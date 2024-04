Xuxa: Por qué no le gusta cantar, cómo vive el amor a los 61 y la despedida que se viene: “Decir ‘adiós’ es lo más difícil”

Escuchar

La carrera de una de las artistas infantiles más queridas de todos los tiempos está llegando a su fin luego de casi 40 años de amor y dedicación. María da Graça Xuxa Meneghel (61), mejor conocida como Xuxa, conquistó miles de corazones de chicos en la década de los 80 y los 90 no sólo en su Brasil natal, sino también en Argentina, donde marcó a una generación. La cantante volverá a calzarse sus botas bucaneras y sus trajes llenos de brillos y se presentará primero en doce ciudades de Brasil y dejará lo mejor para el final: un show único en Buenos Aires, rodeada de sus “bajitos” argentinos. Así, en 2024, Xuxa despedirá a su icónico personaje acompañado de las paquitas, que supo dar alegrías arriba y debajo de los escenarios. Incluso, gracias a él, conoció a su amor, el cantante brasileño Junno Andrade (60), quien estuvo invitado a su programa Xou da Xuxa en la década de los 80. Pero fue recién treinta años después que se reencontraron y se enamoraron. En 2012, hizo oficial su noviazgo y desde entonces son inseparables.

–¿Cómo estás viviendo esta despedida?

–Decir “adiós” es lo más difícil. Voy a hacer una gira que se va a llamar “El último vuelo de la nave” y con estos shows me retiro de los escenarios.

–¿Cómo es tu vínculo con la música?

–Casi que ninguno, porque no me gusta mucho cantar. En mi casa no canto, por ejemplo. Pero uso mucho la música para llevar mis mensajes o así los llevaba cuando hacía mi programa. La música es necesaria para continuar entregando energía nueva. ¿Te confieso algo? Lo que me pasa con el canto es que no me gusta mi voz, pero me gusta el resultado que provoca porque me conecta con muchísimas personas.

“Hay varias generaciones que crecieron conmigo, pero yo también crecí con ellos. En mis primeros años no sabía tratar a los niños, mi comportamiento dejaba mucho que desear", confesó Xuxa en el primer episodio de su serie documental. BRUNNO RANGEL

“Quiero grabar todo y que las personas del mundo vean el cariño de la Argentina”, afirma. BRUNNO RANGEL

–¿Sos consciente de cómo les cambiaste la vida a tantos chicos?

–No, gracias a Dios no soy consciente. [Se ríe ] .

–¿Cómo recordás al público argentino?

–El mejor de los sentimientos es con los argentinos. Me encanta todo, el cariño que me dan y me demuestran, su idioma, todo, todo…

–Tuviste una vida colmada de momentos de mucha felicidad, pero también debiste lidiar con comentarios negativos y vínculos poco afectivos…

–Cuando estamos en esas situaciones de abusos, de personas que opinan o que hacen cosas que nos hacen daño, muchas veces no sabemos qué hacer y cómo intentar resolver el problema. Yo hoy soy una mejor mujer que cuando tenía 20 años porque la maternidad me hizo más fuerte.

–Tu hija Sasha (25) está haciendo su propio camino… ¿Qué consejos le diste como madre?

–Ella es diseñadora de moda. Se formó en la Escuela de Diseño Parsons, en Nueva York, y va a sacar su línea con su nombre. Lejos de ser influencer y modelo, como muchos piensan, ella usa su imagen para su trabajo. No es influencer y tampoco quiere serlo. Mi consejo es que siempre intente dar lo mejor de ella para poder perseguir su sueño. Tengo certeza de que su línea de ropa va a salir muy bien.

–¿Cómo vivís el amor a los 61 años?

–Junno es mi compañero, mi marido, mi novio, mi amante y una persona increíble. El número 61 nos asusta mucho a las muje - res, dejamos que nos pese y se convierta en un obstáculo. Es como que las mujeres no podemos estar de novias o enamoradas o hacer cosas que hacíamos a los 20 o 30. La realidad es que cuando encontrás a alguien que te ama de verdad, no importa la edad. La idea es tenernos siempre, amarnos y tengo la certeza de que va a ser la persona con la que voy a vivir el amor a los 70, a los 80… ¡Siempre con él!

La artista con su hija, Sasha, quien con 25 años está empezando su camino como diseñadora de moda.

La “Reina de los Bajitos” con su perra Doralice en brazos y su marido, Junno Andrade.

Xuxa junto a Julieta Cardinali, que debutó a los 14 años en la televisión como paquita.

Xuxa nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, Río Grande del Sur. Comenzó su carrera como actriz y modelo a los 14 años y luego, en 1986, debutó con su programa "Xou da Xuxa" en TV Globo y desde entonces no paró de conquistar a grandes y chicos.

