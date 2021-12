Maga Cervellera sigue al frente de Mover la Lengua y presenta su libro de poesía

La poesía es un arma cargada de futuro. “Una historia de amor es / una pregunta / que no se sabe”, escribe Maga Cervellera en su primer libro: Un ritmo en las cosas (Santos Locos). Entonces, escribir poemas puede ser visto como una manera posible de mirar hacia adelante: de gestar y construir mejores preguntas. Es decir, de pensar un futuro. Pero para acercarse a esa perspectiva hay que ir al pasado. “La poesía la descubrí de chica”, recuerda Maga. “Mi tía abuela era poeta, y había algo de ese mundo que siempre me llamó la atención. A los 9 años escribí mi primer poema para un concurso del colegio. Era sobre mi abuelo, que se había muerto hacía unos años. También nombraba a Dios. Es loco, pero sigue teniendo esa función la poesía en mi vida: el refugio, el lugar donde voy cuando necesito algo en qué creer”. En ese momento descubrió que no iba a estar más sola. Ella y las palabras hasta que la muerte las separe. Tener la posibilidad de ponerles nombre a las cosas es un recurso que, a partir de ese momento, la hizo sentir tranquila. “Después estudié Psicología”, dice como quien les presta atención a los desvíos. “A mis veinti me reencontré con la poesía como con un viejo amor”. Luego de pasar por varios talleres, llega su primer libro, que comenzó a escribirse hace 10 años.

Es un texto sobre el amor, pero que también se expande hacia el afecto por el mundo circundante y la hipótesis de que eso puede ser real. Cuenta la poeta: “Es un libro que estaba escondido en un cajón hace años. En un momento una amiga me pidió un poema para un proyecto que estaba haciendo. Y ahí me reencontré con este libro. La poesía es para mí un refugio. El lugar donde volver cuando los sentimientos, las sensaciones, no tienen nombre. Un lugar de calma cuando llega la tormenta. Me pasa eso de escribir algo, leerlo y ahí recién enterarme de algo que estaba sintiendo. Un espejo. Un oráculo. Un acto de fe”.

"La poesía es para mí un refugio. El lugar donde volver cuando los sentimientos, las sensaciones, no tienen nombre", dice Maga. Sol Santarsiero - Brando

Ahora, Maga Cervellera se encuentra vinculando la poesía y la danza junto con la bailarina Martina Kogan en el proyecto Mover la Lengua, cuyo eslogan es Se puede bailar cualquier cosa: “Es un intento de ponerles el cuerpo a las palabras. Me pasaba en ese momento de ir a muchas lecturas y ver a los y las poetas no saber qué hacer con el cuerpo cuando recitaban. Me parecía que les faltaba gracia a esos espacios”, explica.

Maga fue madre hace seis meses y su escritura actual pasa por explorar esta nueva existencia: “El puerperio fue un momento de mucha revolución interna”. Entonces, el futuro y la escritura se relacionan de un modo vital y trascendente. Pero también es la naturaleza. Dice la poeta a modo de epifanía: “La poesía es ese volcán enfurecido de Pompeya congelando con lava los instantes”.

Minibío

Maga Cervellera es escritora y psicóloga. Es directora, junto con la bailarina Martina Kogan, de Mover la Lengua, un proyecto de batallas de poesía y danza. Saca fotos analógicas y realiza videopoemas. Realiza talleres de escritura creativa, y de escritura y artes visuales, en barrios con población en situación de vulnerabilidad social. En 2021 publicó su primer libro: Un ritmo en las cosas.

Libros

El libro de los placeres, Clarice Lispector

Clarice Lispector La campana de cristal , Silvia Plath

, Silvia Plath La morada imposible , Susana Thénon

, Susana Thénon Al faro, Virginia Woolf

Poetas

Sharon Olds

Marie Gouiric

Laura Wittner

Claudia Masin

Discos

Excursiones , Suárez

, Suárez Fina estampa , Caetano Veloso

, Caetano Veloso Piano bar , Charly García

, Charly García Las últimas composiciones, Violeta Parra

