplir con las jornadas laborales más exigentes. Allí los valores de los escritorios por día parten de $2500, mientras que el valor de la oficina por día arranca desde los $5000.

Por su parte, NH Hotel Group creó su servicio Room Office -que actualmente se encuentra disponible en la Argentina, Colombia y México-, por medio del cual la firma habilitó alguna de sus habitaciones para que puedan ser utilizadas a manera de oficina privada individual. “Las habitaciones están equipadas con escritorio y silla ergonómica, sistema de wi-fi de alta velocidad, servicio de impresión en el business center, TV con cable y gel desinfectante. Todas las habitaciones/oficinas cuentan con iluminación natural”, explica Christian José Daghelinckx, managing director para América de NH Hotel Group. Y agrega: “Los usuarios de Room Office pueden instalarse de 7 a 19. Además, pueden solicitar servicios adicionales como mini bar o restaurante”.

La contratación de Room Office puede ser por media jornada, diaria, semanal o mensual. “A modo de complemento de este servicio contamos con Open Spaces, terrazas y espacios al aire libre adaptados especialmente para llevar a cabo eventos corporativos”, aclara.

Entre los servicios, además de cafetería, restaurante, uso de piscina o gimnasio, también ofrecen estacionamiento, salas de reunión, uso de impresora y mensajería.

Howard Johnson tiene varias alternativas de este tipo. Una de ellas es la que lleva adelante en su complejo hotelero Plaza Florida Street ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí la firma destinó 66 habitaciones de unos 40 metros cuadrados equipadas con estaciones de trabajo y dos Work Office. “En nuestro caso, éste no es el resultado del advenimiento de la pandemia, sino que -por el contrario- forma parte de nuestro ADN. Las habitaciones con escritorio -pensando en el público corporativo- son parte del concepto original del hotel, mientras que las salas de Work Office se crearon en 2019 ante la creciente demanda por parte de las empresas de espacios para realizar reuniones fuera de sus oficinas. En ambos casos ofrecemos un excelente servicio de wi-fi y máquina de café, también pueden solicitar el servicio de cafetería del hotel. Los Work Office tienen TV de 55 pulgadas, ideales para realizar proyecciones o para mantener una reunión híbrida (gente presencial y otra en línea)”, aclara Jorge Silva, gerente general del complejo.

Tanto las habitaciones como estos espacios pueden alquilarse por hora, día, semana o mes. Los valores de las salas por un par de horas arrancan en $2000. Cecilia Gori, directora de Operaciones Howard Johnson Trenque Lauquén, explica que ellos buscaron la manera de ofrecer un servicio que les permitiese a las empresas contar con una base de operaciones en la ciudad, evitando el oneroso costo de tener oficinas propias. “Por sobre todo, intentamos darles un espacio seguro que contara con las medidas de prevención más estrictas con relación al Covid-19. A diferencia de otros hoteles, que adaptaron habitaciones, nosotros optamos por aprovechar el gran lobby que tenemos, el cual ya contaba con cómodas mesas. Otra de nuestras particularidades es que el espacio permanece abierto las 24 horas, los 365 días del año”, dice Gori.

Allí el derecho de uso de las instalaciones por una jornada demanda unos $750+IVA. El huésped puede optar entre ocupar un puesto de trabajo tanto en el lobby como en el restaurante o la terraza. Incluye estacionamiento; wi-fi; café, té o mate; descuento del 10% el bar, restaurante o market; y servicio de impresora. Por mes, el costo ronda los $7500+IVA y suma el servicio de recepción de documentos, un 50% para el uso de la sala de reuniones y un masaje semanal.