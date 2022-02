Una empresa de logística de última milla se recapitalizará por 21.000 millones de euros

(AFP) LONDRES - Blackstone anuncia que los actuales inversores de Mileway, su empresa paneuropea de logística de última milla de 14,7 millones de metros cuadrados, han llegado a un acuerdo para recapitalizar la empresa por €21.000 millones junto con la estrategia Core+ de Blackstone, y para mantener el negocio a largo plazo. La recapitalización está supeditada a un proceso de “go-shop” que comenzará inmediatamente.

En los últimos seis años, Blackstone y el equipo directivo de Mileway han logrado que la empresa se convierta en la mayor cartera logística de última milla de Europa. En la actualidad cuenta con más de 1700 activos de logística de última milla de alta calidad, que suman 14,7 millones de metros cuadrados en 10 países.

Con motivo de la recapitalización, se ha ofrecido a los actuales inversores de Mileway la oportunidad de mantener o aumentar su participación, o de retirarse a cambio de efectivo. La gran mayoría del capital para la recapitalización procede de inversores existentes, lo que demuestra su firme convicción en Mileway y en el sector.

James Seppala, director de la división inmobiliaria de Blackstone en Europa, declaró: “Junto con el equipo de gestión de Mileway, estamos orgullosos de haber creado una cartera de propiedades de logística de última milla en Europa en las ubicaciones más solicitadas. La logística es uno de nuestros temas preferidos a nivel mundial y el sector sigue demostrando su resistencia y su fuerte potencial de crecimiento. Hemos obtenido un gran resultado para nuestros inversores inmobiliarios de Blackstone y esperamos seguir creando valor para los inversores que buscan rendimientos Core+ a largo plazo”.

Emmanuel Van der Stichele, director ejecutivo de Mileway, comentó: “Hemos trabajado codo con codo con Blackstone para crear una codiciada cartera de logística de última milla que conecte mejor a nuestros clientes con las empresas y comunidades a las que atienden. El apoyo continuo de Blackstone nos permitirá mantener la ejecución de nuestra visión compartida para Mileway, la principal empresa de logística de última milla de Europa, a medida que implementamos nuestras iniciativas de mejora del valor y los planes de desarrollo en ubicaciones urbanas clave en el Reino Unido y Europa”.

Morgan Stanley & Co. International Plc ha emitido una opinión de imparcialidad con respecto a la contraprestación por recibir y Eastdil Secured International Limited ha proporcionado una opinión de imparcialidad sobre el valor de los bienes inmuebles, en cada caso a los inversores actuales en relación con la transacción anunciada. Para corroborar aún más que esta transacción representa el mejor resultado disponible para los inversores actuales, Blackstone está iniciando un proceso de “go-shop” en nombre de los inversores actuales de Mileway, que será dirigido por Morgan Stanley & Co. International Plc y durará hasta 75 días.

BofA Securities, Eastdil Secured International Limited, Goldman Sachs International, Jones Lang LaSalle Limited, JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, y Rothschild & Co participan como asesores financieros de los inversores actuales. A excepción de Morgan Stanley & Co. International plc y Eastdil Secured International Limited, cada uno de estos asesores puede ser contactado para prestar apoyo a los potenciales oferentes en el proceso de “go-shop”. Simpson Thatcher & Bartlett LLP es el asesor jurídico de Blackstone.

Blackstone es líder mundial en inversión inmobiliaria. Su negocio nació en 1991 y cuenta con US$279 000 millones de capital inversor bajo gestión. Blackstone es el mayor propietario de bienes inmuebles comerciales a nivel mundial, y posee y explota activos en los principales sectores y zonas geográficas, como la logística, la vivienda residencial, las oficinas, la hostelería y el comercio minorista.

Mileway es el mayor propietario de activos inmobiliarios de logística de última milla en Europa. Su presencia es paneuropea, con más de 1700 activos en los 10 principales países de Europa. Los mayores mercados de Mileway son el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Suecia y Francia, y tiene una presencia muy importante en Dinamarca, Italia, España, Finlandia e Irlanda. Mileway cuenta con un equipo especializado de más de 350 empleados en 26 oficinas.