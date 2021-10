En Madrid. Los argentinos que estuvieron en el estreno del musical A Chorus Line producido por Antonio Banderas

Los pasados cuatro años no fueron fáciles para Antonio Banderas. En 2017 padeció un ataque al corazón y en agosto de 2020, cuando planeaba soplar 60 velitas, se contagió de Covid. Sin embargo, a pesar de haber tenido que cambiar sus planes en uno de los momentos más dramáticos de su vida, hoy se muestra completamente optimista en una nueva etapa, con un proyecto profesional en su España natal: A Chorus Line, el mítico musical de Broadway que produce Banderas y que estrenó el jueves 14, en Madrid. “Han pasado muchas cosas que me han permitido hacer lo que estoy haciendo ahora. Y eso le doy gracias a Dios por que me haya sucedido de esa manera, incluido el ataque al corazón. Probablemente es una de las mejores cosas que me hayan pasado en la vida porque me enseñó a vivirla de una manera mucho más sana y eficiente”, sostuvo el malagueño en la noche del debut. Al evento, en el Teatro Calderón, asistieron Diego Simeone y Carla Pereyra, Oscar Martínez y Marina Borensztein, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, entre otros famosos que aplaudieron de pie al elenco del musical, encabezado por Manuel Bandera, quien fuera protagonista de la película Las cosas del querer.

Valeria Mazza junto a su marido Alejandro Gravier y su hijo mayor, Balthazar. Getty Images

Oscar Martínez y su mujer, Marina Borensztein, instalados en Madrid desde hace varios meses, aprovecharon para asistir al show Cordon Press

Diego Simeone con su mujer, la modelo Carla Pereyra, disfrutaron de una noche a solas, mientras sus hijas menores los esperaban en casa Getty Images

Las bailarinas en escena Getty Images

El anuncio del estreno del musical A Chorus Line, de Broadway a Madrid.