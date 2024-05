En fotos. Yvonne Bordeu y Zelmira Frers entre los invitados especiales a la presentación del libro de Agustina Böhtlingk

Escuchar

Amante de la fotografía, el estilismo de moda, el arte, la imagen y la estética, durante quince años Agustina Böhtlingk vistió a muchas de las novias más elegantes de Argentina. Ahora, en una nueva faceta, sorprende con el lanzamiento de El romance del vestido (Díaz Ortiz Ediciones), un libro en el que reúne fotos de su trabajo en una recopilación hilvanada divinamente con relatos y anécdotas. Para celebrarlo, el miércoles 15 reunió a su familión y a un selecto grupo de amigos en Casa Néctar, un spot cancherísimo en Barrio Norte donde, entre las delicias preparadas por la chef y alma mater del lugar, Toti Quesada, muy buena música e imágenes de la época dorada del cine, lo presentó en sociedad.

“Empecé a escribir el libro sin darme cuenta, durante la cuarentena, que estaba viviendo en Milán. Crecí en una familia de muchos hermanos (son seis mujeres y un varón) y nos encantaba ver películas viejas, con Audrey Hepburn o Grace Kelly. Yo miraba sus vestidos fascinada, entonces aprendí a coser con modistas, después estudié Diseño de Moda en la Universidad de Palermo y, como me encanta comunicar, sumé Comunicación de Moda en Barcelona y en Madrid”, le cuenta Agustina a ¡HOLA! Argentina. Y sigue: “Ahora di un paso más. Hace dos años me volqué al mundo editorial, colaboro con Ezequiel (Díaz Ortiz), y se sumó al equipo mi hermana Damasia. Si bien ya no hago más vestidos de novia, tenía mucho material porque siempre me encantó hacer fotos con amigas, que son mis musas, y trabajar con amigos fotógrafos. Adonde viajaba hacía una producción. Además, tenía muchísimas anécdotas acumuladas porque, hasta que la novia llega al altar, todo puede pasar. Todo eso que viví forma parte del libro. Estoy feliz”.

Rodeada por sus hermanos y una de sus sobrinas. De izquierda a derecha: Dolores, Sofía y su hija Nina Zuberbühler, Agus (con un diseño propio), Damasia y Alejandro, que, muy divertido, se presentó: “Soy el hermano de la rockstar”. Tadeo Jones

Agus estudió diseño de moda y textil en Buenos Aires, marketing y comunicación de moda en Barcelona, y negocios de moda en Madrid. Tadeo Jones

A sólo dos semanas del nacimiento de su primera hija, Santiago Figueras y Zelmira Frers fueron a apoyar a su querida amiga. Además, en el libro hay varias fotos de Zelmira. Tadeo Jones

Federico Giménez Zapiola e Yvonne Bordeu posaron muy sonrientes. Tadeo Jones

Felicitas Pizarro, muy atenta a las fotos. “Agustina me hizo el vestido de novia cuando me casé. No me podía perder este lanzamiento”, contó la reconocida cocinera. Tadeo Jones

Sofía Böhtlingk, su hija Nina Zuberbhüler y Francis Petty. Tadeo Jones

Junto a Ezequiel Díaz Ortiz. Este es el primer libro de Agustina, que asegura que lo empezó a escribir casi sin darse cuenta, durante la cuarentena, que estaba viviendo en Milán. Tadeo Jones

Adriana Delgado y Felisa Blaquier durante una charla distendida tras la presentación. Tadeo Jones

Martina Correa y Tomás Magrane llegaron puntualísimos a la cita. Tadeo Jones

El fotógrafo Carlos Von der Heyde charla animadamente con Clarisa Rueda. Tadeo Jones

Juan José Blaquier, Máximo Blaquier y Germán Neuss comparten una copa. Tadeo Jones

La chef Toti Quesada, además de preparar todas las delicias que se sirvieron durante la noche (entre otras cosas, tablas de quesos, croquetas de todo tipo, empanadas y cazuelas para comer mientras se circulaba libremente por los distintos sectores), es la dueña de Casa Néctar, un multiespacio que funciona en una casona de 1919 emplazada en la esquina de Güemes y Agüero. A Agustina la conoce hace años porque le daba clases de cocina. Tadeo Jones

Damasia Böhtlingk, Sofía Cardini, Agustina, Sofía Bonazzola, Agustina Scally y Queta Llorente hicieron una pausa en la charla para posar. Tras el clic, siguieron poniéndose al día. Tadeo Jones

Un lindísimo retrato de las hermanas Damasia y Agustina con su padre, Ronaldo Böhtlingk. “Me emocionó muchísimo compartir la noche con mi familia. En especial con mi papá”, asegura la diseñadora. Tadeo Jones

La mesa donde se desplegó la comida se coronó con una lindísima instalación de flores realizada por la artista Irina Khatsernova. Tadeo Jones

Agustina Scally y Nacho Blaquier fueron de los primeros en llegar. Tadeo Jones

La escritora e influencer Rosario Oyhanarte también dijo presente. Tadeo Jones

Algunos invitados, como Gabriela Dolan y Cecilia Garland, optaron por comer en la terraza, bien calefaccionada. Tadeo Jones

Marcela Arturi y Ricardo Farías. Tadeo Jones

Juan Nelson y el arquitecto Marcelo Nougues quedaron encantados con el libro. Tadeo Jones

El director de cine Nicolás Gil Lavedra junto a David Medici. Tadeo Jones

La escritora Diana Arias y Myrna Uslenghi recorrieron cada sector de la casa y aprovecharon para tomar algunas selfies. Tadeo Jones

Flavia Maestro en plena charla con Sofía Böhtlingk. Tadeo Jones

Damasia Böhtlingk y su marido, Máximo Blaquier. Tadeo Jones

"Hace dos años me volqué al mundo editorial, colaboro con Ezequiel (Díaz Ortiz), y se sumó al equipo mi hermana Damasia", cuenta la diseñadora que en la imágen se la ve rodeada por ambos. Tadeo Jones

La arquitecta Mariana Kratochwil, directora de la revista Living, posó con su hija. Tadeo Jones

La tapa del libro. Tadeo Jones

Conrado Simino y Elisa Insúa. Tadeo Jones

Damasia Böhtlingk y Ezequiel Díaz Ortiz rodean a la artista y fotógrafa Constanza Oxenford. Tadeo Jones

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana foto: Leandro Aranda Julián Cabral