Seúl: tres recomendaciones si viajás a la capital de Corea del Sur

Recomendado por Jazmín Sosa Granada*

Jeongneung-dong recibió su nombre de Jeongneung, la tumba de la reina Sindeok, la segunda esposa del rey Taejo de la dinastía Joseon. Originalmente se llamaba Saeulhan-ri, pero la palabra coreana “salhan” se tradujo a caracteres chinos. Esta tumba es uno de los lugares que se pueden visitar en la zona (las tumbas reales de Seúl han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad).

Mi barrio está ubicado en la parte norte de la capital. La universidad a la que asisto, la Universidad Kookmin, también se encuentra aquí y es parte del Parque Nacional Bukhansan. Está al lado de la montaña Bukhansan, por eso el aire que se respira por aquí es muy limpio. Además, el campus es de libre acceso y puede ser visitado por vecinos y turistas. Es muy bello en cualquier época del año y parece un plató de cine antiguo.

YM Coffee Project comenzó en 2015 como la idea de fusionar los sabores del café de Europa y Corea. Sobre esta base, se ha convertido en un espacio donde las personas comparten su amor por el café. Desde el momento en que te traen el menú para elegir el café hasta que das el último sorbo, la experiencia es cálida y especial. Siempre hay jazz o música clásica sonando de fondo. A veces, el dueño pone algún tango en mi honor (como mi papá es músico de jazz, siempre que suena esa música me siento como en casa). La ambientación es muy linda, lleno de detalles por todos los rincones. Tienen lámparas y vajilla vintage. Y los baristas están en el medio del salón preparando todo a la vista, y uno sentado ahí mismo tiene la sensación de compartir ese momento. Aunque vaya sola me siento acompañada.

El parque Seonyudo se encuentra en la isla que lleva el mismo nombre. Esta es una de las islas situadas en el río Han, que atraviesa la ciudad. Los visitantes que ingresan en el parque después de cruzar el río a través del puente Seonyugyo (que une el parque y la isla Seonyudo) son recibidos por los jardines de agua y el bosque, que han sido reciclados de varias maneras. Este lugar solía ser una planta de filtración, pero en 2002 se convirtió en un parque ecológico. El parque sigue utilizando, en gran medida, la antigua planta de filtración para el riego interno de toda su vegetación. El lugar contiene cuatro parques y muchos senderos para caminar. Pero también cuenta con otras instalaciones, como la Galería de Diseño de Seúl y un jardín botánico. Es un lugar muy querido por los locales, por el contacto con la naturaleza y hermosas vistas del río. Seonyu significa “un lugar de belleza escénica”. Se convirtió en mi lugar preferido para hacer picnics al aire libre durante la primavera y el verano.

Con 250.000 casos de coronavirus (a fin de agosto de 2021), Corea del Sur es uno de los países con menor expansión del virus. Sin embargo, en julio y en agosto de este año sufrió un brote récord debido a la propagación de la variante Delta y a un aumento en los viajes durante el verano. Esta situación llevó al gobierno a restablecer el nivel más alto de las restricciones antivirus (nivel 4) en el área metropolitana de Seúl. No obstante, las autoridades sanitarias han señalado que el número creciente de personas vacunadas podría dar margen para aliviar las restricciones. Hasta el momento, el 55,4% de la población ha recibido una dosis y el 28,3%, dos. En el cuarto trimestre, el gobierno surcoreano planea ofrecer vacunas de refuerzo a aquellos que hayan sido vacunados, con el fin de hacer frente a las variantes del virus.

*Soy diseñadora gráfica y fotógrafa graduada de la Universidad de Buenos Aires. Me encuentro realizando un máster en diseño de entretenimiento y contenidos en Kookmin University. En 2019 empecé mi proyecto personal de fotografía “Jazz in Seoul”, donde comparto fotos de mis viajes por Corea a través de Instagram (@jazzinseoul). Esta actividad me ha abierto las puertas a múltiples oportunidades, como tener mi primera exhibición en Corea y participar con mis fotos en un libro que ahora es bestseller en todo el país.