Como sucede cada año, Mariah Carey (54) se prepara con todo para la Navidad. Aunque esta vez, sumó algo muy especial: una versión propia de la famosa muñeca Barbie, de edición limitada. En honor a su hit navideño “All I Want For Christmas Is You”, la muñeca luce el icónico vestido rojo brillante de la cantante, un broche con forma de copo de nieve, un anillo de mariposa y, como no podía ser de otra manera, un micrófono en mano. Conclusión, el mismo look que usó en su video más famoso, en 1995.

La muñeca vistiendo el outfit completo de Mariah Carey en su videoclip “All I Want For Christmas Is You”.

Recreada a la perfección, Barbie es idéntica a Carey, quien se mostró muy contenta con el resultado: “Cuando la vi, pensé: ‘Dios mío, esto es tan lindo’”.

El anillo de mariposa idéntico al que usó la cantante en 1995.

Sin embargo, la cantante notó la diferencia: “No dejaron que el escote del vestido fuera pronunciado como en el video. Pero lo entiendo porque es un día festivo… Aunque yo digo: ‘Es una Barbie muy recatada’”.

Barbie con el mismo peinado con ondas que usó Carey casi 30 años atrás.

