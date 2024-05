Las fotos del cumpleaños de Mia, la hija de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, con un show muy especial

Escuchar

Así como en otra ocasión fue Cenicienta quien la acompañó en su gran día, esta vez Mia Paoloski quiso celebrar su cuarto cumpleaños con otra de sus princesas favoritas: La Sirenita. La hija menor de Germán Paoloski (49) y Sabrina Garciarena (40) cumplió su sueño y el pasado jueves 16 de mayo sopló las velitas con una fiesta inspirada y ambientada en el famoso personaje de Disney. Y lo hizo acompañada por sus hermanos mayores, León (10) y Beltrán (7), y sus amigos más cercanos.

La homenajeada junto a sus padres, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, y sus hermanos mayores, León y Beltrán. DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

Vestida con un vestido en tono nude con tul en pequeños lunares dorados, Mia celebró su cumpleaños con una fiesta con pelotero y juegos inflables. DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

El evento incluyó juegos con inflables, un número musical con personajes de la película animada y un show especial de su gran amiga, Laura Franco “Panam” (49). “Todo salió, soñado. A Mia le gusta disfrazarse un montón, así que también se vistió de princesa. Los chicos bailaron y se volvieron como locos desde que Laura se subió al escenario. El cumpleaños duró dos horas y media, pero fue una bomba”, dijo a ¡HOLA! Argentina, entre risas, la actriz después del evento.

Mia subió al escenario para cantar junto a su ídola, la conductora y animadora infantil, Panam. DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

Panam brindó un show musical para los invitados. “Los chicos se volvieron locos”, contó Garciarena. DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

Después de dos horas y media de música y entretenimiento, su familia y amigos cantaron a Mia el feliz cumpleaños. DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

–¿Cómo describirías la personalidad de Mia?

–[Piensa unos segundos]. Me encanta porque ella tiene muy en claro qué es lo que quiere, es muy dulce y simpática y le gusta jugar un montón. Y si se enoja con algo, vos le explicás y le contás por qué no y ella enseguida lo entiende, incluso pide perdón… Mia es un amor, estar con ella es el mejor plan de mi vida. Por eso, el día de su cumpleaños lo viví con mucha alegría.Ver a Mia tan grande y tan feliz me llena de emoción.

El evento incluyó un número musical con la sirenita Ariel y el cangrejo Sebastián. DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

Los muffins y las cookies también estuvieron decorados con personajes y tonalidades características de "La Sirenita". DAVID BENITEZ - Backlight @BKLIG

–¿Y cómo se lleva con sus hermanos mayores?

–Muy bien. Con Beltrán se ama y se abrazan, están todo el día juntos. Con León, que ya es un poco más grande, también juega un montón…La verdad es que los tres tienen una relación muy linda. A veces pienso que Mia vino a unificar esos vínculos.•

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images

LA NACION