Las “hijas de…”. ¿Quiénes fueron las herederas que debutaron como cantantes y qué famosos las acompañaron?

“Enjoy” (”Disfrutá”), le dijo Valeria Mazza a su hija Taína Gravier (14) segundos antes de que suba por primera vez a un escenario a cantar y poner a prueba esa pasión que tiene desde los 5 años. Y, aunque estaba muy nerviosa, la menor de los Gravier sonrió todo el tiempo y aceptó sacarse fotos con la gente que se acercaba, hasta que finalmente subió la pequeña escalera y se sentó frente a su teclado. Junto a su guitarrista, le cantó al público presente en Warmichella, el festival de lifestyle para toda la familia que se celebró el fin de semana en San Isidro a pura moda, arte, foodtrucks y música en vivo.

Taína en pleno show. Tadeo Jones

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, papás orgullosos. Tadeo Jones

La modelo hizo un vivo de Instagram mientras su hija cantaba. Tadeo Jones

El variado repertorio de Taína incluyó covers de algunos de sus artistas preferidos, mientras su familia la alentaba e intercambiaba miradas cómplices con ella. “Las flores”, de Benjamín Amadeo, fue el primer tema que interpretó, seguido por “Love Yourself”, de Justin Bieber; “Fantasi”, de Tini y Beéle; “The Climb”, de Miley Cyrus (que acompañó con su teclado); “Besos en guerra”, de Juanes y Morat; “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto, pero reversionada por Nathy Peluso, y “Flaca”, de Andrés Calamaro, como cierre del show.

“Cambiamos los esquís por el teclado”, bromeó Alejandro Gravier, en referencia al deporte que practican sus hijos varones. Orgulloso por ver a Taína en acción, aseguró: “Yo banco a mi hija, con 14 años subiéndose a un escenario por primera vez. Si yo estaba nervioso, imaginate ella. Me gusta ver el resultado de la educación que le dimos a nuestros hijos, la seguridad y la libertad con la que han crecido”. Al terminar, la menor de los Mazza-Gravier saludó a su familia y compartió un fuerte abrazo con su hermano Tiziano, a quien le preguntó si le había gustado su presentación. “Estoy muy contento de que ella esté feliz cantando y nosotros la bancamos, obvio”, expresó el joven de 20 años. Su hermano Balthazar completó: “Es lo que le gusta y la primera vez que lo hace, la alentamos todos en familia”.

Balthazar y Tiziano Gravier, en primer plano. Tadeo Jones

Gran abrazo de felicitaciones y beso entre madre e hija después del recital. Tadeo Jones

Valeria y Taína llegando a Warmichella. Tadeo Jones

“Estuvo hermosa, divina. Estaba nerviosa, pero se la vio muy bien, contenta y distendida”, sumó Valeria, quien desde su asiento cantó cada canción, mientras transmitía en vivo a través de Instagram para que los abuelos de Taína también estuvieran presentes, aunque fuera de forma virtual. “De canto no le puedo dar ningún consejo, lo único que le dijimos es que disfrute”, agregó. Atenta a todo, la supermodelo llevó unos broches de plástico (los que se usan para colgar la ropa) en su cartera y se los dio a su hija para que no se le volaran las partituras que tenía en el escenario, especialmente por el viento que hubo el domingo.

Feliz por la experiencia, Taína comentó: “Me encantó, me daba bastante vergüenza y nervios, pero cuando me subí di todo lo que pude. Canto desde los cinco años y hago comedia musical, así que cuando me dieron esta oportunidad no dudé en decir que sí. Creo que toda mi vida dije que me encantaría ser cantante”.

Tiziano felicita a su hermana. Tadeo Jones

EL DEBUT DE OTRA HEREDERA

India Ortega fue otra de las cantantes de la jornada y estuvo acompañada por sus padres y su hermano. Tadeo Jones

India Ortega (17), la hija menor de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, también tuvo su gran debut con su performance en Warmichella. Si bien ya se había presentado en público en otras ocasiones, la joven de 17 años se subió por primera vez a un escenario y se mostró súper suelta y confiada.

"Me gustó interactuar con el público, ese contacto visual, y bailar”, destacó India después del show. Tadeo Jones

Su padre la observó atento desde un costado del escenario, mientras que su madre –con una vincha que decía el nombre de su hija– la alentó junto al resto de público sentada en el pasto. También estuvieron sus hermanos, tíos, amigos y su novio, Santiago, quien le entregó un ramo de flores y le dio un tierno beso ni bien concluyó su show.

Emanuel Ortega y su hijo Bautista. Tadeo Jones

Ana Paula Dutil, muy atenta al show de su hija. Tadeo Jones

Celular en mano, la ex modelo fotografió y grabó a India. Tadeo Jones

India y su novio, el actor Santiago Abente. Tadeo Jones

Un ramo de flores y un beso como gestos de felicitaciones. Tadeo Jones

“Me siento mucho más relajada ahora, me liberé. Estaba muy nerviosa pero apenas subí se me fueron todos los nervios. Me gustó interactuar con el público, ese contacto visual, y bailar”, destacó India sobre su performance. Además, contó el rol fundamental que cumplió Emanuel Ortega para su preparación: “Mi papá me dio millones de consejos antes de subirme, me apoyó en todo. Incluso ensayé con él en su estudio. Me dijo que me sienta libre, como en casa, que estoy con la gente que quiero, y es exactamente lo que sentí”. Claro que Ana Paula Dutil, de quien heredó su faceta como modelo, también fue de gran apoyo: “Mi mamá, fan número uno, la vi sacándome fotos. Me acompaña siempre y me da muchos consejos”.

Consultado por ¡HOLA! Argentina sobre el debut de su hija, el cantante remarcó: “Yo vi a mi criatura, me cuesta ser objetivo. Está dando sus primeros pasos y me sorprende porque hace poco que empezó a manifestar ganas de hacer música y cantar. Si le tuviera que decir algo sería que vaya despacio. Es chica, tiene tiempo, quiero que disfrute porque después la vida se empieza a poner más compleja, aparecen las compañías discográficas, los representantes, la fama. Si a ella la va a ser feliz, me gustaría que siga”.

Emanuel e India Ortega. Tadeo Jones

Delfina, la hija de Roberto García Moritán y Milagros Brito, Taína e India. Tadeo Jones

Asia (hija de Milagros Brito), Delfina García Moritán, Mili Brito, Belén Moroni (organizadora de Warmichella), Agustín Garavaglia (pareja de Miagros) y su hija Francesca. Tadeo Jones

Verónica Lozano también dijo presente en el festival. Tadeo Jones

Margarita, la hija de Esteban Bullrich, también le puso su voz a Warmichella. Warmichella

Margarita con su madre, María Eugenia Siqueiros, y sus hermanos Luz, Agustín y Paz. Warmichella

Gisela Dulko. Tadeo Jones

Alberto Cormillot dio una charla y se lució con un show de zapateo americano. Tadeo Jones