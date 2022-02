Cómo distinguir los diversos tipos de sal y sus usos en la cocina

La sal es la 煤nica roca comestible para el ser humano. Esencialmente cloruro de sodio, con trazas de otros minerales como zinc, magnesio, hierro, f贸sforo, yodo, de manera natural o suplementada.

Por qu茅 fue oro

La sal exalta el sabor de la comida, s铆. Pero tambi茅n ayuda a preservar los alimentos. Esto sumado a la dificultad para obtenerla hizo que, en otros tiempos, fuera motor de acontecimientos hist贸ricos. La sal provoc贸 guerras, fue moneda de cambio, motiv贸 viajes de exploradores. Hubo impuestos a la sal que dieron lugar a protestas y revoluciones; la independencia de la India est谩 ligada a la Marcha de la Sal, encabezada por un tal Gandhi. La palabra salario viene del lat铆n 鈥榮alarium鈥, que a su vez procede de 鈥榮al鈥. Las culturas precolombinas tambi茅n comerciaban con sal. Hoy, el uso culinario de la sal no es m谩s que del 25%. El resto se destina a industrias como la papelera y la cosm茅tica.

Menos es m谩s

Seg煤n la OMS, lo ideal es no exceder los 5 gramos de sal al d铆a, una cucharadita. Pero la principal fuente de sodio en la dieta de un argentino promedio no est谩 en su cocina: proviene de los ultraprocesados. El problema est谩 en que consumimos sal de m谩s, pero tampoco podemos vivir sin ella. Contribuye a la absorci贸n de la vitamina C, produce 谩cido clorh铆drico, esencial en la digesti贸n y en la absorci贸n de nutrientes.

驴Sin sodio?

Cuando se hace forzoso consumir menos, suele acudirse a la 鈥渟al baja en sodio鈥 que sustituye el cloruro de sodio por cloruro pot谩sico. Esta sal no se lleva bien con las cocciones, se agrega al final, y no es demasiado rica. Quiz谩s es mejor realzar los sabores de otras formas: aprender a incorporar especias y elegirlas frescas, ser generosos con el ajo, usar hierbas, tostar semillas, sumar conservas en vinagre o mucho lim贸n.

C贸mo elegir

Hay mucho mito: toda la sal viene m谩s o menos directamente del mar. La sal de salinas se form贸 donde originalmente hubo agua salada; la llamada 鈥渟al marina鈥 es secada cuidadosamente; la sal de roca proviene de yacimientos subterr谩neos. Buscamos la sal menos manipulada posible, sin demasiada atenci贸n a sus supuestas 鈥減ropiedades鈥. La sal del Himalaya, la sal rosa y otras similares no representan una gran diferencia en nuestra cocina. En Argentina, hay excelentes salinas locales, tambi茅n sal marina producida a trav茅s del secado. En ambos casos, cuanto menos refinada y transformada, mejor.

Fina o gruesa

La clave est谩, sobre todo, en la textura. La sal se cataloga en cocina (grosso modo) fina, gruesa o en escamas: esta 煤ltima es m谩s dif铆cil de encontrar, m谩s cara y muy 鈥済ourmet鈥 porque marca una diferencia al morder un bocado, muy especial y agradable. La sal en escamas y la 鈥渇leur de sel鈥, onerosas, aportar铆an tambi茅n sutiles aromas y sabores鈥 pero es dif铆cil que ameriten su inclusi贸n en una cocina de todos los d铆as. Las sales saborizadas 鈥搈ezcladas con especias y otros鈥 son caprichos de un d铆a: si te gustan, usalas, pero se pueden poner rancias f谩cilmente.Las sales menos refinadas del mercado, aun cuando las elegimos finas, son un poco m谩s gruesas e irregulares. Personalmente, eso me gusta. Produce un efecto distintivo. Vamos a reservar la sal gruesa para fermentos y conservas, salmueras y para cocciones a la sal: el famoso pollo o pescado a la sal que, aunque cueste creerlo, tiene la sal justa, con un sabor y una textura muy particulares logrados gracias a la costra que sella el alimento.

Recetario Kiako: Pescado a la sal

Archivo LN

Ingredientes

1 kg de pescado entero, 隆con piel! (bien limpio y lo menos abierto posible)

1 kg de sal gruesa

Procedimiento

Colocar un colch贸n de sal de 1 cm de alto en una placa o asadera. Agregar apenas unas gotitas de agua. Poner el pescado y cubrirlo completamente con el resto de la sal, sin dejar grietas.

Se puede mezclar la sal con alguna especia o hierba.

Llevar a horno medio por aproximadamente 20 minutos. Cuando la sal haga una costra dura, se retira del horno, se rompe y se sirve el pescado sin la piel.