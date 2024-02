escuchar

“Amo a mi familia”. Esa fue, sin dudas, la respuesta del príncipe Harry que más sorprendió en su reciente entrevista con Good Morning America, uno de los noticieros más populares de Estados Unidos. Tranquilo y manteniendo un discurso conciliador muy diferente al de su documental de Netflix –e incluso al de su autobiografía (Spare)–, el duque de Sussex habló en el marco de su paso por Canadá, el país en el que hizo pública su historia de amor en 2017, y adonde aterrizó el Día de los Enamorados junto con su mujer, Meghan Markle, para promocionar los Juegos Invictus. Y de paso, puso sobre la mesa una carta que empieza a vislumbrarse como posible: la de la reconciliación con su familia.

Enamoradísimos, Harry y Meghan recorrieron la estación de Whistler, donde el príncipe charló con los futuros participantes de los Juegos Invictus 2025, la competencia para veteranos de guerra que él creó. Getty Images

Meghan, además, exhibió su anillo de compromiso, que diseñó Harry a partir de diamantes de la colección de la princesa Diana. Y así descartó los rumores de crisis en la pareja que circulaban hace meses. Getty Images

UN POCO DE CONTEXTO

La reaparición estelar de Harry y Meghan en Vancouver, rodeados de cámaras, mostrándose como un frente unido y tan enamorados como el primer día (ella lució su anillo de compromiso), se dio al mismo tiempo que del otro lado del océano Atlántico la salud de Carlos III y la de su nuera, la princesa de Gales (sigue recuperándose de su operación abdominal rodeada de secretismo), obligan a la pausa y generan incertidumbre. En ese contexto, muchos se preguntan si esta suerte de relanzamiento de los Sussex, en este momento tan especial de los Windsor, es una casualidad, oportunismo o un pacto que viene bien a las dos partes. De lo que no hay dudas es que, aunque no tuvieron un 2023 demasiado productivo, 2024 los encuentra en plena actividad: lanzaron nueva web (es la tercera), tienen varios proyectos laborales concretos y cerrados y, con el trip canadiense volvieron a ponerse en el centro de la escena. “Siguen trabajando y persiguiendo lo que creen, a pesar de ser desafiados y criticados constantemente. Esta pareja no se romperá”, le dijo alguien del team de los Sussex al periódico The Mirror.

La reaparición estelar de Harry y Meghan en Vancouver, fue rodeados de cámaras, mostrándose como un frente unido y muy felices. Grosby

LA PRIMERA POLÉMICA

El 12 de febrero lanzaron la web sussex. com, operada por la oficina del duque y la duquesa de Sussex y desde la que se puede acceder a todos los proyectos que tienen: su oficina, su Fundación Archewell y su productora Archewell Productions. Pero también hay una entrada a Sussexroyal, el dominio anterior que Isabel II les prohibió usar para evitar que su status real se mezclara con sus acuerdos comerciales. Y enseguida estalló la polémica. Además, les criticaron que mientras enfatizan su status real incluyendo sus escudos de armas o el monograma coronado de la pareja no mencionan a la familia real.

Su nueva página web, con coronita y todo.

Los Sussex recibieron muchas críticas por sumar a la web, además de la coronita, el escudo de armas de Meghan, enfatizando su status royal, pero sin mencionar a la familia real. Handout

Harry y Meghan se definen a sí mismos como líderes e influencers del mañana dedicados a hacer el bien y dar forma al futuro. El perfil del príncipe lo presenta como un “veterano militar, humanitario, defensor de la salud mental y activista medioambiental”, y además detalla su carrera en las Fuerzas Armadas británicas y las ventas récord de Spare. El de la ex actriz, en tanto, la presenta como “una de las mujeres más influyentes del mundo” y la describe como “feminista y defensora de los derechos humanos y la igualdad de género”.

La pregunta es: ¿el Rey hizo alguna concesión a favor de su hijo menor, mejorando el arreglo que tenía con Isabel II? Por el momento, la Casa Real no se expresó al respecto (cosa que sí hizo en el pasado), y fuentes cercanas a Buckingham le aseguraron al Daily Mail que la web viola el acuerdo de 2020 y, peor aún, que “se acercan peligrosamente a usar su status real para obtener beneficios”.

El 2024 los encuentra en plena actividad, con varios proyectos laborales concretos que incluyen series y podcasts. Getty Images

MÁS PROYECTOS Y NUEVO APELLIDO

Meghan, a su vez, confirmó un acuerdo con Lemonada Media, una plataforma fundada por mujeres, que distribuirá la primera temporada de Archetypes, que era un podcast exclusivo de Spotify, la plataforma que les canceló el contrato a los Sussex con acusaciones por incumplimiento de lo pactado. Y se sabe que la pareja planea una nueva película y una serie para Netflix en virtud de su acuerdo de cinco años con el gigante del streaming por 100 millones de dólares.

Por otra parte, también cambiaron el apellido de sus hijos, Archie y Lilibet, que dejó de ser MountbattenWindsor –tal como eligieron Isabel II y el príncipe Felipe, en 1960, para sus descendientes directos–, y ahora es Sussex, que es el que corresponde al ducado de Harry Meghan. Según le dijo a The Times una fuente cercana al matrimonio, “la familia, desde la coronación del Rey, tiene el mismo apellido por primera vez. Eso es algo muy importante. Representa su unificación y es un momento de orgullo”.

Sus hijos, Archie y Lilibet dejaron de ser Mountbatten Windsor y ahora son Sussex. Getty Images

Antes de Vancouver, los Sussex estuvieron en Jamaica en la première de Bob Marley: One Love. Meghan impactó con un conjunto de top y falda de Carolina Herrera. Getty Images

ÚLTIMO MENSAJE

Cumplidos a rajatabla cada uno de sus objetivos, a Harry le quedaba lanzar el último mensaje desde Columbia Británica: abrir la puerta a la reconciliación familiar. Además del ya famoso “amo a mi familia”, durante la entrevista con Will Reeve –hijo del actor Christopher Reeve, recordado por su rol de Superman–, el hijo menor de Carlos III aseguró que ni bien se enteró del diagnóstico de su padre voló a su encuentro. “Estoy agradecido por el hecho de que pude ir a verlo y pasar tiempo con él”. También se mostró convencido de que la enfermedad podría ayudar a la unión familiar. Y cerró: “Tengo otros viajes planeados que me llevarán de regreso al Reino Unido, así que veré a mi familia tanto como pueda”.

El "rebranding" de los Sussex coincide con un momento muy delicado en la vida de los príncipes de Gales: Kate se recupera de una operación abdominal y su salud es un secreto absoluto. Getty Images

Ayer, de manera inesperada, William canceló a último momento su participación en la misa en memoria de Constantino de Grecia por "problemas personales". Getty Images

QUE REINE LA PAZ

Los duques concluyeron su viaje presidiendo una gala para doscientos invitados en el Centro de Convenciones de Vancouver. Michael Bublé cantó “My Way”, el tema que hizo famoso Frank Sinatra, y en un guiño a Harry le cambió la letra: “Te ganaste cada día el derecho a decir: lo hice a mi manera”. Durante su actuación, además, le mandó al Rey “deseos de curación”.

Tras el anuncio de que está peleando contra el cáncer, Carlos III se deja ver, tal como sucedió días atrás, a la salida de misa, en Sandringham, y siempre custodiado por la reina Camilla. Getty Images

Con Harry y Meghan todavía en Canadá, The Times publicó en exclusiva que el príncipe había dicho a sus amigos que estaría dispuesto a asumir tareas reales durante la enfermedad de su padre para ayudar al Rey y al país. Y, también, citando a una fuente real, que Carlos III es partidario de una reconciliación con su hijo menor, dado que “beneficiaría a la institución”. Aunque The Sunday Telegraph y The Mirror aseguran que no hay vuelta atrás para que el duque de Sussex asuma un puesto de trabajo temporal en la familia real y que la enfermedad del Rey no cambiará los términos de la cumbre de Sandringham, donde se negoció la salida de los Sussex descartando el acuerdo de “mitad dentro, mitad fuera”, podría ser que corran nuevos vientos en La Firma, aunque palacio se maneje con cautela. Por lo pronto, que reine la paz.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images