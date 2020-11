Hoteles del interior: se adaptan “para la vuelta” y hasta aceptan criptomonedas

Uno de los sectores más dañados por la irrupción de la pandemia fue, sin dudas, el vinculado con el turismo. El cierre de los aeropuertos, la imposibilidad de viajar a nivel interno y el blindaje de las fronteras pusieron en jaque a muchos de los actores de este rubro, algunos de los cuales debieron entrar en convocatoria de acreedores. Pero la crisis impulsó a que muchas marcas comenzaran a generar cambios no sólo en sus servicios, propuestas y en su forma de organizar el trabajo, sino también que empezaran a sumar nuevas propuestas de negocios.

Los empresarios del sector reconocen que atraviesan un momento único y que es muy complicado augurar un horizonte de salida. “Este parate no sólo significó dejar de ganar, sino que cortó el flujo de capital de trabajo positivo. Los hoteles, durante estos ocho meses, tuvieron que poner dinero de su bolsillo perdieron la capacidad de financiarse con la operación -metodología habitual en gran parte del rubro-. Esto obligó a que varias marcas tuvieran que replantearse la viabilidad de su negocio. Muchos, sobre todo los hoteles chicos, actualmente están encarando el cierre definitivo o el traspaso a otro propietario”, comenta Carolina Bottoli, gerente comercial de Argenway, empresa desarrolladora de complejos hoteleros que recientemente lanzó el nuevo condo-hotel Hampton by Hilton Rosario, que demandará una inversión de US$10 millones.

Según Ramiro Alem, cofundador y CEO de Invertur, el sector está viviendo uno de los momentos más críticos y desafiantes de su historia, no sólo en la Argentina sino también en el exterior. “Aunque no hay mucha información dura respecto de las pérdidas que sufrió el sector de la hotelería en el interior, podemos asegurar que han sido -y en algunos destinos siguen siendo- ocho meses sin actividad y sin ingresos, sosteniendo el capital humano (crucial en nuestra rubro). Sin dudas, éste es el momento más desafiante que ha enfrentado la industria en su historia”, cuenta Alem.

Uno de los escenarios turísticos más complicados de nuestro país es el que vive la ciudad de Ushuaia, donde la mayoría del movimiento turístico provenía del tránsito que aportaban los cruceros. Hoy, con la imposibilidad del arribo de esos barcos, el sector hotelero se encuentra en alerta roja. “Los cruceros le daban a los hoteles y a la ciudad mucho movimiento turístico. El año pasado llegaron a su puerto 450 barcos. Actualmente el 95 por ciento de los cruceros que estaban previstos fueron cancelados. El tema allí recién será analizado por las autoridades a mediados del mes próximo. A partir de ese momento se sabrá cómo continúa la temporada en la ciudad más austral del planeta”, comentó Noel Verger, director de la División Hoteles de L.J. Ramos.

Los proyectos que se encontraban en obra antes de la pandemia, en su gran mayoría, no se cancelaron LA NACION

Los especialistas sostienen que los proyectos que se encontraban en obra antes de la pandemia, en su gran mayoría, no se cancelaron. En el peor de los casos, actualmente están en stand-by; pero aquellos que cuentan con el capital están aprovechando esta coyuntura con los costos de construcción más bajos de los últimos 20 años para avanzar con las obras. “Una vez que se abran las fronteras, tanto internas como internacionales, el rebrote del sector será importante, potenciado por la gran competitividad de precio que tenemos como destino, equivalente a la que tuvimos en el período 2003-2008”, dice Alem.

"“Una vez que se abran las fronteras, tanto internas como internacionales, el rebrote del sector será importante, potenciado por la gran competitividad de precio que tenemos como destino, equivalente a la que tuvimos en el período 2003-2008”" Ramiro Alem

Aperturas

Las próximas inauguraciones de varias marcas ratifican los dichos de Alem. Howard Johnson es uno de los grupos que, en breve, inaugurará en el interior del país un nuevo complejo hotelero en Resistencia, Chaco. “Estamos felices de poder anunciar, a pesar del presente que nos toca enfrentar, que estamos próximos a inaugurar un nuevo hotel. El predio está emplazado en una superficie de 10.000 metros cuadrados y contará con 104 habitaciones, health club, piscina, entre otras amenities. Esta inauguración se sumará a otras cuatro: tres en la provincia de Buenos Aires y la restante en Ciudad de Buenos Aires”, explicó Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson Argentina y Days Inn Argentina.

Wyndham Hotels & Resorts también se suma a la lista de los que celebrarán, en breve, inauguraciones. “Planeamos abrir las puertas de dos nuevos complejos en el interior del país: en Neuquén y en San Fernando del Valle de Catamarca, que se sumarán a otras aperturas previstas en la provincia de Buenos Aires (Pilar y Bahía Blanca)”, comenta Jimena Faena, VP de Marketing Wyndham Hotels & Resorts.

Reaperturas

Por estos días, el legendario hotel Llao Llao reabrió sus puertas tras más de siete meses de inactividad. El lujoso complejo aprovechó la pandemia para acondicionar el edificio y capacitar al personal. Durante este período, se realizaron trabajos de infraestructura y se hizo foco en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. De hecho, es el primero a nivel nacional que obtuvo la certificación internacional GBAC STAR, que garantiza que el resort brinda a sus empleados, colaboradores y visitantes, sistemas probados en el lugar para brindar ambientes limpios, saludables y seguros para la actividad. La reapertura se da en el marco del reciente anuncio de reactivación de la industria turística de Bariloche, que planea volver a recibir visitantes de todo el país a partir del 4 de diciembre (hasta esa fecha, el hotel permanecerá abierto exclusivamente para turistas locales y trabajadores esenciales del resto del país).

Vista del hotel Llao Llao en Bariloche, que por estos días reabrió sus puertas. Lugares

“El hotel La Cascada de Bariloche también aprovechó el parate que generó la pandemia, remodeló y refuncionalizó todas sus instalaciones. En este caso, la reapertura está prevista para el 1 de diciembre”, comenta Verger. En la misma línea, Gonzalo Pereira, Gerente de Marketing y RRII de Álvarez Argüelles Hoteles afirma que “ese mismo día abriremos las puertas de nuestros cuatro hoteles de la ciudad de Mar del Plata: Costa Galana, Iruña, Presidente y Rivera, que se sumarán a los ya reabiertos Gran Brizo Comahue, ubicado en la provincia de Neuquén y Gran Brizo, en Salta. Exceptuando en Buenos Aires, el resto de nuestros hoteles permanecen cerrados. De todos modos, desde la marca, aprovechamos el tiempo. La firma tenía previsto para este año un proceso de internacionalización, objetivo que no solo no se interrumpió sino que lo estamos impulsando con mucha fuerza. Actualmente, tenemos proyectos en marcha en Europa, Estados Unidos, Chile y Uruguay”.

Tiempo de cambios

Sin dudas, el sector se enfrenta ante momentos de profundos y necesarios cambios, en gran parte generados por la pandemia. La incorporación y adaptación a los nuevos protocolos, el entrenamiento de los empleados y la inversión destinada a las reformas de infraestructura no fueron los únicos puntos a trabajar con miras a la reapertura. “Un punto vital de este proceso de cambio y transformación que enfrenta la industria está puesto en la digitalización, tanto en los procesos de back (operativos) como de front en los nuevos modelos de interacción con los huéspedes. Factores que jugarán un rol clave en el futuro inmediato y mediato”, comenta Alem.

Estos tiempos desconocidos invitan a buscar nuevas propuestas que, de alguna manera, readecuan el negocio de la hotelería. En esta dirección, Argenway buscó propuestas que sirvieron para rejuvenecer su actividad. “Empezamos a considerar la alternativa de incorporar pagos con criptomonedas. Además, iniciamos la formalización de documentos con firma digital, a distancia; ajustamos las tablas de valores a las circunstancias; planteamos un esquema de beneficios puntuales para que sean una oportunidad dentro de la coyuntura. Siempre que hay un problema puede abrirse una oportunidad; así que acomodamos los precios y mejoramos algunos beneficios que empezamos a ofrecer, que no hacíamos anteriormente”, cuenta Bottoli. Otra de las alternativas comerciales que está evaluando Argenway es el gerenciamiento de hoteles de terceros. “Actualmente, estamos en la búsqueda de hoteles que requieran de gerenciadores o administradores que los ayuden a operar sus negocios. Así, aprovechamos la estructura que ya tenemos montada y creamos una nueva unidad de negocios”.

Según Alem, muchos hoteles, sobre todo aquellos que fueron pensados para largas estadías, generaron propuestas de alquiler mensual. Otros, reconvirtieron sus habitaciones en oficinas para satisfacer a aquellas personas que precisaban contar con un entorno de trabajo fuera de sus casas. Por su parte, en los últimos tiempos, algunos destinos de vacaciones incorporaron en su comercialización el concepto de Club Vacacional.

Lo que se viene

Para Verger el futuro aún resulta muy incierto para este sector, ya que todavía restan definirse muchos temas vinculados con el tránsito y el movimiento de los turistas internos. “Las próximas semanas resultarán vitales. Al día de hoy todo es incertidumbre. Por ejemplo, no está claro cómo van a ser los permisos para transitar entre provincias y muchos aún no definieron sus protocolos. Es importante saber que en Buenos Aires, por ejemplo, solo el aeropuerto de Ezeiza estará activo. Los vuelos de cabotaje no podrán contar ni con El Palomar ni con Aeroparque, que estará cerrado hasta marzo próximo”, cuenta el experto. “Este nuevo escenario, factiblemente, promueva el movimiento turístico terrestre y hasta me arriesgaría a decir que podría crecer la demanda (tanto de alquiler como de compra) de casas rodantes”, agrega el especialista.

Sin dudas, el verano es uno de los momentos más esperados por gran parte de este rubro. Para muchos esta época del año se presenta como el punto de despegue que permitiría dejar atrás el mal sueño que representó la pandemia; aunque los analistas auguran que tanto el confinamiento como el Covid-19 modifique en gran medida las preferencias del turista local. “La demanda este verano va a estar fundamentalmente centrada en destinos que estén vinculados con la naturaleza. Especialmente los ubicados en el sur argentino. Posiblemente, otro de los grandes favorecidos sea el denominado turismo rural”, comenta Verger.

Para Alem, la pandemia dejará no sólo sus huellas a nivel económico sino que generará un cambio en el modelo turístico. “Sin dudas, los nuevos desarrollos hoteleros, que surjan post Covid-19, se alinearán al nuevo paradigma de consumo. El público buscará, cada vez más, proyectos que tengan una fuerte relación con el medio ambiente y con el cuidado medioambiental y también intentará que tengan un impacto en lo social. Es como volver a las fuentes, a lo simple, a lo práctico; el foco se trasladará a la sustentabilidad y sostenibilidad. Es por eso que hoy toma mucho valor para el inversor el triple impacto, económico-social-medioambiental, lo que se llama el impact investing”, concluye Alem.