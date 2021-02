Cómo hacer en casa un sistema de riego automático para tu balcón, patio o terraza

En verano, la hidratación de las plantas es fundamental para su supervivencia, sobre todo en balcones, patios o terrazas, donde los efectos del calor, el sol o el viento sobre el sustrato de las macetas pueden resultar devastadores. Es cierto que a veces no tenemos tiempo para regar, no podemos hacerlo porque nos vamos de vacaciones o la tarea nos resulta sencillamente monótona y aburrida. Ante eso, un sistema de riego automático puede ser la solución que nos haga evitar pérdidas de tiempo y nos garantice el buen desarrollo de las plantas. Hacerlo en casa no es difícil, solo hay que saber qué elementos necesitamos y cómo ensamblarlos.

Hay muchas maneras y materiales para hacer un riego automático. Y a veces la presión que llega –de menos o de más– requiere la participación de un especialista.

Un sistema de riego automático, con programador eléctrico o a batería, nos permite salir de vacaciones sin preocuparnos por quién queda al cuidado de nuestras plantas. Pixabay

¿Programador eléctrico o programador a batería?

Para responder a la pregunta sobre cuál de estos elementos conviene utilizar como fuente de alimentación de nuestro sistema de riego automático, es importante conocer las ventajas y desventajas de cada uno. El programador a batería tiene la ventaja de no enchufarse, por lo que no necesitamos tener corriente eléctrica cerca y no se ve afectado por los cortes de luz, típicos del verano. Sin embargo, tiene como contra que cada 6 meses hay que chequear que no se haya agotado la pila y, al cambiarla, su residuo es muy tóxico para el medio ambiente. A favor del programador eléctrico: se le puede anexar tecnología wifi que permite manejarlo desde el celular.

Antes de ir a comprar los materiales, chequear la medida de la canilla (si es de ¾ o de 1″) y si tenemos buena presión de agua, ya que si hay poca, será necesaria una bomba. Pixabay

Para calcular con mayor exactitud los metros y cantidades de lo que vamos a comprar, es conveniente primero dibujar el circuito completo.

Qué materiales necesitás para hacer un sistema de riego automático

Un programador automático. Si elegimos el que anda a batería, entonces comprarla aparte, porque normalmente no la incluye.

Cinta de teflón.

Caño para riego de ½”. Tantos metros como perímetro a cubrir en todo el recorrido.

Conexión para canilla.

Goteros estaca regulables. Tantos como macetas queramos regar. Si las macetas son muy largas o muy grandes, calcular un gotero cada 40 cm de distancia .

. Manguera microtubo de 4 mm, tantos metros como perímetro haya que cubrir. Siempre comprar unos metros de más, porque a veces para esconder la manguerita tenemos que hacer un recorrido más largo.

Tee de 4 mm. Comprar la misma cantidad que goteros.

Tapones de 4 mm (5 o 6 aprox.).

Uniones de 4 mm (5 o 6 aprox.).

1 punzón.

1 tee de ½”.

5 o 6 codos ½”.

2 terminales de ½”.

Precintos negros.

Cómo armar el sistema

Una a una, las partes del sistema de riego automático que te proponemos en esta nota. Revista Jardín

Enroscar el programador en la canilla. (Si la canilla es con dos salidas, mejor, porque en una boca queda el programador y la otra queda libre para otros usos).

A la parte de abajo del programador le ponemos el adaptador de canilla y, a él, el caño de media. Ajustar con precinto.

Al caño de media lo llevamos por atrás de las macetas y, con el punzón, agujereamos donde vamos a colocar una unión entre el caño de media y el microtubo que va a subir hasta arriba de la maceta. Allí le colocamos un gotero estaca, el cual vamos a clavar a unos 10 cm de la planta.

Antes de continuar con el sistema, abrir la canilla y poner el programador en modo manual para ver cómo sale el agua y si nos alcanza la presión. Si vemos que se escapa el agua por las roscas, entonces desenroscar los adaptadores y rodearlos con cinta de teflón. Y volver a enroscar.

Si la maceta es larga o muy grande, vamos a subir desde el caño de media con la cantidad de microtubos que necesitemos para cada gotero que vayamos a poner.

Las uniones, codos y tapones son para poder cambiar de dirección sin estrangular el microtubo ni el caño de media.

Por Agustina Anguita, paisajista especialista en diseño.

