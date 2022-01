Still Life, el trabajo fotográfico con el que Magalí Polverino encuentra su propia voz

Este trabajo se propone abordar la naturaleza muerta desde la fotografía. Siento que estamos todo el tiempo mirando a Europa, lo que se pintó antes y lo que se pinta ahora. Siempre me pareció que se podía entender la vida cotidiana y la cultura de una época a partir de la vajilla, los manteles, la gastronomía, los materiales… Por eso, lo que me propongo con Still Life es tomar esas referencias desde lo formal, pero con una temática local y contemporánea. Mezclar el pasado con lo actual. Encontrar mi propia voz. Con esa intención, incorporo también otros recursos naturales, como caracoles y hongos. Y trabajo siempre con plantas y flores autóctonas.

Lo que más me gusta fotografiar es comida. Pero también me encanta todo lo que tiene que ver con la botánica, desde las plantas hasta las ilustraciones científicas. Y mis favoritas son las flores. A veces siento que son muy parecidas a la comida: tienen mucho color, texturas y formas de todo tipo. Además, las flores tienen la cualidad de elevar a hermoso todo lo que toquen: un lavarropas con una flor encima, ¡pum!, hermoso. Una rueda de auto llena de flores, una preciosidad. Y, por supuesto, la belleza de las flores en soledad es insuperable.

Magalí Polverino - Brando

