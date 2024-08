Es argentina, se mudó a EE.UU. a los 18 años, trabajó para Disney y creó un negocio inmobiliario que jamás imaginó

Escuchar

En la cultura norteamericana está más consolidado el negocio de comprar una propiedad a un bajo precio, remodelarla para luego venderla y sacar una diferencia. En la televisión norteamericana hay infinidad de programas, conocidos a nivel mundial, que cuentan historias de este negocio y acumulan millones de espectadores y visitas en YouTube.

La historia de Marina Joseph, una argentina que se mudó a los Estados Unidos en 2004, cuando tenía 18 años para estudiar Animación y Efectos Visuales en la Universidad de San Francisco, California, conocida como Academy of Art University, está muy emparentada con esos programas de televisión y parece salida de la pantalla a la vida real. “Pensé que iba a vivir en EE.UU. solo dos años para estudiar, pero me quedé y encontré un negocio impensado”, contó la joven.

Marina Joseph, la emprendedora argentina que remodela casas en EE.UU.

Aunque los inicios de su vida profesional no están tan distantes de la actividad que creó años después por su cuenta. Cuando terminó sus estudios, se dedicó un tiempo a la industria del entretenimiento en Hollywood, California, donde arrancó a trabajar para Cartoon Network y luego se cambió a Disney. “En ese trabajo me dediqué a crear maquetas, escenografías y esculturas para shows de televisión y parques temáticos. Pero nunca pensé que terminaría trabajando de esto”, expresó Marina Joseph, fundadora de Sunshine State Property Ventures.

Con el paso del tiempo, en 2013 empezó a dedicarse más de lleno en el mercado inmobiliario: compraba casas para ponerlas en alquiler, recuperar la inversión a largo plazo y tener una renta. En 2016 se mudó a Orlando debido al trabajo de su marido y fue en 2020 cuando se animó a comprar una casa para remodelarla y luego venderla.

“Me animé a comprar una propiedad deteriorada en pandemia porque estaba muy barata, me propuse remodelarla y venderla. Fue muy difícil porque estaba trabajando sola y me quedaba lejos. Pero me dejó una muy buena ganancia y me motivó a seguir haciéndolo”, afirmó Joseph.

El antes y después del trabajo de Marina Joseph

Entonces creó un negocio que lanzó hace algunos meses, armó un equipo de trabajo y ya está con tres proyectos en marcha en los cuales la clave es comprar barato, remodelar y vender a un valor que le permita recuperar la inversión y obtener así una ganancia. Asegura que con seis meses de proceso de principio a fin logra un 10% como mínimo de retorno. “No veo propiedades que dejen menos del 10% de ganancia, las descarto enseguida”, explicó la argentina que vive en Florida a LA NACION.

Este emprendimiento lo desarolla en la zona central del estado de Florida, no en Miami. “No aplico este negocio en Miami porque las casas son muy costosas y la ecuación no funciona de la misma manera si empezás con un precio alto”, dijo Joseph.

Una cocina renovada y modernizada en una de las casas que Marina compra, mejora y vende

Si bien el fin de este modelo de negocio inmobiliario es remodelar una casa y obtener una ganancia al venderla, no todas tienen el mismo costo de remodelación. La experta comparte tips claves para saber qué hay que fijarse en las casas antes de adquirirlas para remodelarlas:

El historial : Marina se suele fijar el tiempo y la historia de la propiedad y si hay algo irregular no la compra

: Marina se suele fijar el tiempo y la historia de la propiedad y si hay algo irregular no la compra El material : hay propiedades de madera que son comunmente atacadas por termitas en Florida o que están afectadas por humedad de la zona

: hay propiedades de madera que son comunmente atacadas por termitas en Florida o que están afectadas por humedad de la zona Los techos : son de los gastos más grandes con los que uno se puede encontrar al tener que hacer cambios y mejoras; a la vez es algo que no se puede evitar ni minimizar porque un techo en mal estado o el riesgo de filtraciones posteriores por no haberlo arreglado bien, arruinarían la remodelación invertida

: son de los gastos más grandes con los que uno se puede encontrar al tener que hacer cambios y mejoras; a la vez es algo que no se puede evitar ni minimizar porque un techo en mal estado o el riesgo de filtraciones posteriores por no haberlo arreglado bien, arruinarían la remodelación invertida Las ventanas: suelen tardar en su confección porque de acuerdo a la remodelación que se haya suelen ser pedidas a medida y se necesita una autorización de la alcaldía local para colocarlas

El piso de inversión inicial en su empresa se ubica alrededor de US$150.000 y existe la posibilidad de hacerlo de manera colectiva con socios. “Hacemos un contrato con el inversor donde le decimos aproximadamente de cuánto va a ser su ganancia, con cierto margen que está contemplado en la inversión, y en un plazo de seis meses esa casa ya está remodelada y vendida con un nuevo dueño”, expresó. Estar ubicada en Norteamérica no es un impedimento para que inversores argentinos puedan participar de este negocio, sin la necesidad de viajar o de sacar una visa.