Animaciones salvajes, la serie web sobre el universo creativo de los músicos

Dibujos atractivos con espíritu nostálgico, un protagonista (Salva) como guía privilegiado, soundtrack icónico y una precisión quirúrgica para seleccionar declaraciones epifánicas de músicos como Charly García, Spinetta, Patti Smith, Gustavo Cerati o Bob Dylan hicieron de Animaciones salvajes la serie web animada donde cada episodio dura un minuto y cuyo creador es el músico y docente Martín Ameconi, un pequeño fenómeno de las redes sociales. Los capítulos de la primera y de la segunda temporada no solo se vuelven virales, también son compartidos y recomendados por Fito Páez, entre otros. Cuenta el autor: “En la época en la que surgió Animaciones salvajes yo venía de un período de escribir canciones como un demente, quería jugar a ser Calamaro y escribir todas las canciones que pudiera; eso frenó cuando empecé a dibujar, y ahí empecé a dibujar como un demente”.

Todo empezó durante la cuarentena de 2020. Recuerda Ameconi: “Un día me dieron ganas de dibujar, que era algo que hacía cuando era chico, sobre todo animaciones; en ese entonces las hacía pasando rápido hojas de cuaderno y dibujando cada fotograma en cada hoja”. Se imaginó que para el 2020 debían existir aplicaciones para eso, se bajó una app al celular y se puso a dibujar con el dedo. Así arrancó. El plan inicial era hacer unos pocos capítulos para sus amigos, pero la vida es impredecible: “Poner a Salva en esas escenas era como ponerme a mí. Yo venía un poco bajón en ese entonces y de pronto me veía andando en moto con Dylan y me sentía mejor. Cuando era chico dibujaba a Batman o a Superman. Ahora mis héroes son Fito, Charly, Bowie”.

Si algo caracteriza estas Animaciones salvajes es su afecto por la música y ese universo que completa la obra sonora, como son las palabras de los creadores. Dice Ameconi: “Tengo mucho cuidado de que no den ningún tipo de mensaje o lección de vida, detesto eso”.

Una de las influencias fue la serie The Midnight Gospel (disponible en Netflix), y selecciona a los artistas que le gustan y con los que el músico tiene un cariño particular: “Hace años que escucho a los mismos artistas, siento que hay mucho oro por sacar de ahí. Entonces, los artistas que están en las animaciones básicamente son los que escucho. También es necesario que conozca profundamente la obra de ese músico para que la animación pueda tener varias capas de lectura o esconder guiños”. Acaba de terminar la segunda temporada y ya cosechó muchos fans y seguidores. En el futuro habrá más episodios para combatir el cinismo obligatorio de esta época. Animaciones salvajes: la fuga hacia adelante para aquellos que todavía aman la música por encima de cualquier lectura apocalíptica.

Minibío

Martín Ameconi nació en Marcos Paz. Allí comenzó sus estudios musicales en la adolescencia y formó sus primeros grupos. Trabajó como músico sesionista en diversas bandas e hizo giras por el interior del país.

Martín empezó a dibujar frenéticamente durante la cuarentena y creó un formato que se hizo viral.

Después de lanzar cinco discos como solista, en 2019 creó El Baile de los Salvajes. En 2020, creó Animaciones salvajes, una serie web de dibujos animados –para las que tomó audios de entrevistas a músicos– que ya lleva dos temporadas.

